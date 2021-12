Usted no se puede ir nunca; #ChenteSigueSiendoElRey (1940-2021)

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

El pueblo mexicano no deja de aplaudir, pero tampoco deja de llorar

Amado en diversos continentes, gracias a sus interpretaciones convirtió el castellano en idioma universal, pues no existe país donde no se canta “Volver, volver”, canción con la que pidió lo despidieran el día de su partida

Trabajó de albañil, bolero, cajero, mesero, y lavaplatos; para apoyar con el gasto en su hogar antes de dedicarse a la música y convertirse en el último charro de México, vendiendo 76 millones de discos

Hasta sus 81 años de vida mantuvo una voz intacta; posee una fortuna de 25 millones de dólares que será repartida entre sus cuatro hijos

Y volver volver, volver

A tus brazos, otra vez

Llegaré hasta donde estés

Yo sé perder, yo sé perder

Quiero volver, volver volver Y volver volver, volver

A tus brazos, otra vez

Llegaré hasta donde estés

Yo sé perder, yo sé perder

Quiero volver, volver volver

Las lágrimas no dejaban de rodar sobre las mejillas del pueblo mexicano al enterarse de la partida de Vicente Fernández, quien pidió, en un concierto junto a su hijo Alejandro Fernández, que lo despidieran con Volver, volver y de seguro ese fue su deseo porque sabía que con sus interpretaciones que lo hacen inmortal llegará siempre hasta donde esté su numeroso e incontable público.

“El Charro de Huentitán”, símbolo de la cultura hispanoamericana y una de las leyendas musicales más importantes del país, falleció en una fecha más que importante para México: el 12 de diciembre “Día de la Virgen de Guadalupe”, ahora el 12 de diciembre será recordado como el Día de la Guadalupana y el día que partió Chente Fernández.

A través de un comunicado, la familia de Vicente Fernández anunció el fallecimiento del famoso cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano.

En Paz Descance Sr. Vicente Fernánez. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando #ChenteSigueSiendoElRey

Y así es, #ChenteSigueSiendeoElRey pues su grandiosa voz con la que hizo famosos a muchos compositores, con su encantador ángel, ese sentimiento con el que interpretaba, lo hacen inmortal. Recordemos cuando en el concierto que ofreció “Un Azteca en el Azteca”, el 16 de abril de 2016, el cantautor Marco Antonio Solís “El Buki” le dijo a Don Vicente Fernández: “Usted no se puede ir nunca, usted seguirá siendo El Rey”.

Vendió más de 65 millones de discos en todo el mundo

Con 57 años de trayectoria artística (1964-2021) entre sus logros se destacan dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 76 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Fue en el hospital Country 2000 de Guadalajara, donde falleció el cuerpo del cantante, más no su legado que sigue más vivo que nunca.

La salud de este artista de talla mundial decayó desde el pasado 9 de diciembre, justo cuando su hijo Alejandro Fernández ofrecía su tan esperado concierto “Hecho en México”, en el Auditorio Nacional, el cual se había pospuesto en varias ocasiones desde que comenzó la pandemia, fue en esa fecha del pasado 9 de diciembre cuando se reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva el pasado 1 de diciembre, aunque su hospitalización ocurrió desde el 9 de agosto de este año tras sufrir una caída.

Sus inicios y su consolidación

Nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco. Es hijo del ranchero Ramón Fernández Barba de Tepatitlán, Jalisco y Paula Gómez, quienes por cuestiones de trabajo se mudaron a Huentitán El Alto. En 1954, con 14 años, participó en un concurso amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lugar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares y de amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de agave hechas en casa. En 1960 actuó con gran éxito en un programa de televisión llamado La calandria musical, transmitido en la ciudad de Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México donde se incorporó a la plantilla del restaurante “El amanecer tapatío”.

Participaba en concursos y también tocaba en restaurantes y bodas; posteriormente, se unió a agrupaciones como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luís Aguilar (Felipe Arriaga). También formó parte de un programa de radio de música de mariachi llamado “Amanecer Tapatío”.

A principios de 1963, su madre falleció de cáncer. El 27 de diciembre del mismo año se casó con María del Refugio “Cuquita” Abarca Villaseñor, vecina suya en Guadalajara. La pareja tuvo tres hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y adoptaron a Alejandra.

A partir de 1965 y a través de la emisora de radio XEX-AM pudo llegar a audiencias más grandes y alcanzar fama local.

Se presentó en el Teatro Blanquita de México y en el verano de 1966 firmó un contrato con CBS México (hoy Sony Music) donde grabó sus primeros éxitos: Perdóname, Cantina del barrio y Tu camino y el mío. Le siguieron una serie de álbumes con ventas importantes, incluyendo Palabra de Rey, Vicente Fernández y Ni en defensa propia. También comenzó a trabajar en Televisa, donde conoció a Raúl Velasco. Interpretó en vivo temas como Tu camino y el mío y Volver, volver. Este último tema lo catapultó a la fama a nivel internacional, es una de las canciones rancheras más conocidas fuera de México y fue grabada por cantantes como Raphael, Nana Mouskouri y Concha Buika.

En 1972 su éxito mundial e himno ranchero, Volver, volver, lo consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de todos los tiempos. Con esta canción rompió todos los récords de ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos.

En 1983 presentó su álbum 15 Grandes con el Número Uno del que vendió más de un millón de copias.

En 1987 lanzó Dos Corazones, un álbum a dueto con Vikki Carr con quien también se presentó en diversos escenarios. Su exitoso disco Por tu maldito amor fue lanzado en 1989. La canción que da título al álbum también tuvo gran éxito. Este álbum fue dirigido por uno de sus arreglistas -Pedro Ramírez- debido a que su anterior director artístico -Federico Méndez- se quitó la vida por una decepción amorosa de la cual nació el tema Por tu maldito amor.

