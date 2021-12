¿Se vestirá AMLO de rey mago para entregar la candidatura presidencial?

Miguel Ángel Rivera

Impulsado por su deseo de representar a los pueblos originarios de nuestro país, denominados por lo general como indios o indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dudado de ponerse las prendas, las guirnaldas y empuñar los bastones de mando que le han entregado las diversas etnias, pero ahora surge la duda si aceptará caracterizarse como uno de los Reyes Magos.

Esta posibilidad viene en muy buen momento, pues estamos muy cerca de lo que la sabiduría popular -a la que tanto dice respetar el presidente López Obrador- ha bautizado como puente “Lupe-Reyes”, el periodo vacacional que va del 12 de diciembre (día dedicado a la Virgen de Guadalupe) hasta el 6 de enero (día de los Santos Reyes).

Pero además de tratarse de asuntos de raigambre popular, el que generó la posibilidad de que el primer mandatario se personifique como uno de los míticos reyes o magos que, según la tradición cristiana, llevaron valiosos regalos al recién nacido Niño Jesús, fue el coordinador de los senadores de Morena, el ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila.

En tono de broma, en encuentro con algunos periodistas que le recordaron su intención de obtener la candidatura presidencial para las venideras elecciones federales de 2024, el pastor de los senadores “morenos” tomó el tema con humor y declaró que pedirá a los Santos Reyes o Reyes Magos precisamente eso: la candidatura presidencial anticipada.

“Entre broma y broma, el líder morenista hizo uso del sarcasmo para dejar entrever sus aspiraciones a la candidatura presidencial para 2024. Incluso, compartió a los medios de comunicación que se identifica con el Rey Melchor, quien, según la tradición judeocristiana, era el mago portador del oro que visitó al Niño Jesús en Belén. Me gusta el papel de Melchor, porque se acerca mucho a la bondad y se acerca mucho a la generosidad”, expresó el coordinador de la mayoría legislativa de Morena sobre el rey mago con el que se identifica más”, escribió el reportero Carlos Cordero, de la agencia Quadratín.

Rubén Arizmendi, del portal CapitalMéxico, relató también que, como parte de esta entrevista, Monreal relató que ha reanudado su costumbre de dejarse crecer la barba durante todo el mes de diciembre, porque gusta de “hacer el bien y llevar felicidad: por eso, cada primero de diciembre me dejo la barba y me la corto hasta el 6 de enero”.

El político zacatecano reveló que le gusta el papel del rey mago “Melchor”, porque se acerca mucho a la bondad y a la generosidad. Es un personaje que en lo personal admiro, porque es distinto”.

Llevada esta broma al terreno de las costumbres políticas en México, no es posible olvidar que el Presidente en turno es el que decide quién será el candidato del partido oficial a sucederlo.

Aunque el presidente López Obrador ha dicho que ya se terminó el “dedazo”, nadie se lo cree. No es posible olvidar que él mismo abrió el juego de la sucesión y que también bautizó como “corcholatas” a los precandidatos de su partido, entre los cuales, por cierto, ha olvidado por lo menos en dos ocasiones incluir al mencionado Monreal.

Por eso resulta natural que vuele la imaginación y tratar de imaginar al presidente López Obrador vestido con el ropaje de un rey mago -cada artista, a lo largo de la historia, los ha imaginado con diferentes trajes- y en particular caracterizado como “Melchor”, al cual la tradición popular presenta como representante de los pueblos europeos.

Cabe recordar que el primer mandatario ha expresado poca simpatía hacia los originarios del llamado viejo continente, en particular hacia los españoles, pues los considera responsables de expoliar a las comunidades indígenas hacia las cuales dice tener tanta devoción.

¿Ocurrirá un milagro y López Obrador se convertirá en el rey mago que Monreal espera lo complazca al convertirlo en candidato presidencial?

Por el momento, parece que la estrella que guió a los magos de oriente se enfila hacia no hacia un pesebre, sino con rumbo a un Palacio que está en el ala sur del Zócalo de la Ciudad de México.

