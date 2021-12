Quién es quién en las mentiras

Desde el portal

Ángel Soriano

El ex presidente Felipe Calderón pidió a la señorita Elizabeth García Vilchis desmentir la existencia del Tren Suburbano que trasladó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la antigua estación de Buenavista, en 45 minutos, al aeropuerto Felipe Ángeles, en construcción, y que no salga con que no es falso, pero se exagera.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que el ex presidente piensa que “nos quedamos en la época de los montajes” refiriéndose a la práctica del ex jefe policiaco ahora en prisión, Genaro García Luna, que simuló varias órdenes de aprehensión para salir en la televisión y ganar notoriedad.

Sobre esta y otras acusaciones falsas o verdaderas el Presidente ha dado amplia cobertura al indicar que los ataques obedecen a campañas de desprestigio por cuestiones electorales, intereses creados, o defensa de privilegios, a los que se han sumado los ex Presidentes panistas, que están al pendiente de lo que se dice en las mañaneras.

Y cierto o falso, la nación observa expectante cómo es que los medios sirven al poder en todos sus caprichos, convirtiéndose en cómplices del presente o del pasado. Y si esto ocurre en épocas de transformación y de la existencia de medios de difusión al alcance de todos, que ocurriría en el pasado cuando todo estaba bajo control.

Turbulencias

“Dan palo” a diputado priista en Oaxaca

El Congreso de Oaxaca bajo la presidencia de la priista Mariana Benítez “dio palo” a su correligionario Gustado Díaz Sánchez, prisionero en una cárcel michoacana acusado de asociación delictuosa, y pidió al Instituto Estatal Electoral convoque a nuevas elecciones en el distrito uno de Acatlán de Pérez Figueroa, en la cuenca del Papaloapan, toda vez que no se aceptó su petición de que se le tomara protesta vía zoom el pasado 13 de noviembre cuando se instaló la LXV Legislatura Local… Productores de mezcal también recibieron el espaldarazo de los diputados locales en su demanda ante el IMPI que desea ampliar la certificación de origen a otros estados de la República cuando que Oaxaca produce el 92% de la bebida espirituosa que se busca, a decir del gobernador Alejandro Murat, sea de calidad mundial. La industria sufre los embates de la competencia indiscriminada que adulteran el producto -como los textiles que son clonados en Europa-, y otros productos oaxaqueños de gran demanda en los mercados internacionales… El líder de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, Salvador López Contreras, informó que en el país existen 67 empresas de seguridad en las cuales se imparten cursos de capacitación y se trabaja en coordinación con las corporaciones de los tres niveles de Gobierno para combatir la inseguridad y coadyuvar en los esfuerzos del gobierno federal de dar paz y tranquilidad al país… La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, ahora se queja de que su labor como titular de la Segob no es reconocida y anteriormente se dijo marginada de las reuniones de gabinete. Y que puede esperarse de cualquier ciudadano o ciudadana si una mujer talentosa y de gran prestigio sufre los agravios de los hombres del poder… Competencia inusitada en la carrera presidencial. Cualquier movimiento de los presidenciables, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, de inmediato es interpretado con fines futuristas o descalificaciones, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el viejo sistema político imperante de las promociones personales está rebasado o ya no es vigente…

