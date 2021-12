Corrupción como lucha política

Desde el portal

Ángel Soriano

Luego de hacer un recuento de la corrupción desde la colonia, porque no está documentada de que ya existiera en la época prehispánica, el presidente Andrés Manuel López Obrador narró sus experiencias como víctima de las embestidas de sus adversarios y en donde se involucra a dos de sus secretarios particulares.

Desde el ícono René Bejarano hasta los depósitos hormiga de Alejandro Esquer, pasando por los fiscales Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, por militares y familiares cercanos o lejanos beneficiarios de las cuotas, aportaciones y donaciones a las campañas políticas a lo largo de su trayectoria como dirigente opositor.

Si bien lo de Bejarano y Esquer están documentados con videos exhibidos a través de los medios de comunicación, el Presidente atribuye esto a filtraciones de las mismas autoridades que, o bien, lo fomentaron o difundieron con fines de desprestigio para frenar su ascendente carrera política con la máxima de que la calumnia si no mancha tizna.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha procedido contra ninguno de los involucrados, aun cuando los mismos involucrados estaban o están en funciones; y menos contra los parientes, como Pío López Obrador que goza de cabal salud o la prima Felipa. Si bien antes se instrumentaba todo desde las oficinas gubernamentales, hoy es la sociedad civil la vigilante. Lo importante sería investigar y castigar, si es que en verdad se quiere acabar con la corrupción e impunidad.

Turbulencias

Exculpa Pablo Gómez a Gertz Manero

Ahora en manos del veterano dirigente Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera desmintió que exista investigación sobre la fortuna del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre quien lo mismo hay acusaciones sobre falsificaciones en su formación académica que en la colección de lujosos autos deportivos de su propiedad. Gertz goza de las confianzas del presidente López Obrador, lo mismo que Alejandro Esquer, su secretario particular… El general Jens Pedro Lohmann Iturburu, que manejó las finanzas en el ISSSTE y ahora es responsable de la empresa Birmex, hacia donde se ubicaba a León Romero, ex titular de Protección Civil e involucrado en casos de corrupción al lado de Pío, también se le acusa de abusos de poder y de acciones ilícitas que, desde luego, han sido desmentidas. El combate a la corrupción se ha convertido en bandera política para desprestigio de actuales y pasados funcionarios para desacreditar el movimiento morenista afirma el presidente López Obrador. Y eso que la lucha electoral apenas se inicia… Los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se encuentran en activo y se han convertido en los más severos críticos de la actual administración al grado que el michoacano ha acusado al tabasqueño de simular el uso de moderno tren urbano para el traslado al aeropuerto Felipe Ángeles y argumentar que se hacen 45 minutos de la CDMX a la nueva terminal aérea. La fiscalización a la administración federal morenista se encuentra en pleno auge… Donde sí es preocupante el ambiente electoral es en Oaxaca. La misma senadora Susana Harp, puntera en las encuestas para obtener la candidatura de Morena al gobierno del estado, ha denunciado amenazas en su contra y boicot a sus eventos proselitistas. Los rumores también aumentan y se afirma que uno de sus vehículos fue baleado y su principal adversario, Salomón Jara, se apresta a abandonar las filas morenistas para buscar la gubernatura desde otro partido, en tanto que, se dice también, el ex alcalde en Álvaro Obregón, Alberto Esteva Salinas, se perfila como el mejor posicionado en la justa interna de Morena; éste es de las confianzas del ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Rumores, dimes y diretes, prevalecen en el ambiente pre electoral oaxaqueño.

