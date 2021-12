Maroon 5 regresa a México: 30 de marzo de 2022 – Foro Sol

Después del éxito de sus dos presentaciones en el Foro Sol

Preventa Citibanamex 6 y 7 de diciembre, venta al público en general el 8 de diciembre

Tras su última y exitosa visita a la CDMX el pasado mes de febrero de 2020, la banda norteamericana liderada por el carismático cantante y actor Adam Levine, Maroon 5, vuelve a la carga musical, y para beneplácito de sus fieles admiradores mexicanos, ofrecerá un delirante y emocionante show el próximo miércoles 30 de marzo de 2022 y qué mejor encuentro con sus aliados aztecas que en las instalaciones del Foro Sol, lugar que han visitado en anteriores ocasiones con gran éxito. La preventa Citibanamex se realizará los días 6 y 7 de diciembre. Mientras que la venta al público en general comenzará a partir del 8 de diciembre en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster.

Como en sus pasadas producciones, Maroon 5 apostó de nueva cuenta por un sonido pop. Son 14 canciones entre las que destacan Beautiful mistakes donde colaboró la artista Megan The Stallion, Remedy en compañía de Stevie Nicks, Echo juntó a Blackbear. Asimismo, hay colaboraciones de H.E.R en el tema Convince me, Juicy WRLD en Can’t leave you alone, Button con Anuel AA y Tainy, Lifestyle con Jason Derulo, entre otros. Cabe mencionar que el nombre del disco, Jordi, es un homenaje a su antiguo mánager, Jordan Feldestein, a quien cariñosamente le llamaban así, y que falleció en el 2017 a causa de una trombosis pulmonar repentina.

Maroon 5, ganadores en tres ocasiones del premio Grammy, y quienes han sido certificados en múltiples ocasiones con discos de platino, han destacado en la industria y escena musical como uno de los actos más perdurables de la música pop, sino también como una de las agrupaciones más importantes del Siglo XXI. Hasta la fecha, los angelinos han vendido más de 60 millones de álbumes y han obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países.

La banda ganó adeptos, fanáticos y críticos gracias a la forma de crear un sonido híbrido de rock y R&B que plasmaron en su disco debut, Songs About Jane, así como en su álbum doble platino, It Won’t be Soon Before Long.

Su material sonoro Hands All Over, que incluyó los himnos Moves like Jagger y Overexposed, fue muy bien acogido por sus fans. Con su disco V debutaron en el primer lugar de la lista de los 200 mejores de Billboard y arrojó los sencillos Maps, Animals y Sugar, que estableció un récord para la banda con la mayor cantidad de canciones #1 en el Top 40 de Billboard en los 20 años de historia en esa lista con un total de 9 temas. El video musical de Sugar ha registrado un récord de más de 3 mil millones de vistas hasta la fecha.

Su siguiente material auditivo llegó en 2017 bajo el nombre de Red Pill Blues. Como primer sencillo lanzaron Girls like you feat. Cardi B, que alcanzó el número 1 en el Top 40, el número 1 en Adult Pop, el número 1 en el Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas. Igualmente, la pista logró la posición de honor en iTunes y Spotify, al tiempo que acumuló más de un billón de reproducciones en Spotify y más de 3 billones de vistas en YouTube, así como fue el video más visto en VEVO.

En 2018, Maroon 5 terminó el año como el acto más importante en la radio estadounidense, según Nielsen Music. Las melodías del grupo acumularon 8 mil millones de impresiones de audiencia en todas las estaciones de radio monitoreadas, que incluyeron 1.95 millones de reproducciones de su música. También, Adam Levine y la banda tocaron más de 120 conciertos en mas de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.

Ahora, Maroon 5 se encuentra más que listo para regresar a nuestro país y ofrecer un poderoso concierto.

