La Presidencia ya lo agobia

Índice político

Francisco Rodríguez

Bejarano & Padierna, con Monreal

Evelyn Salgado, en la mira

Nada le está saliendo como él quisiera.

Las videollamadas no resultan.

Los montajes, como el del tren a la central avionera, se le caen.

Y con ella el no mentir, no engañar, también van a pique.

Eso en las formas.

En el fondo las cosas no apuntan a mejor.

La recaudación fiscal ha disminuido drásticamente.

Y con ella, los recursos para las obras faraónicas escasean.

Difícilmente esas megaobras estarán terminadas cuando él dijo

Y la honestidad valiente ya es sólo una quimera.

La corrupción brota pestilente por todas las alcantarillas del sistema.

Incluso por las más próximas.

Las de sus hermanos.

Las de sus primos.

Las de sus hijos.

Las de los colaboradores más cercanos.

Y los pleitos, ¡ah, los pleitos!

Todos contra todos.

Y él cree que sólo con proteger a unos cuantos la paz reinará en la 4T.

No consigue lo que busca.

El respeto a su investidura, por ejemplo.

Pero ¿cómo va a obtenerla si a diario él falta el respeto a todos?

A los empresarios, a los opositores, a los periodistas, a…

Sus más cercanos confiesan que lo ven agobiado.

Sufriendo el peso del cargo encima.

Y apenas va a la mitad.

¡Lo que le falta!

¡Lo que aún nos falta a nosotros!

Indicios

Tras la guerra de periodicazos entre el fiscal general y el ex titular de la UIF, lo que queda es el esnobismo de Alejandro Gertz por la adquisición de un Rolls Royce para acabar rodándolo en las calles llenas de hoyancos de Ciudad de México. Y la falsedad de Santiago Nieto, quien dice tener más deudas que patrimonio. Y aunque el abuelo y padre de Gertz Manero hicieron fortuna como comerciante, el primero, y abogado y fraccionador de Lomas de Chapultepec, el segundo, en ambos casos las cuentas no salen, nomás no salen. * * * “¿Ya sabes para quien están trabajando René Bejarano y Dolores Padierna?”, me preguntaron. Y la respuesta fue: “Para Ricardo Monreal. Él, en el sursureste; ella, en el norte del territorio”. Y ante mi incrédula interrogante, abundaron. “Una cosa es que Monreal haya obstruido el triunfo de ella en la alcaldía Cuauhtémoc, como dicen, y otra muy distinta es que Claudia Sheinbaum ¡nada haya hecho para apoyarla! Por eso ambos están trabajando con y para Ricardo.” * * * La señora Margarita Zavala debe revisar mejor los artículos que le escriben para su publicación en el diario El Universal. En el de este lunes, por ejemplo, concluía que “las reformas a la Constitución deberían ser excepcionales. Los principios que salvaguarda deben ser el eje fundamental del Estado y no del gobierno en turno.” La dedicatoria, obvio, para AMLO. Pero no tomó en cuenta que su hubbie (maridito, pues) emprendió 110 modificaciones al texto de la Carta Magna, en tanto que el actual titular del Ejecutivo lleva 55. Exactamente la mitad. Peña Nieto es quien lleva el récord, pues en su sexenio se le hicieron 155 reformas la texto fundamental. Adolfo Ruiz Cortines y Emilio Portes Gil, sólo dos de ellos. De ahí en fuera… * * * La situación en Guerrero vuelve a calentarse. Ahora con amenazas a la gobernadora guiñol Evelyn Salgado y a su titiritero y padre, el senador Félix Salgado. Las intimidaciones provienen del grupo criminal denominado “Gente Nueva”, mediante mantas que aparecieron estos días en distintos puntos de la capital del estado. La causa aparente es porque “quieren imponer a través del Congreso al fiscal general del estado a su títere Ludwig Marcial Reynoso Núñez para seguir operando para los Beltrán Leyva como lo hizo cuando estaba en Acapulco de secretario general de Félix”, según rezan esos trapos. Además, acusan en el mensaje que el subsecretario de seguridad en el estado Irving Jiménez Sánchez está “coludido con Los Tlacos a quienes apoya con la operatividad, con el permiso del secretario Evelio”. * * * Y en Acapulco las cosas no pintan mejor. En un video atribuido a Anonymous Guerrero, apuntan que Leticia Lozano Zavala, pareja de la alcaldesa Abelina López Rodríguez desde 2008, es quien opera, administra y decide el destino del gobierno acapulqueño. Ella, dicen, es la responsable de la violencia en el puerto por traer dinero de grupos criminales, como Los poblanos, acción que ha provocado la detonación de la violencia en Acapulco por la disputa de la plaza. * * * ¿Protegen Alito Moreno Cárdenas y Rubén Moreira al prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga y cómplices? Porque, mire usted, hace unos días el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la licencia del priista Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, quien solicitó separarse de sus funciones en la LXV Legislatura del 2 al 30 de diciembre de 2021. Ello, permitirá que Fernando Reina Iglesias, el esposo de la conductora Galilea Montijo, rinda protesta como diputado federal, con lo que adquirirá fuero constitucional. Reina Iglesias es suplente del diputado Jiménez Aquino. Y como se sabe, tanto la conductora de Televisa como el nuevo legislador -¿reina por un día?- también estarían siendo investigados por la FGR en el caso del lavado de dinero por 3 mil millones de pesos que también involucra al impresentable priísta hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong. * * * Que para el montaje del tren a AMLO le faltó la asesoría de cuando menos dos prominentes personajes del hampa política nacional: el dirigente de lo que queda del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, y de Manuel Bartlett, el del chuchuchú chuchuchú, cuando le preguntan sobre su muuuy explicable inmenso patrimonio. * * * Al Ejército ya sólo le falta controlar el espacio aéreo. Así que si siguen los pleitos entre particulares por la dirección general del SENEAM, la salida más fácil será que el habitante de Palacio Nacional les dé la concesión a los militares, desplazando a decenas de jefes de familia de los centros y torres de control. Nada para nadie. Todo para la Defensa Nacional. * * * Por hoy es todo. Le agradezco la lectura de estas líneas y, como siempre, le deseo que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez