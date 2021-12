Controversia improcedente

Desde el portal

Ángel Soriano

Al establecer que el Senado escucha a todas las voces, pero también respeta los procesos legales y toma decisiones con sustento jurídico y no político, la ex ministra y presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, consideró improcedente la controversia constitucional que promueve un grupo de senadores contra el decreto presidencial respectivo.

Señala que otras dependencias sí tienen interés en el asunto, pero no es el caso del Senado, toda vez que está fundado el decreto presidencial publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación en donde se establecen como obras prioritarias y de seguridad nacional las mega obras impulsadas por la actual administración.

Se trata de atajar la lluvia de amparos que con propósitos ambientalistas se pretenden detener las mismas que están proyectadas para impulsar el desarrollo regional y nacional, mediante el cuidado del medio ambiente y de los usos y costumbres de las comunidades que, como es natural, defienden su cultura, bosques y sus tierras.

Independientemente del propósito fundamental que es ampliar la oferta turística y sacar de la pobreza a poblados aislados, generar empleos y aprovechar los vastos recursos naturales del país, la controversia política, constitucional, legal y defensa ecológica, representa un avance civilizado: tenemos leyes e instituciones que deberán aplicarse cuando se viole la Ley.

Turbulencias

Listas, las listas para las encuestas

Morena dio a conocer las listas de los aspirantes a candidatos a gobernadores de los seis estados donde se renovarán poderes locales (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo), que abanderará la coalición “Juntos hacemos historia”, integrada además por el PT, PVEM y Nueva Alianza, quienes incluyeron a sus mejores cuadros para encabezar la justa electoral del año próximo. En el caso de Oaxaca, se incluyó al senador del PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cue que no sólo es el tercero en la discordia que sostienen los también senadores Salomón Jara y Susa Harp, punteros en las encuestas, sino que es un competidor serio si se toma en cuenta su cercanía con el gobernador Alejandro Murat, de quien fue su secretario particular en el Infonavit y es integrante de una familia de abolengo en la entidad, además de la influencia que a nivel mundial tienen los movimientos ecologistas en el momento actual de degradación ecológica y cuya cuota cobrará el PVEM. En Tamaulipas se da por hecho que la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, gane la encuesta, pues incluso Faustino López Vargas, senador suplente de Américo Villarreal, también incluido en la planilla, se alineó con la ex senadora al considerarla la más viable candidata a suceder al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca; en Quintana Roo, Mara Lezama, alcaldesa de Cancún, es mano en la candidatura una vez que Rafael Marín Mollinedo, encargado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, fue descartado para continuar con la tarea encomendada… Se cuadruplicará el valor del mercado de adopción de servicios en la nube (iCloud) en México en los próximos seis años, pasando de los 6 mil 300 millones de dólares actuales a los 27 mil millones de dólares, de acuerdo a información de Frost & Sullivan, que ubica a México como el segundo mercado de infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service-IaaS) en América Latina detrás solamente de Brasil, como lo indicó Francisco Javier Hernández Mendoza, representante de ownCloud México durante su participación en el Quinto Foro Retos por México: “Privacidad en la nube-¿Cómo garantizar la seguridad de mi información?”…

