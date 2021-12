México arrasa con Los Premios Produ 2021 se lleva 12 galardones

Netflix se alzó con 10 premios, seguida por

Caracol y Telemundo con seis cada una

Se entregaron reconocimientos especiales a Don Francisco, Eugenio Derbez y se realizó un In Memoriam a la escritora Delia Fiallo

Por primera vez se entregó el Gran Premio de Ficción y el Gran Premio de Entretenimiento

A través de una transmisión vía streaming llena de momentos de sorpresa, alegría, nostalgia y diversión, la Gala de los Premios PRODU celebró su quinta edición enalteciendo el talento, visión y profesionalismo de la industria audiovisual en Iberoamérica.

“A pesar de haber sido un año retador, los Premios PRODU evolucionaron. Crecimos 50% las categorías llegando a 56, reunimos a 400 jurados y fueron seleccionados 280 finalistas. Logramos congregar a talento realmente inspirador. Estamos seguros de que juntos reactivaremos la industria”, expresó Roko Izarra, director de PRODU y Premios PRODU.

El evento fue conducido en español, la lengua que une tanto a organizadores como a nominados, por la súper modelo Valeria Mazza y Alan Tacher, que con sus afables estilos charlaron con nominados y ganadores vía remota. En tanto, Laurita Fernández, el periodista Boris Izaguirre y el actor Sebastián Llapur, se sumaron al cuadro de conductores.

En la Gala de Premios PRODU, que contó con 50 horas de streaming en vivo, se entregaron 39 galardones, se dio el reconocimiento Crossover a Eugenio Derbez, se llevó a cabo un homenaje a Don Francisco por su trayectoria profesional y se realizó un In Memoriam para reconocer la labor de la escritora Delia Fiallo, a pocos meses de su fallecimiento.

“Tenía 42 años cuando intenté entrar al mercado americano, pero cuando finalmente dejé todo, dejé mi estabilidad en México y finalmente agarré mis maletas y me arriesgué al cien por ciento. Quemé las naves en México y me vine a vivir a Estados Unidos, tenía 52 años. No me arrepiento de haber tomado esa decisión. He descubierto que la mejor manera de poder crecer y hacer lo que uno quiere, es generando su propio material”, explicó Eugenio Derbez vía remota al serle otorgado el galardón por representar el talento latino en Hollywood.

Luego de recibir el Premio PRODU de las manos de la periodista María Celeste Arrarás, Don Francisco expresó su alegría y gratitud por haber sido seleccionado para recibir un homenaje a las décadas de ardua labor en la televisión.

“En esta etapa de mi vida realizo el programa ‘Reflexiones’ en CNN, y estoy por cerrar con una plataforma, la historia de Sábado Gigante. Además estoy por cumplir 60 años en el mismo canal donde comencé: Canal 13 de Chile. Para mí esto siempre ha sido una pasión y por eso sigo y sigo, adaptándome a los tiempos”, expresó Don Francisco, que cuenta con más de 2,300 reconocimientos a su labor, y cuyo programa Sábado Gigante cuenta con Récord Guinness al programa de mayor duración.

Más de 30 países fueron reunidos en un mismo idioma en esta gala virtual en coproducción con TOAC, productores del Miami Fashion Week junto a Antonio Banderas. El país con más premios fue México con 12 galardones, seguido por Colombia con 8, Argentina con 6, Estados Unidos con 5, España y Turquía con 3 y Chile 2.

En cuanto a las empresas más galardonadas en primer lugar está Netflix con 10 premios, seguido por Caracol y Telemundo con seis cada una, y ATRESplayer con 3 galardones.

Las producciones ganadoras de la gala fueron El desafío the box y La suerte de Loli que obtuvieron 4 galardones, seguido de Luis Miguel 2 y La cocinera de Castamar ambos con 3 premios; El reino y ¿Quién mató a Sara? con dos.

Para todos los que se perdieron el streaming en vivo, los Premios PRODU emitirán un programa especial de una hora de duración que se replicará en diferentes canales de Latinoamérica, Estados Unidos y España este mes de diciembre en: Imagen TV (México), VPlus (Venezuela) y mercado hispano de EE UU; Canal 3, 7, 11 y 13 (Guatemala); RTS y Televicentro (Ecuador), Canal 2, 4, 6y 11 (Costa Rica); Bolivisión (Bolivia); Canal 9-ATV, 15, 13 y 23 (Perú); VTV (Honduras); Canal 11 y 12 (El Salvador); Paravisión y SNT (Paraguay), La Red y Canal 2 (Chile), y Antena Latina(República Dominicana).