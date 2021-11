Finalmente, López Obrador reconoce a Ricardo Monreal como su posible sucesor

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Duda de que el senador abandone a Morena



“...hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido (en este caso Morena) habla que las encuestas se pueden utilizar como procedimiento para elegir candidatos, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado… (y digan): ‘si no modifican el estatuto me voy’, ¡pues no!, creo yo; bueno, no creo que lo haya dicho (que se iría si no establece Morena las consultas como método para elegir a sus candidatos y dirigentes)… o si lo dijo, no lo doy por bueno”.

Eso respondió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a un comentario del zacatecano en el que desde Monterrey y ante estudiantes universitarios sugirió que antes de decidir ir por otro partido a la contienda presidencial de 2024 vería si Morena (y AMLO) mantiene o no las encuestas para elegir candidatos, o si finalmente se abre a utilizar el método de consultas ciudadanas.

“Llegó la hora de innovar la selección de candidatos y dirigentes al interior de Morena, el partido tiene una gran oportunidad de dejar que los ciudadanos decidan quién debe ganar y así sacudirnos de la duda, las suspicacias, del favoritismo y la imposición. “Es necesario aplicar procesos de selección basados en elecciones primarias porque de otra forma se pondría en riesgo la continuidad del proyecto que ganó en 2018… si no hay apertura hay ruptura”, resumió Monreal.

En este contexto expresó luego la frase que López Obrador puso en duda:

“Si las reglas de la elección interna en Morena se abren, ahí me quedaré… hasta este momento no tengo intención de salirme”, enfatizó.

Y es que Ricardo Monreal, el único aspirante de Morena que anda ya en campaña por la candidatura presidencial de 2024, y a quien AMLO no quería reconocer hasta ayer entre sus posibles sucesores, tiene meses exigiendo que su partido y el tabasqueño dejen atrás las encuestas y vayan a la consulta ciudadana, a primarias, para elegir sus candidatos de elección y dirección.

El uso de encuestas está desgastado, afirma. Tal cómo han sido utilizadas por Morena, las encuestas sólo crean suspicacias, malestar entre competidores y rupturas, indica. Además, agrega, en todo el mundo los partidos de avanzada, democráticos, y en especial los de izquierda -como afirma ser Morena-, seleccionan a sus abanderados a través de consultas ciudadanas, insiste. Incluso ha comprometido su participación a una consulta en la selección del candidato presidencial de Morena en 2024.

El zacatecano afirma que, si le ganan por la buena en una consulta ciudadana, él acata el resultado y reconoce a quien obtenga ese apoyo popular ajeno a una decisión vertical autoritaria, o “dedazo”.

Y ha dicho que buscará que en la siguiente Asamblea Nacional de Morena cambien los estatutos para desechar las encuestas y colocar a las consultas como el mecanismo central en la selección de candidatos.

El Senado revisará los programas de seguridad

La Comisión de Seguridad Nacional encabezada por la senadora morenista Imelda Castro quedó instalada ayer con la tarea inmediata de revisar las políticas y acciones vinculadas con la seguridad.

Durante este evento se indicó que desde ahí se iniciará una amplia revisión de políticas y programas establecidos por el gobierno federal a través del Consejo de Seguridad Nacional al que le solicitarán no sólo informes, sino que convocarán a sus miembros a comparecencias ante el Senado para dar curso a recomendaciones que consideren necesarias.

En este punto el senador Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que entre sus facultades, el Senado tiene la de revisar la estrategia de Seguridad Pública de la Guardia Nacional y la de la propia secretaría del ramo.

Existe la intención de los senadores de todos los partidos de reunirse con el Gabinete de Seguridad para plantear sus dudas y propuestas, indicó.

Monreal dijo que los senadores no van a rehuir este grave problema y tienen la intención de contribuir a reforzar la seguridad del país.

Acciones dentro de la adelantada sucesión presidencial

Andrés Manuel López Obrador dará hoy su mañanera en donde las inició hace 21 años, en la Jefatura del Gobierno de la CDMX. Esta vez lo hará al lado de Claudia Sheinbaum en lo que será sin duda un abierto apoyo a la jefa de Gobierno.

vizcainoa@gmail.com