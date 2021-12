Tras larga pausa llegó el reencuentro con miembros de BrandUSA México que celebró Thanksgiving y Friendsgiving

Victoria González Prado

American Airlines cierra 2021 con nueva ruta de Miami a Chetumal al tiempo que cumple 40 años de volar a Quintana Roo

Han sido muchos meses en los que no hemos podido vernos, saludarnos, abrazarnos. Tiempos dificiles, llenos de nostalgia y, lo más deseado por todos, la convivencia. Desde mediados de noviembre los encuentros se han dado con más frecuencia pero, con menos gente, medidas de higiene y seguridad, uso de cubrebocas… Nada volverá a ser como antes. Hoy nos importa mucho consolidar la amistad, agradecer el día a día, alegrarnos por volver a vernos y saber que estamos bien.

Así, nos reunimos para celebrarThanksgiving y Friendsgiving reunión que encabezó, Lourdes Berho, presidente de Alchemia y Regional Director, Brand USA Mexico y su equipo: Marene Arnau, Travel Trade & Marketing Manager; Daya Cruz, Director of Trade and Partnerships; Tere Medina, Chief of Comms Lifestyle –quien nos compartió que era su último evento en Alchemia—, Carolina Trasviña, Senior Account Director-Travel y

Rocío Guerrero, Executive CEO Assistant.

En su oportunidad, Berho, dio la bienvenida y aseguró: “agradezco a todos los que están aquí por todo su apoyo durante estos 20 meses en pausa. Sin su participación hubiera sido un reto mucho mayor salir adelante”.

Luego, dio paso a Tere Medina y Daya Cruz quienes se refirireron a los logros obtenidos: 83 conferencias y cuatro foros virtuales, capacitación de 16 mil 119 agentes de viajes que se especializaron en temas de la Unión Americana, 10 eventos virtuales entre ellos: “Focus on Mexico” (febrero), “Parques Nacionales de E.E.U.U.” (abril) y el “Foro virtual Expo Mayoristas” (junio).

Asimismo, el programa de capacitación USA Discoverty Program que congregó a 2 mil 628 usuarios e integró 755 insignias con las que ofrece mejores herramientas para los agentes de viajes. De los logros digitales y de promoción se llegó a más de 58 millones 291 mil 577 personas.

Recordaron que se puede descargar GoUSATv, plataforma gratuita de Streaming, disponible en AppStore y GooglePlay, y donde encuentras videos de distintos lugares de Estados Unidos, RoadTrips, sitios donde degustar la deliciosa gastronomía, conocer la cultura y más.

Despúés se proyectaron dos videos enviados por Jackie Ennis, Vice President, Global Trade Development y Suzana Shepard Durini, Sr. Manager, Global Markets, ambas de BrandUSA en la Unión Americana, quienes agradecieron el apoyo brindado por todos los ahí reunidos e invitaron a visitar los distintos destinos que ya están abiertos a los visitantes.

El restaurante Çuina, en la colonia Roma, fue el escenario de la reunión. En medio del lugar destaca frondoso árbol iluminado con luces de colores. Las mesas, de cuatro personas, estaban decoradas de acuerdo a la celebración de Acción de Gracias y Amistad, con lugares personalizados y el Grupo Internacional Mamutt Music, interpretando música tradicional y moderna en la espectacular voz de Mariella Bethencourt, Davyd Vázquez en el bajo y Alcides Hidalgo, percusión y dirección. Escuchamos entre muchas melodías más: Fly me to the moon, Isn’t She Lovely y New York, New York.

El menu a cargo de los chefs Xano Shaguer y Fernanda Prado, ella mexicana ganadora del premio Gourmet Award por mejor experiencia dulce en 2013. Xano originario de Figueras, España, fundador del primer restaurante de postres en el mundo. Ha recibido reconocimientos como “Mejor postre del año” y número uno en su categoría de la Guía los 100 mejores de la gastronomía española.

Ambos crearon el menú de esa noche, Para empezar delicioso coctel seguido de: Hojaldre de hongos con queso Brie y mermelada de tomate, Pato con puré de camote y dos postres: pastel de calabaza con sorbete de naranja y pay de nuez pecán con sorbete de chocolate. Todo acompañado con vinos de California.

Más tarde, se encendió fogata para quemar malvaviscos y dejar en pizarrón tarjeta, en la que cada uno de los ahí reunidos escribió por qué está agradecido. La reunión concluyó cuando entregaron el cuerno de la abundancia, que sin duda alguna, habla de los buenos deseos para las fiestas que se avecinan y el próximo 2022 que todos deseamos llegue con buenas nuevas.

✰✰✰✰✰ “American tiene un compromiso de casi 80 años de servicio en México y hoy nos sentimos orgullosos de poder cerrar este 2021 inaugurando el vuelo de Miami a Chetumal” dijo José María Giraldo, director de Operaciones para México, Centroamérica, Colombia y Ecuador de la compañìa aérea, quien agregó, “estamos entusiasmados de poder abrir las puertas de Chetumal a más viajeros de Estados Unidos y el mundo”.

En la ceremonia inaugural se contó con la presencia del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González quien indicó: “este vuelo pionero en la capital del estado, beneficiará a toda la región sur y ampliará su oferta turística contribuyendo a nuestro objetivo de fortalecer la economía y desarrollo de esta región”.

Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, en su oportunidad expresó: “apreciamos el interés que ha demostrado siempre American Airlines para apoyar a los destinos turísticos del Caribe Mexicano, esperamos que esta ruta ayude a generar un tráfico en ambas direcciones de manera que sea exitosa para todos y permanezca mucho tiempo”.

Por su parte, Vicky Uzal, directora comercial de la aerolínea en México aseguró: “este año American cumple 40 años de servir en el estado de Quintana Roo, operando desde Cancún, y hoy con nuestro nuevo servicio en Chetumal ofreceremos mejor acceso a turistas que deseen visitar la capital del estado, así como los destinos turísticos de Bacalar y distintas zonas arqueológicas aledañas”.

