A los ojos de Muñoz Ledo, la mitad del sexenio lopezobradorista será desastrosa

Adriana Moreno Cordero

En Aguascalientes, Tere Jiménez, el temor de Marko Cortés

A los señalamientos que hiciera quien realmente es el líder moral de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde cuestionó seriamente los supuestos logros que ha tenido esta errada y llamada Cuarta Transformación, esos de los que tanto se regodeó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre en la plancha del Zócalo capitalino en la celebración -como si hubiera algún motivo para hacerlo- de su tercer, más bien enésimo informe de gobierno en el que por cierto, retomó una de sus frases favoritas de campaña en la que mandaba “al diablo con las instituciones”, pues esta vez, mandó “al carajo” a los neoliberales y a sus adversarios, es lo dicho por un hombre de amplísima trayectoria política y se trata de Porfirio Muñoz Ledo, quien recibió el Premio Nacional Benito Juárez al mérito ciudadano, que otorga el partido Movimiento Ciudadano.

De seguro y como en general es su costumbre, el inquilino de Palacio Nacional, muy probablemente en el gustadísimo “stand-up” mañanero de hoy, subestimará y hasta se burlará con muy mal tino y poca elegancia de lo dicho por el ex diputado Muñoz Ledo, a quien ya lo considera uno más de sus adversarios.

Y no, no se tratan de pronósticos hechos a la ligera y tanto el de Tepetitán como sus seguidores, deberían de estar preocupado, pues de acuerdo a como Muñoz Ledo ha visto el camino de esta errada y llamada Cuarta Transformación, señaló que pese a la popularidad y el poder de convocatoria que tiene el presidente y que tanto lo llena de alegría, el actual gobierno “tenderá a desgajarse en los próximos dos años”. Ya lo decían otros analistas: popularidad no es lo mismo que eficiencia y en este caso, buen gobierno.

Para el ex senador y ex secretario del Trabajo hace ya muchos años, el Ejecutivo ha dado muestras sobradas de tener “temor al vacío de poder que comienza a sentirse” y esto se manifestó precisamente en el corazón del país, el Zócalo. Basta con recordar aquella sentida frase que dijo el Presidente al subrayar que sus seguidores habían acudido a aplaudirle por su propio pie y convicción y resulta que fueron puros acarreados que al más viejo y anacrónico estilo priísta, llevaron hasta el Zócalo.

“Algo teme, y lo lamento, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es eterno, que, por fuerza de la política de la economía, de la sociedad, y de las ambiciones, este régimen tenderá a desgajarse en los próximos años”, aseveró Muñoz Ledo ​​durante su discurso, lo cual bien puede traducirse en que la otra mitad que le falta al tabasqueño para concluir su sexenio -si es que no surgen de nueva cuenta afanes reeleccionistas por ahí- será algo más que desastrosa.

Paradójicamente, se presenta una gran oportunidad para la oposición que sin duda debe de salir de la pasividad en la que se encuentra porque no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, entonces, para el ex perredista y ex prista, “necesitamos todos reflexionar, se acaba un periodo de concentración de poderes, ¿cuál será la función del Estado en un mundo globalizado y neoliberal?, esa es la respuesta que debemos encontrar, el México que viene en un mundo globalizado y esa es tarea de todos y para todos”

Municiones

*** En Aguascalientes, uno de los estados en los que se definirá gubernatura el año entrante, hay que estar muy atentos, sin duda a la carrera que sigue una mujer que busca ser la sucesora de su correligionario Martín Orozco y se trata de la diputada Teresa Jiménez, quien se medirá frente al senador panista Juan Martín del Campo. Es curioso, por esas coincidencias que no se pueden explicar, el camino que la diputada Jiménez, ha sido de alguna manera y guardada toda proporción, similar al de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que tuvo que luchar con fuego amigo, enemigo y demás. Se dice por aquellos lares donde el ambiente está muy prendido, que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, vino a descomponer todo el asunto porque se comprometió a que el candidato o candidata albiceleste, supuestamente saldría para el primero de diciembre, y nada más no pudo. Quizás el temor del señor Cortés, es que la diputada Tere Jiménez, se ubica en el primer lugar de la intención de voto en las distintas encuestas que circulan por tierras hidrocálidas. Como botón de muestra está que la diferencia entre ella y el senador Martín del Campo es de al menos 25 puntos de ventaja a favor de la diputada y son casas serias las que han realizado dichos sondeos como: Demoscopia Digital, Massive Caller, entre otras, que la colocan como favorita. Es tal el temor de Marko Cortés que, ya no halla ni cómo frenar esta andanada a favor de la diputada Jiménez, por eso, ahora salió con que, “se harán muchas encuestas, menciones, pero vamos poco a poco, todavía ni siquiera hay una invitación formal, todavía no es el tiempo, en breve el partido emitirá formalmente una invitación para que todos aquellos aspirantes, mujeres, hombres, puedan registrar intención, que inicie el proceso de precampañas, se harán todas las mediciones”. No, pues sí.

*** Eventos de la mayor trascendencia en la vida política del Estado de México , encabezó el Subsecretario de Educación Media Superior, Israel Jerónimo López, en representación del gobernador del estado, Alfredo del Mazo Maza, la toma de protesta de Miguel Ángel Gamboa Monroy, como presidente municipal de Zumpango para el periodo administrativo 2022-2024 y en Tlalnepantla con la misma importante responsabilidad de representar al gobernador Del Mazo Maza, quien presidió la jornada en la que el presidente municipal Raciel Pérez Cruz presentó su tercer informe de actividades correspondiente a la conclusión de su administración 2019–2021.

*** Durante el “Segundo Foro Juvenil de Formación Legislativa”, el senador Ricardo Monreal Ávila, que anda siempre muy activo, llamó a las y los jóvenes del país a no caer en el discurso de odio y de la descalificación, al tiempo que hizo un llamado a los participantes de este encuentro, que organizó la bancada de Morena que él coordina, para que defiendan sus ideas sin temor, pero con razones y argumentos. Además, informó que asistió a un centro de reclusión en Veracruz, para ayudar a seis jóvenes que fueron privados de su libertad de manera injusta en esa entidad. Destacó que el Senado abrió sus puertas para que diferentes sectores de la población puedan realizar foros, talleres y parlamentos en el salón de sesiones.

