Pink Coffee Co. te hará disfrutar los momentos más dulces de la vida

Detrás de este proyecto, que le apuesta

a ser internacional, está la licenciada

en Derecho Laura Malpica

Será el lugar perfecto y predilecto para quienes acudan a los diversos espectaculos que se presenten en el Foro Sol

Además de su variada y exquisita carta, inspirada en crepas japonesas con un café magico, increíbles malteadas, helados, entreo otros inigualables platillos y bebidas, la decoración es de ensueño, ya que si eres amante de los unicornios, este es el lugar perfecto para tomarte unas fotos increíbles con Shiner, la mascota del lugar

Gloria Carpio

En Av. 12 esquina Calle 41, Colonia Ignacio Zaragoza, muy cerca del Foro Sol, en la CDMX, se encuentra un lugar lleno de sueños hechos realidad, que te hará disfrutar los momentos más dulces de la vida, se trata de Pink Coffee Co., que te consiente con su gran variedad de café mágico y sus deliciosas crepas tanto dulces como saladas, así como sus increíbles malteadas, helados y demás especialidades como el Ice Cream & Soda que lleva helado y agua mineral con jarabe, una bebida sumamente rica y que no es común; no dejes de probar el café latte, servido en una increíble taza de unicornio.

Además de su exquisita carta, la decoración es de ensueño, ya que si eres amante de los unicornios, este es el lugar perfecto para tomarte unas fotos increíbles con Shiner, la mascota de Pink Coffee Co.

Detrás de este gran proyecto que se construyó en un mes y que tuvo su inauguración el pasado 4 de diciembre, está la licenciada en Derecho, Laura Malpica, quien además de ser una apasionada de las leyes, es amante del café, por lo que decidió apostarle a esta seductora bebida, de la que tiene grandes recuerdos, ya que cuando tenía 18 años de edad, su primer trabajo fue en una cafetería sin descuidar su carrera de Derecho, de la cual, a tan corta edad ha logrado un gran trayectoria.

Asimismo, la licenciada Laura Malpica es una gran conocedora de las crepas japonesas, las cuales no son muy comunes en México, pero gracias a ella, ahora podemos disfrutarlas porque tanto las dulces como las saladas son más que exquisitas.

“No voy a pelear con Starbucks, pero mi objetivo es llegar a ser reconocidos internacionalmente y tener diversas sucursales para estar más cerca de todos, pues lo que nos distingue es la calidad” Laura Malpica

“Si te caes siete veces, levántate ocho”, frase con la que se identifica Laura Malpica, una mujer inteligente, fuerte, talentosa, creativa y emprendedora, quien sabe que después de la tormenta viene la calma “y en esa tormenta descubrí que un empleo no te da lo que te puede ofrecer tu propio negocio, por lo que me atreví a hacer realidad Pink Coffee Co. y hoy sé que después de toda la oscuridad que viví, esto me da un enorme rayo de luz”, dijo a DIARIO IMAGEN, la bella empresaria Laura Malpica, quien ha contado con todo el apoyo y respado de su mamá Magdalena Malpica Cervantes.

Entre las diversas cualidades que distinguen a Pink Coffee Co. de otros establecimientos es su calidad, y que si quieres probar algo nuevo, diferente tienes que visitar Pink Coffee Co., cada platillo tiene algo que lo hace diferente. “No voy a pelear con Starbucks, pero mi objetivo es llegar a ser reconocidos internacionalmente y tener diversas sucursales para estar más cerca de todos, pues lo que nos distingue es la calidad”, señala Laura Malpica.

Los costos de Pink Coffee Co. son accesibles, el precio de una crepa es de 82 pesos y le puedes poner lo que tú quieras de la lista que ofrece la carta. El horario es de lunes a domingo de 5 pm a 11 pm para que los clientes disfruten de la bella iluminación que ofrece el lugar

El personaje principal de Pink Coffee Co. es “Shiner”, un unicornio que tiene gran signficado en la vida de Laura Malpica, “los unicornios siempre me han gustado, son muy coloridos, llenos de vida, brillantes, nadie los apaga y así soy yo.

A la par de Pink Coffee Co. Laura Malpica continuará con su trayectoria de licenciada en Derecho.

Hoy y siempre , Laura Malpica agradece a Dios y a la Virgen por impulsarla y jamás dejarla caer, así como a su mamá Magdalena Malpica Cervantes, su gran inspiración y apoyo, así como a su novio César “quien no me suelta de la mano en cada proyecto y locura que tengo, es mi compañero de vida. Todos son bienvenidos a Pink Coffee Co., su casa”, apuntó con una gran sonrisa Laura Malpica, quien ahora comienza a hacer historia con Pink Coffee Co., cuya primera sucursal se encuentra en Av. 12 esquina Calle 41, Colonia Ignacio Zaragoza, además será el lugar perfecto y predilecto para quienes acudan a los diversos espectaculos que se presenten en el Foro Sol y hacer más inolvidable su día. ¡Felicidades!

PINK COFFEE CO. Dirección: Av. 12 esquina Calle 41,

Colonia Ignacio Zaragoza, muy cerca del Foro Sol.

Horario: Lunes a sábado de 5 pm a 11 pm.

Redes sociales de Pink Coffee Co.

Facebook: @Pink Coffee Co

Instagram: @coffeeepink.co

TikTok: @pink.coffeecco