Se calienta la lucha por la sucesión en Estado de México

Segunda vuelta

Luis Muñoz

¿Quién podrá ser el sucesor del gobernador Alfredo Del Mazo Maza? Interrogante que ha despertado el interés de los mexiquenses y de la clase política y que ha trascendido a los medios de comunicación. Una pregunta difícil de responder, por el momento, pero lo que empieza a deslizarse es que los priistas están convencidos que Morena recibirá la misma “medicina” que le aplicaron en la Ciudad de México.

Pero no adelantemos vísperas…

Evidentemente, Morena, solo o con aliados, llegará a la elección dispuesto a que no se repita la misma historia de 2018. No debemos olvidar que en política nada está escrito y a nadie se le puede dar por liquidado antes de tiempo mientras no esté “muerto y enterrado” (políticamente, claro).

Mientras tanto, los partidos que participarán en los comicios empiezan a manejar sus cartas. Del PRI se puede decir que el abanico de aspirantes es amplio y de buen nivel, pero sólo uno será el ungido…

Hoy, la gente está más involucrada que nunca en la sucesión y seguro exigirá que el candidato o la candidata tenga una buena dosis de prudencia, que sea empático con la gente, conocedor de los ingentes problemas del estado, sensible (capaz de percibir los pequeños cambios en el entorno o en el estado emocional de las personas que tiene a su alrededor); que sepa rodearse de colaboradores eficientes y capaces; responsable e incorruptible.

¿Quién podría contar con ese perfil entre los aspirantes priistas al gobierno del Estado de México? Podría ser Ricardo Aguilar Castillo o Ernesto Nemer Álvarez. Quizá Ana Lilia Herrera, Alejandra del Moral o Elías Rescala. De Aguilar Castillo dicen los que lo conocen que es como un “libro abierto”, que todo conoce y nada oculta.

Joven aún, 51 años, tiene una amplia trayectoria y sabe de tragedias porque desde muy niño quedó huérfano. Un dato importante es que vivió en un entorno en el que se carecía de agua y luz eléctrica, lo cual significó parte de su formación social. Entiende muy bien las carencias de la gente que lucha ante las adversidades día con día.

El ha llegado a comentar que la situación que vivió le dio la posibilidad de que cuando tuvo un cargo público, enfocó sus esfuerzos en esos temas tan importantes para la población, sobre todo los marginados.

Aguilar Castillo empezó su carrera política en el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, en la escuela de cuadros. Después coordinó una campaña en Jilotepec. Fue secretario del Ayuntamiento en dos ocasiones, presidente municipal, diputado local, secretario del Trabajo en el Gobierno del Estado, dos veces secretario de Organización del Comité Nacional, presidente del Comité Directivo Estatal en el Edomex y subsecretario en el gobierno de la República.

Para este político es claro que una trayectoria importa, pero más aún, en la vida política, es la integración de equipos profesionales. Por eso dice: “No le tengan miedo a la inteligencia. Hay que sumar a las mejores personas porque son ellas las que te hacen brillar cuando hacen su trabajo con profesionalismo; es justamente cuando reúnes a los mejores perfiles y esos son los que te van a ayudar a cumplir con los objetivos tanto en la vida como en la vida profesional”. En cuanto a los demás partidos, el PAN, por ejemplo, cuenta como aspirantes al Gobierno del estado con Fernando Flores y un par más; el PRD con Héctor Bautista, en tanto que Morena tiene a Delfina Gómez, Yeidckol Polevnsky e Higinio Martínez, éste último no tan cercano a los afectos en Palacio Nacional.

MH puede disponer de recursos

La diputada del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño, habló claro y llamó al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, a disponer de los recursos que ha puesto a disposición el Gobierno capitalino para el beneficio de la población y que deje de inventar programas que sólo incrementan los gastos. En la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el alcalde, la legisladora de Morena mencionó que dicha demarcación cuenta con los mejores estándares en calidad de vida, pero también se debe a la gente que llega a laborar allí, por lo que pidió atender las demandas de las trabajadoras del hogar.

Luego preguntó:

¿Qué programas tiene para atender a las trabajadoras del hogar que son, sin duda, de las poblaciones más desprotegidas?

No hubo respuesta.

Bayghen Patiño también pidió confiar en los programas que el Gobierno local ha implementado para la reducción de la violencia en contra de la mujer, ya que se ha logrado reducir en 22% los feminicidios.

Deuda histórica con Milpa Alta

Lo dicho. Ahora Morena va por más recursos. Milpa Alta merece un incremento en su presupuesto, ya que la Ciudad de México tiene una “deuda histórica” con la demarcación, aseguró el diputado Octavio Rivero. Pero Milpa Alta no sólo debe recibir un aumento presupuestal encaminado a fortalecer el tejido social y económico local, “también debemos procurar el consenso político necesario para coadyuvar al progreso de la comunidad”, recalcó.

