Vicente Fernández: Rey del mariachi en México y el mundo

Luto internacional: el presidente de Colombia también despide al Charro de Huentitán

Tras darse a conocer el fallecimiento del último rey del mariachi mexicano, don Vicente Fernández, millones de personas en el mundo manifestaron sus condolencias, desde sus fanss en diferentes países de Latinoamérica, Europa y otras latitudes, hasta los mandatarios de algunas naciones.

En México, una serie de mensajes fueron publicados en redes sociales, por ejemplo, paisanos en Estados Unidos llenaron Faceboook, Instagram y sobre todo Twitter con videos de las canciones más representativas del ídolo mexicano, asimismo, mensajes de despedida y asegurando que jamás dejarán de aplaudirle, a fin de que el les siga cantando desde el cielo.

Una usuaria en Twitter publicó: «Gracias por poner el nombre de México en alto, seguiremos aplaudiendo siempre para que jamás dejes de cantarnos DEP Don Vicente Fernández» y como éste, millones de mensajes en las diferentes latitudes del mundo. Incluso, de presidentes y ex presidentes de algunos países, empezando por el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien escribió: «Envío mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero».

Asimismo, el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, detallo en Twitter: «Duele la partida de Vicente Fernández, que siga inspirando desde el cielo. Que sigan los aplausos. ‘Si ustedes no se cansan de aplaudir su ‘Chente’ no se cansa de cantar'».

Mientras que el mandatario en turno de la nación antes mencionada, Iván Duque, agregó en la misma red social: «El arte y la música de Latinoamérica están de luto. Vicente Fernández fue un verdadero genio del folclor y la música de nuestra región. Su partida nos duele y su legado estará vivo por siempre. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo de México y con todos sus seres queridos».

Sin duda, el hueco que deja un astro como Vicente Fernández en el mundo será irreparable, pero su música, películas y las muestras de afecto por parte de sus seguidores lo mantendrán vivo por siempre. Gracias Charro de Huentitán.