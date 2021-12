MC, sin alianzas

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Sin sorpresas de ninguna clase y solamente como simple protocolo fue la celebración de la IV Convención Nacional de Movimiento Ciudadano.

Ocurrió la enésima entronización de Dante Delgado como presidente del organismo político (lo que su suma a la propiedad que de él tiene), algo que se vuelve común con vistas a una elección presidencial.

Dante siente que su partido puede consolidarse como la tercera fuerza política del país y hasta ganar la Presidencia de la República en 2024.

La latida la sintió también el ahora dirigente nacional en la pasada elección en la que se presentó sin alianzas de ninguna clase y pudo conseguir el gobierno de Nuevo León, aunque no fue el partido el que lo consiguió, sino una pareja sui géneris surgida en la norteña entidad, donde el actual gobernador y su consorte, con la que comparte el poder, lograron romper las redes sociales con una campaña distinta y hasta boba, pero que para los ciudadanos de aquella entidad resultó relevante y atrayente.

Por lo demás, el MC quedó a deber en el resto del país, donde sufrió para ganar solamente siete diputaciones federales de las 20 en juego en Jalisco que es su feudo y donde conquistó los principales ayuntamientos.

Es cierto que en Campeche y Nayarit fue competitivo en los casos de los gobiernos estatales, pero la realidad es que se nutrió de la savia de otros partidos.

Su diputación federal, consolidada con las plurinominales, cuenta con las ex gobernadoras del PRI, Ivonne Ortega; y del PRD, Amalia García; el ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski; el ex alcalde perredista de Centro (Villahermosa), Gerardo Gaudiano Rovirosa y el hijo del ex dirigente nacional del PRD, Agustín Basave.

La realidad nos muestra que todos aquellos rechazados por otros partidos tienen cabida en MC, como sucedía antes con el PRD.

Sin embargo, ahora, Movimiento Ciudadano considera que tiene tres pesos pesados de la política como opciones para la contienda presidencial del 2024.

Samuel García, Luis Donaldo Colosio y Enrique Alfaro forman la tercia de ases que pondera el MC y pretende competir en la sucesión presidencial, aunque nadie descarta un cuarto as que conformaría el póker.

El nombre del cuarto as se encuentra sumamente ventilado entre la población y poco a poco se va asentando y aunque milita en otro partido, si ese organismo continúa con desprecio hacia sus posibilidades, el escenario podría cambiar.

Acostumbrado como está el MC a nutrirse de candidatos que militan o militaron en otros partidos que le aseguren votos, no suena nada descabellado que un Ricardo Monreal sea atraído como opción presidencial.

Es cierto que los candidatos propios cuentan con presencia y posibilidades, pero con Monreal u otro aspirante reclutado de otros partidos, el MC podría ser más competitivo y dar tiempo a que los otros tres personajes con militancia dentro del partido se consoliden, tomando en cuenta que tanto Colosio como Samuel rondan los 35 años y Alfaro no llega siquiera a los 50 años.

Dante quedó satisfecho con la Convención de su partido que bajo el slogan de Movimiento Naranja pretende impactar en el subconsciente del electorado y que, con su pegajoso estribillo de Movimiento Chilango, quiere abrirse paso en la capital del país, algo que no pudo hacer en los comicios del pasado seis de junio.

Dante estableció en su discurso que buscarán consolidarse como la tercera vía, como la única alternativa frente a los que ya le fallaron a México y a quienes llegaron para seguirle fallando, nuestra obligación es seguir demostrando que México si tiene una mejor opción. Cuando hablaba de aquellos que le fallaron a México muchas miradas se dirigieron hacia dos ex gobernadoras que ahora forman parte del MC.

El PRD busca alternativas para seguir su existencia, aunque esta sea mínima. El partido del sol azteca dejará de ser de izquierda, para convertirse en socialdemócrata y así competir en los siguientes comicios, en los que buscará mantener el registro… Grandes sospechas levantan la especie de que hay un movimiento favorable para que Fuerza por México conserve su registro como partido político, algo que no consiguieron en los comicios pasados. Se habla de grandes recursos económicos repartidos para conseguir su propósito… Porfirio Muñoz Ledo, el eterno saltimbanqui de la política coquetea ahora con MC, uno de los pocos partidos que le quedan para militar. Él ya fue priista, del PARM, del PRD, del PT, Morena y hasta simpatizó con el PAN.

