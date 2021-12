EU: Ómicron no es más severa que Delta; “sería más leve”

La mayoría de nuevos contagiados son jóvenes

Hay indicios de que la variante Ómicron del coronavirus no sólo no es más peligrosa que cualquier variante surgida del virus original detectado en Wuhan, sino que es “posiblemente más leve” que la variante Delta, la dominante en el mundo, afirmó el asesor epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

Tras subrayar que hay que seguir siendo cautelosos y que habrá datos más concluyentes en unas dos semanas, declaró: “Casi con seguridad no es más severa”, declaró Fauci que la ómicron es “claramente más transmisible”, incluso entre personas que ya han pasado la enfermedad.

“Hay un estudio de Sudáfrica, que ha mostrado que hay una mayor propensión a reinfectarse entre la gente que previamente se ha contagiado con Beta o Delta”, declaró. “Sin embargo, parece que los casos que estamos viendo no tienen un perfil grave de la enfermedad, de hecho, podrían, y reitero eso podría, indicar menor gravedad, como muestra la proporción de hospitalizaciones frente a los nuevos casos”, dijo Fauci, que aparte de apoyarse en los datos que salen de EU hizo referencia a los de Sudáfrica. “Cuando se observan algunos de las cohortes (grupo de estudios) que se están siguiendo en Sudáfrica, la proporción entre el número de infectados y el número de hospitalizados que necesitan oxígeno parece ser menor que con la delta”, afirmó.

Fauci agregó, no obstante, que es importante no sobreestimar esos datos porque las poblaciones seguidas eran más jóvenes y tenían menos probabilidades de ser hospitalizadas.”Creo que tomará un par de semanas, al menos en Sudáfrica”. Fauci dijo que un virus más transmisible que no genera enfermedades más graves y no genera más muertes y hospitalizaciones es “el mejor escenario”. “El peor escenario es aquel en el que el virus no sólo es altamente transmisible, sino que también causa una enfermedad grave y luego tienes otra ola de infecciones que no necesariamente se ven mitigadas por la vacuna o por infecciones previas de las personas”, agregó.