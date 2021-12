Alejandro Santamaría “Se fue” junto a Ovy On The Drums y ADSO

Lanza nuevo y enérgico sencillo

Apuesta su primer tema en el género de urbano

Arturo Arellano

Alejandro Santamaría continúa con grandes sorpresas este 2021 y ahora lo hace con su más reciente lanzamiento “Se fue” junto a Ovy On The Drums y ADSO, una propuesta que llega para convertirse en una de las favoritas en este fin de año.

Cabe destacar que este sencillo es una composición de Alejandro Santamaría, Ovy On The Drums, Adso y Keityn, quien ha sido la mente detrás de algunos éxitos como “Tusa” de Karol G,”Hawai” de Maluma y “Que más pues?» de J Balvin y María Becerra, entre muchos otros temas que le han dado la vuelta al mundo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Alejandro Santamaría comentó “es de mis primeros temas en urbano, de modo que hacerlo de la mano de grandes del género es una satisfacción bastante grande. La dificultad empezó antes de decidir qué canción iba a hacer, porque quería fuera coherente con las letras que me gusta hacer, sin importar el género musical. No quería cruzar una línea donde nadie me creyera, de manera que el balance se lo dieron mis letras y Ovy junto con ADSO que le ponen la calle, el ritmo”.

Adelantó que “estoy trabajando en un álbum para el año entrante y esta canción más que representar álbum representa una fracción del disco, porque si hay urbano, más o menos reggaetón, pero también hay pop, baladas, quiero que sea diverso en música, pero con línea lirica romántica. ‘Solita’, por ejemplo, es una canción con la que me presentaría porque es melódica y cuenta una historia, pero también tiene elementos urbanos”.

En este sentido, refiere que para su nuevo disco “ojalá la gente espere mucha variedad, habrá varios estilos y géneros musicales. Habrá mucha música pero no me voy a encasillar en un solo genero o una sola formula para hacer canciones, por eso quiero que la gente vaya conociendo un proyecto versátil y espero que les guste mucho”.

Sobre los conciertos adelanta “para este año tengo festival con 10 mil personas y estoy emocionado con eso y abriré e n la Movistar Arena a un artista colombiano. Espero el próximo, año ir a México, porque estoy feliz de conectarme con mis fans de allá, hice una activación y sé que es un país increíble. Asimismo, definitivamente quiero trabajar con algún artista mexicano”.

Finalmente, dijo que “sacaré más sencillos, colaboraciones y las que pueda defender yo solo, también las haré, les pido que estén muy al pendiente de mí porque vienen muchas cosas nuevas” concluyó, mientras que invita a la gente a escuchar “Se fue” en todas las plataformas digitales, además de ver el video musical que ya está disponible.

La letra de «Se fue» habla del amor no correspondido, cuenta la historia de una relación que termina porque no funcionó y en la que no hay marcha atrás. Ovy On The Drums también fue el productor de la canción y Mosty el encargado de la mezcla y masterización.

En este tema Alejandro retoma beats combinados con el pop, resaltando la versatilidad para combinar letras y nuevos sonidos. En el video oficial de “Se fue” los artistas son los protagonistas presentando a cada uno en su entorno cotidiano, mostrando un poco del backstage y desarrollando en varios escenarios lo que es el día a día de su trabajo, incluyendo el cariño que tienen con sus fans. El video fue grabado en la ciudad de Medellín, bajo la dirección de Kath Díaz y la productora fue 2Wolves Film.