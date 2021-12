Gertz Manero ¿dejará de ser Fiscal carnal?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Pablo Gómez tendrá primera “prueba de fuego” en la UIF

“Cuando el río suena, es que agua lleva”, reza un conocido refrán y es perfectamente aplicable a la situación por la que está atravesando el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien ya no encuentra la salida ante la andanada de comentarios y rumores que, no sólo por las ex benditas redes, aseguran que renunciará o lo renunciarán del puesto que actualmente ocupa. O sea, lo más probable es que muy pronto dejará de ser el “Fiscal carnal”.

Y es que sin duda, el ex funcionario por cierto también foxista, tiene “el agua al cuello”, porque carga sobre su espalda con la investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), cargo que recientemente asumió el ex diputado Pablo Gómez Alvarez y por eso, presuroso el señor Fiscal sí encontró en cambio una salida medio escondida del Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de una reunión de dos horas con diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, con lo que evitó decir ni media palabra sobre su inexplicable enriquecimiento, demostrado al detectarle suntuosos gastos, en plena austeridad morenista, por 109 millones de pesos, cantidad nada despreciable con la que el titular de la FGR, adquirió vehículos de lujo, así como transferencias bancarias internacionales e igualmente millonarias.

A querer o no, este expediente será también una “prueba de fuego” ni más ni menos que para el flamante titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que deberá probar si va utilizar su nueva encomienda para iniciar una “cacería de brujas”, o está dispuesto a no ideologizar y politizar en esta responsabilidad. Para ponerlo en términos más llanos, ¿qué tan amigo será el exdiputado Gómez del llamado “Fiscal carnal?”

Otra situación viene a cuento. Cuando Santiago Nieto Castillo era quien encabezaba la UIF, eran bien sabidos los enfrentamientos que un día sí y al otro también, tenía con el Fiscal Gertz Manero y que fueron subiendo de tono en detrimento de esta errada y llamada cuarta transformación. Pretexto no faltaba para que el señor Fiscal arremetiera en contra de la UIF, llámese Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, o Alonso Ancira, de Altos Hornos de México o el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, o más recientemente, la aberrante persecución en contra de científicos del Conacyt. En este último caso, -como se recordará-, Nieto Castillo se rehusó a “hacerle segunda” a quien encabeza la FGR y por las “ex benditas redes”, subrayó que la UIF, no se había creado para investigar instituciones académicas o a sus integrantes.

Claro que hay que tener muy presente que Gertz Manero no se manda solo.

Para abundar más en este conflicto, en julio del año pasado, muy enojado, el Fiscal Getz acusó al entonces titular de la UIF: “Nos presentan las denuncias sin las pruebas de Hacienda, tenemos que ir a su propia secretaría a que nos den las pruebas, entonces la secretaría no nos da las pruebas y entonces nos dicen que nosotros no avanzamos porque no tenemos las pruebas que nos debían haber entregado, eso no se vale”.

Tal era, y sigue siendo, la aversión de Gertz Manero por Nieto Castillo, que lo acusó de poner en sobre aviso a los implicados en los diferentes expedientes citados.

Con este pleito quedó demostrado que el titular de la FGR, sí ha utilizado su puesto para venganzas personales e intimidar a quienes estima que son sus enemigos, incluidos miembros de su propia familia, sin tener la más mínima consideración.

Municiones

*** ¿En qué estaría pensando Jesús Zambrano cuando habló en el XVIII Congreso Nacional del PRD? Esta pregunta porque específicamente señaló: “en función de analizar con qué fuerza es o no posible caminar juntos, o si lo mejor es competir solos como PRD con candidaturas propias, porque afortunadamente contamos con militantes mujeres y hombres perredistas con importante presencia y reconocimiento y que nos representarían a cabalidad tanto para 2022, en los seis estados de la república, como en 2023 en Coahuila y especialmente en el Estado de México, estamos listos para ir solos con o sin alianzas”. Sin duda hay algunos detalles que el perredista no ha tomado en consideración; a lo mejor ya se le olvidó que el Sol Azteca es un partido a punto de declararse desierto con toda la migración que se dio hacia Morena e incluso, estuvo a un tris de perder el registro, así que de dónde saca el señor Zambrano que hay suficientes militantes y hasta detapa a Omar Ortega Alvarez, coordinador de lo que queda de la bancada perredista en el Congreso del Estado de México, como su candidato al gobierno del Edomex. Además, en la actual coyuntura, lo más conveniente para la oposición es ir en alianza; unirse en estos tiempos en el que Morena y demás rémoras están a punto de acabar con el país. ¿En verdad piensa Zambrano que el PRD por sí solo puede ganar alguna gubernatura. No cabe duda que le quedó la nostalgia de la última que tuvieron con Silvano Aureoles en Michoacán.

*** Por cierto, hay que recordar que por Morena, todo indicaría que su candidata sería ni más ni menos que la flamante secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que, dicho sea de paso, debería de tomar un curso de geografía.

*** El de la controvertida Reforma Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, es un tema que se había apaciguado porque no había condiciones para llevarlo a votación. Morena emprendió una campaña en la que por diferentes espacios públicos se hablaba de las supuestas bondades de esta cuestionada iniciativa, pero al parecer, no pegó mucho, incluso, no fue tema central en el informe que el pasado 1 de diciembre rindió el Ejecutivo en el Zócalo. Bueno, pues ahora la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que preside el priísta Rubén Moreira, acordó iniciar el 17 de enero de 2022 el Parlamento Abierto para analizar dicha Reforma. No hay que perder de vista que es precisamente el voto de la bancada del PRI el que estaría en juego para que Morena pudiera sacar adelante la tan llevada y traída reforma. Inicialmente, los del tricolor habían exteriorizado de manera muy contundente, que no darían “su brazo a torcer”, pero el año entrante, desafortunadamente, todo puede pasar.

morcora@gmail.com