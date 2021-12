CIDE, renovación de las instituciones

Desde el portal

Ángel Soriano

Desde Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió ampliamente a la actividad intelectual y académica de las instituciones y sus integrantes, las cuales, refirió, no estuvieron a la altura de las circunstancias ante el saqueo de los sucesivos gobiernos neoliberales y guardaron silencio cómplice para conservar sus privilegios.

Destacó la actividad del regiomontano Horacio Flores de la Peña como primer director del Centro de Investigación y Docencia Académica (CIDE), institución creada para formar profesionistas para el servicio público, pero ahora está dedicada a competir con el ITAM con otro perfil profesional, como empleados de los poderosos.

De la misma manera se refirió al reciente Frente Cívico Nacional creado para enfrentar a su gobierno, pero refirió que hay nivelitos, es decir, no están a la altura de otras generaciones de mexicanos como don José Pagés Llergo, cuya hija Beatriz forma parte de ese grupo, pero que sin embargo realizan su labor opositora dentro de la Ley.

Cuestionó a medios y periodistas y también dijo que no están a la altura de sus fundadores, como Proceso, que hace un reportaje de su familia y de las 56 hectáreas que sus hijos recibieron en herencia de sus abuelos maternos y que, afirma la publicación, ahora se dedican a la siembra del cacao como materia prima para su fábrica de chocolates.

Turbulencias

Idea original Sembrando Vida

También en Oaxaca desmintió que el programa Sembrando Vida sea una idea original de un agrónomo. Esta y el programa de apoyo a adultos mayores salió de esta cabeza, dijo, no la hay en ninguna parte del mundo. López Obrador dedicó amplio tiempo a sus detractores, incluidos los cacicazgos literarios y académicos bajo la férula de Héctor Aguilar Camín o Enrique Krauze, o de Raúl Padilla, que tiene tres décadas dominando la Universidad de Guadalajara, es necesario que las instituciones se sacudan, se renueven, y que ya no acaparen el presupuesto, sino que éste sirva al pueblo. Citó, por ejemplo, el trato de rey que recibe el escritor peruano Mario Vargas Llosa cuando llega a la FIL de Guadalajara. ¿Cuánto le pagan?, se preguntó. Ahora las instituciones académicas y la cultura deben estar al servicio de la sociedad y no de unos cuantos, indicó… En Oaxaca el presidente López Obrador dijo que hay un tramo de 13 kilómetros que por conflictos agrarios entre dos comunidades no se puede avanzar, pero señaló que dará una respuesta que llegará a San Vicente Coatlán el gobernador Alejandro Murat para que se destrabe el conflicto y se pueda avanzar, no hay oposición a la supercarretera que tiene 10 años en espera de ser terminada, sino es el litigio agrario lo que la mantiene detenida… Suena fuerte el secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Azcárraga, para ser candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca. Con una trayectoria de más de 50 años, desde dirigente estudiantil hasta presidente de la Cámara de Diputados en San Lázaro, El Yoyo, es un personaje reconocido en la entidad, con tropiezos en su trayectoria, pero con una militancia persistente en las filas del tricolor, por lo que puede ser el candidato más acertado para suceder al actual gobernador Murat Hinojosa. Su renuncia está próxima para buscar la candidatura y promover la reciente organización Movimiento Oaxaca 2022, con ese propósito… Cuando al presidente López Obrador le preguntaron si el candidato de Morena será hombre o mujer, respondió: el que decidan los oaxaqueños y las oaxaqueñas.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista