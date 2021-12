Controversia constitucional del INE por recorte de presupuesto

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En el ISSSTE comienzan a aparecer los “cadáveres del clóset”

Cuando el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, acudió a la Cámara de Diputados, cuando no estaba obligado a hacerlo y recibió una andanada de descortesías y groserías por parte de los integrantes de la bancada mayoritaria que coordina Ignacio Mier Velazco, de manera por demás repetitiva, le reclamaron el asunto del por qué los consejeros de dicho Instituto, perciben un salario mayor al del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez, haciendo gala de una total ignorancia y de manera hasta vulgar, demandó a los consejeros que de su sueldo se cooperaran para organizar su tan ansiada consulta sobre la Revocación de Mandato, que sus ciegos y leales seguidores llaman a “hacer una realidad la ratificación de mandato”, pero no les ha ido tan bien con aquello de las firmas porque todas las tienen que hacer ellos.

Durante su estancia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el doctor Córdova insistió a cuando diputado morenista se lo preguntó, que el asunto se iría para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la instancia que tendría que decidir y enseguida, el consejero-presidente reiteró que no estaba dispuesto a enfrascarse en un pleito totalmente innecesario con ningún legislador.

Bueno, pues ahora finalmente, el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 por el recorte presupuestal de casi cinco mil millones de pesos -ahora sí los diputados del partido oficial metieron duro la “tijera”- de los cuales, 3.8 mil millones se destinarían a la consulta de la Revocación de Mandato, esa que tanto promueve el presidente aprovechando que dice ser tan, pero tan popular.

De tal suerte, la referida demanda argumenta que al negar recursos necesarios, la Cámara de Diputados está interfiriendo en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del INE, al dejarlo prácticamente imposibilitado y explican -como en su vista a San Lázaro lo hizo el doctor Córdova Vianello- el por qué se requieren más de los 830 millones de pesos.

Además, en la demanda de referencia, se detalla que la propia Suprema Corte, ordenó al INE, en la controversia de consulta popular, prever el presupuesto para estos ejercicios que ya están marcados como obligatorios en la Constitución.

Debido a todo lo anterior, de nueva cuenta el lopezobradorismo arremete en contra del INE. Bueno, hasta el flamante subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, fue el encargado de “sacar el peine” y acusar a dicho Instituto de que el año pasado, no haya querido facilitar al gobierno, el acceso al padrón biométrico que tiene y qué bueno que el INE lo resguarda. La defensa frente al autoritarismo.

Municiones

*** A casi una semana de la salida de Luis Antonio Ramírez Pineda de la dirección general de ISSSTE, comienzan a aparecer los “fantasmas” o “cadáveres en el clóset” de su gestión, la cual se mantuvo blindada en cuanto al manejo de recursos durante los primeros tres años del sexenio por la presencia de su hermano Heladio Ramírez Pineda en la dirección general Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En estos días se dio a conocer que presuntamente, la Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación contra ocho funcionarios del ISSSTE, entre ellos su director jurídico, José Febo Trujeque Ramírez, quien habría permitido un pago duplicado por más de 800 millones de pesos en favor de una empresa subsidiaria del otrora poderoso Grupo Fármacos Especializados, propiedad del empresario Antonio Pérez Fayad.

*** Sobre el tema Alejandro Gertz Manero, en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que “estamos tratando de actuar con prudencia, con serenidad, con cautela. Yo he visto, a través del tiempo estos tres años, la actuación del Fiscal General de la República, el doctor Gertz Manero, y a mí me parece que ha actuado de manera correcta… Pero ayer escuché a Pablo Gómez (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) que no existía ese informe y escuché también otras declaraciones, que solamente había un informe ejecutivo. Por eso no quiero arriesgarme ni quiero aventurarme a emitir una expresión condenatoria o exculpatoria. Recomendó entonces que sería muy bueno que la UIF no se use como instrumento político para nadie y que la Fiscalía actúe en razón de las pruebas, en razón de las circunstancias, que validen y que comprueben conductas antijurídicas.

*** El caso es que familiares del titular de la FGR y de Alejandra Cuevas, ya interpusieron una solicitud de juicio político en contra del también llamado “Fiscal carnal”, “por incurrir en abuso de funciones ejerciendo de atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas”

*** Con más que justa razón, padres y madres de niños que padecen cáncer se plantaron en la Terminal 1 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para, por enésima ocasión, denunciar que los medicamentos y tratamientos como quimioterapias para sus hijos, siguen sin llegar. O sea, se trata de pura palabrería y con la “línea” de Palacio Nacional, se intenta “dorarles la píldora”. Alguien tendría que avisarle al de Tepetitán que no basta con hacer cambios en su gabinete, en el área de salud, porque en ésta es donde la incompetencia de esta llamada y errada Cuarta Transformación, fluye más y más.

*** El senador Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, declaró que MC no pretende que Porfirio Muñoz Ledo pase a formar parte de las filas de ese instituto político; eso sí, ya está cansado el también integrante el decano de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, de tanto brinco. Dijo el legislador veracruzano que se trata de un gran y justo reconocimiento a Muñoz Ledo al tiempo que denunció que López Obrador tiene actitudes displicentes y de desprecio hacia un personaje que como Muñoz Ledo, contribuyó mucho para el proyecto de lo que se ha vuelto a todas luces, esta errada y llamada Cuarta Transformación. El senador Delgado explicó: “Nosotros vamos a participar de manera directa para 2022 con candidatos propios y ahí se va a advertir el crecimiento exponencial de Movimiento Ciudadano. En esa ruta y con el alza en las preferencias, lo más probable es que el partido naranja vaya también solo en 2024. Además, MC ha dejado a la baja al PRD.

morcora@gmail.com