El Senado inicia de ipso-facto designación de Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Aún sin la propuesta formal de presidente Andrés Manuel López Obrador y ante las “inquietudes” en el sistema financiero y los mercados cambiarios que vieron una rápida caída del peso frente al dólar, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, inició de inmediato ayer las negociaciones con los coordinadores de todas las fuerzas políticas para avanzar en una rápida ratificación de Victoria Rodríguez como la primera gobernadora del Banco de México.

La subsecretaria de Egresos de Hacienda sería convocada a comparecer en el Senado en las siguientes horas, en un proceso que tiene como objetivo estabilizar, dar confianza y tranquilizar al sistema financiero nacional e internacional que mostró inquietudes, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró su apoyo a su ex secretario de Hacienda Arturo Herrera.

Los senadores tienen apenas 4 o 6 sesiones naturales para procesar este nombramiento antes de que concluya el 15 de diciembre el actual período de sesiones de fin de año.

Alejandro Díaz de León, gobernador saliente, concluye su período el 31 de diciembre, luego de que el presidente López Obrador desechó la posibilidad de pedir su reelección debido a que el gobernador negó la posibilidad de darle acceso a los aproximadamente 175 mil millones de dólares de las reservas internacionales de México.

Ante el temor de algunos de si la nueva gobernadora estaría dispuesta a hacerlo, la todavía subsecretaria aclaró:

“Si los senadores ratifican la propuesta del Presidente y me designan gobernadora del Banco de México, respetaría la autonomía de esta institución, mi compromiso sería combatir la inflación… y no tocar las reservas internacionales”.

Mientras, desde el Senado, Monreal afirmó:

“El Senado va a actuar con responsabilidad y seriedad en este proceso. Deben estar tranquilos los mercados porque a partir de hoy empezamos a reunirnos con los coordinadores de los grupos parlamentarios; vengo de una reunión con dos de ellos, y hemos acordado celebrar las reuniones en la Comisión respectiva, llamar a comparecencia y procesar el nombramiento que el Presidente de la República nos envíe, para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y se evite cualquier zozobra, incertidumbre o nerviosismo en la economía y en los mercados internacionales”, subrayó.

Durante la tarde, ya había llegado el oficio del presidente López Obrador haciendo su propuesta oficial para pedir que sea ratificada Victoria Rodríguez como la primera gobernadora de Banxico.

Ministros de la Corte, una casta llena de excesos

En otro orden, al inaugurar la conferencia sobre reformas al sistema de justicia, impulsada por Aspen Institute México en coparticipación con la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano se lamentó de que la reforma a fondo del sistema judicial en México “siga siendo un anhelo incumplido para muchas y para muchos”.

Consideró que pese a las reformas recientes, “el Sistema de Justicia en México aún tiene demasiadas fallas… creemos que la Suprema Corte aún no concluye su proceso de reformas… El Poder Judicial Federal requiere de una revisión profunda…

“Los ministros de la Corte, las ministras de la Corte, los magistrados y jueces tienen que alejarse del exceso de privilegios que los rodean… Yo he documentado cuando menos 40 excesos que los sitúan en una casta alejada de cualquier otro ente ciudadano; y, frente a lo que vive México, no puede haber órganos de gobierno con tantos privilegios, con excesos y con ostentación. No puede la Corte mantenerse ajena a esta realidad que vive el país.

“Por eso, en su momento, en los próximos días habremos de plantear reformas y exhortos a la Corte para moderar esta situación que viven y que no se aleja del ideal que nosotros pretendemos”, adelantó.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa