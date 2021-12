De “coime”, a presidenciable

Arturo Ríos Ruiz

Siempre he notado que sinaloenses y guerrerenses somos afines, buena vibra y amistad y encontré una pista: Hernán Cortés creó, de Acapulco a Huatulco, Oaxaca, 496 kilómetros, la llamó Costa Chica; del puerto guerrerense a Mazatlán, 1,700 kilómetros, Costa Grande.

Se conoció que en el noreste había perla negra y surgieron viajes en la busca del aljófar e inició el roce social que culminaba en matrimonios que se asentaban en ambos puntos y tal vez los genes de unos y otros vivieron en ambas partes.

En memoria a un gran hombre: Enrique Jackson, modelo de superación: Teníamos 20 años de edad en Olivetti mexicana, él instructor, yo, aspirante a ventas. Tres meses el curso nos unió. Fiestas, damas, alcohol y “acapulcazos”. Estudiante que fue “coime” de los billares de su padre en Los Mochis.

En prácticas de ventas, descubrimos gran movimiento en una mansión en la calle Descartes número 16, colonia Anzures, su olfato le indicó sondear y dijo: “sígueme”, entramos y preguntó: ¿Quién es jefe? “Vaya con la señorita de allá”.

Nos presentamos: somos de Olivetti”, la dama exclamó: ¡Qué bárbaros, acabo de llamarles! Nos vimos confusos, la dama indicó, “en el primer piso los espera el Ingeniero Guillermo Wilkins”. Jackson me indicó: “Tú hablas, es tu turno”.

Ante Wilkins, muy serio sacó un escrito y me preguntó ¿Manejan este tipo de letra? “Sí, es el modelo Picca”, Mmm … ¿Si le pido una máquina, en qué tiempo me la traen? en una hora y media” ¿Si le pido 5?m “por la tarde…

“Bien, necesito 200 máquinas, en un mes las entregan, pagaremos de contado” Jackson y yo, chocamos las miradas con ojos salientes y pálidos de emoción e incredulidad; Wilkins y nos tranquilizó “Tómenlo con calma, tráiganles agua…”.

“Se facturarán a nombre de Carlos Reta Martínez, era el líder de la CNOP, se entregarán en Paseo de la Reforma número 100. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde para firmar el pedido y entregarles el cheque”.

Salimos como zombis, no dábamos crédito a lo ocurrido y Jackson me dijo, “pinche Arturo, no fue una venta la que hiciste, te hicieron una compra, pero ya chingaste, serás el vendedor del año y te voy a poner 10 en mi reporte”.

Era 1970, cobré comisiones, compré un Dodge del año, cinco trajes de tergal francés, camisas Mariscal y más ropa, lo demás, nos los gastamos en pachangas, “acapulcazos” y en mi natal Tecpan, los fines de semana.

Enrique renegaba: “¡No jodas, déjame pagar! ¡Ni madres ¡Le contentaba, no fue venta, fue compra que nos hicieron a los dos! Soltábamos carcajadas.

En 2000, Jackson, era senador y presidente del Senado; ya había pasado por varios cargos, me nombró director de Desarrollo de Medios ya tenía una carrera política de primer nivel y fue aspirante a la Presidencia con aceptación popular, pero el “dedazo” favoreció a Roberto Madrazo. Descansa en paz querido amigo.