Esa reforma “ya está muerta”, sostiene la

oposición ante la secretaria de Energía

Ya que estamos en el tema de los deseos, parece que la llamada Cuarta Transformación no podrá ver realizada su anhelada (contra)reforma energética.

Apenas unos días después de que el coordinador de los diputados del partido oficial, Morena, Ignacio Mier anunciara la realización de un parlamento abierto para revisar la iniciativa del presidente López Obrador -lo cual se supone el primer paso para aprobar los cambios- los senadores de oposición ratificaron que la reforma energética murió antes de nacer.

Aunque existen sospechas de que una corriente del PRI, con especial presencia en la Cámara de Diputados, está dispuesta respaldar la iniciativa de la llamada Cuarta Transformación, los senadores del tricolor ratificaron ante la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que la reforma “no va a pasar”.

Durante la comparecencia de la titular de energía, considerada una de las principales promotoras de esos eventuales cambios, los senadores del PAN, alineados con el llamado Bloque Opositor, también fueron contundentes al asegurar que la propuesta del Ejecutivo federal “ya está muerta”.

En particular, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que la obsesión del gobierno federal con retornar a un modelo de monopolio estatal no beneficia a nadie, pero sí perjudica a las y los consumidores. “Si quieren hablar de una política energética para que México crezca, para que tengamos sustentabilidad, para que garanticemos las necesidades de hoy del futuro, un medio ambiente sano y la salud de las y los mexicanos, cuentan con la oposición, pero si quieren seguir neceando por este camino de retroceso con eso sí no cuentan con nosotros”, sostuvo la priista.

La ex dirigente nacional del PRI criticó que la política energética del actual gobierno ha fallado en cada uno de los objetivos nacionales que le debieran dar sentido, pues le cierra la puerta a las inversiones privadas, que no sólo permiten ampliar la disponibilidad y accesibilidad de la energía, sino que también generan empleos que llevan desarrollo a las comunidades donde se instalan.

Además, dijo, de aprobarse los cambios, incumpliremos nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático y a la responsabilidad con las futuras generaciones de cuidar el medio ambiente. También señaló que los pretendidos cambios acotarían cada vez más los espacios a las empresas privadas que compiten en los mercados eléctrico y de hidrocarburos, reduciendo la oferta, lo cual no puede sino incrementar los costos.

Por el PAN, Xóchitl Gálvez aseguró que la reforma eléctrica no buscó un beneficio para los mexicanos, más bien se pretende que su movimiento se perpetúe en el poder. “Quieren eliminar la competencia y controlar las tarifas, en pocas palabras, eso es un acto autoritario, de lo que sí vamos a hablar es de cómo están manipulando la operación del mercado eléctrico para despachar ilegalmente las plantas sucias y caras de la CFE que dañan la salud y la economía de los mexicanos”, asentó la panista.

“Una política energética que no garantiza seguridad, ni acceso, ni sustentabilidad, ni confiabilidad, ni los derechos de los usuarios es una política fallida, es una política fallida porque es anacrónica, con respecto a la soberanía, porque no atiende a los argumentos de los expertos ni de otros grupos y visiones, porque cierra sus ojos a los resultados económicos, porque no valora el conocimiento técnico”, afirmó la legisladora panista.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena, advirtió que la reforma energética en materia eléctrica, propuesta por el Ejecutivo federal, está muerta, pues “la mató la estulticia de las bancadas que apoyan al presidente López Obrador, que se cerraron al diálogo y negociación para incluir propuestas del bloque opositor en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022”.

“La negativa y cerrazón de Morena y sus aliados para analizar el Presupuesto alternativo que presentó la oposición cierra la posibilidad también de diálogo para discutir la reforma eléctrica”, manifestó el legislador panista al reafirmar que PAN, PRI y PRD seguirán trabajando por 130 millones de mexicanos y no sólo para los intereses de una persona.