Continuó con su lista de éxitos en los años 1990 con Qué de Raro Tiene (1992), Lástima que seas ajena (1993), Aunque me duela el aAlma (1995) Me voy a quitar de en medio (1998), además de clásicas canciones como Acá entre nos y Mujeres divinas, escritas especialmente para Vicente, por parte del compositor Martín Urieta.

El 14 de febrero de 2009, tuvo una asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México, de casi 220.000 personas.

El 7 de julio de 2009, lanzó su producción Necesito de ti, que logró un Disco de Platino & Oro en México y Disco de Oro en Estados Unidos.

El 22 de junio de 2010, salió a la venta un histórico concierto de 1984 titulado Vicente Fernández, un Mexicano en la México. En septiembre del mismo año salió a la venta la producción El hombre que más te amó, producida por el propio Vicente y dirigida por Javier Ramírez.

En 2011 presentó el disco Otra vez. En ese mismo año participó de la inauguración de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, interpretando el Himno Nacional Mexicano, México lindo y querido y Guadalajara.

A fines de 2011, inició la construcción de la Arena VFG localizada en Tlajomulco de Zúñiga, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, México.

El 8 de febrero de 2012 anunció su retiro de los escenarios, no sin antes realizar una gira mundial.

El 30 de junio de 2012 inició su gira de despedida en la ciudad colombiana de Neiva, para luego presentarse en diferentes ciudades del país.

El 8 de agosto de 2014 se le diagnosticó cáncer de próstata, así lo señala Wikipedia.

El 16 de abril de 2016 realizó su último concierto de despedida en el Estadio Azteca, cantó alrededor de 45 canciones. Sin embargo, anunció que aunque era su último concierto, no se retiraba de la música.

El 6 de octubre de 2019, en una de sus últimas apariciones, el cantante mexicano Vicente Fernández dijo: “Mientras mi garganta aguante yo soy de ustedes hasta el día que Dios me recoja”.

Guadalajara, la ciudad que lo vio nacer, le rendía homenaje desvelando una estatua ecuestre erigida en el corazón de la Plaza de los Mariachis, el sitio donde el ídolo mexicano inició su trayectoria.

Su historia de amor con “Doña Cuquita”

La historia de amor de Vicente Fernández y María del Refugio Abarca, mejor conocida como “Doña Cuquita”, es de las más conocidas en México y diversos países. Los dos nacieron en Huentitán, Jalisco, México. Se conocieron desde niños cuando eran vecinos.

Vicente Fernández amaba cantar y debido a las carencias que tenía salió de Huentitán en busca de una mejor calidad de vida. En 1963 cuando regresa al lugar que lo vio nacer se enamoró perdidamente de “Doña Cuquita”.

Dispuesto a conquistarla, la buscó después de asistir a misa y le expuso sus intenciones de conquista obsequiándole una flor de laurel.

En una entrevista para la Revista ¡HOLA!, Vicente Fernández contó su historia con el amor de su vida.

“Mejor búscate un novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo”, le dijo Vicente a su novia en aquel entonces. Ella, al ver lo determinado que estaba por convertirse en un gran cantante, hizo caso y siguió con su vida

La belleza de Cuquita pronto le consiguió un nuevo pretendiente, mientras Vicente trabajaba mucho en su carrera musical. En una visita más al pueblo, no se olvidó de ella y la invitó a salir. ¡Vaya sorpresa que se llevó cuando la acompañó a su casa y en la puerta estaba su nuevo novio esperándola!

Vicente lo vio y le preguntó quién era él. Apenada, Cuquita respondió que era su novio. Y él, al ver que podría perderla en cualquier momento, puso un ultimátum.

Muy a su estilo, le dijo: “Te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre”. La fecha, en realidad, no tenía nada de especial. Según contó en su entrevista, fue algo que sólo se le ocurrió. Decidido, y como todo un caballero, cumplió su promesa casándose con Cuquita en el día señalado, asegurándose de que no dejaría ir por nada a la mujer que le robó el corazón.

El 27 de diciembre de 1963, Vicente Fernández y “Doña Cuquita” se convirtieron en marido y mujer, unión que celebraron con una fiesta de lo más sencilla y sin muchos invitados.

Los herederos de su fortuna

De acuerdo con el sitio web Net Worth, portal que da a conocer información sobre el patrimonio neto de las personalidades con base en estimaciones de información pública o con datos de primera mano de los famosos o sus representantes, Vicente Fernández posee una millonaria fortuna de 25 millones de dólares (500 millones de pesos mexicanos).

Esta cantidad, además de otros bienes, serán repartidos entre sus cuatro hijos, Vicente Fernández Jr., el mayor de los “potrillos”, Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, quien es hija de la hermana de la esposa de Vicente, “Doña Cuquita”; pero fue adoptada por la familia desde hace años.

De acuerdo con la información de la periodista Olga Wornat, quien recientemente publicó la biografía no autorizada de Vicente, “El último rey”, Chente heredó en vida a sus cuatro hijos. No obstante, durante una entrevista, la misma periodista señaló a Gerardo como “heredero universal”.

“El heredero es Gerardo Fernández, el hijo del medio, que es ambicioso, que tiene relaciones turbias, que fue capaz de robarle a su padre, a su hermano, a Juan Gabriel. Él se va a quedar con todo el imperio de Vicente Fernández. Gerardo es quien maneja el dinero de esa gran dinastía”, expresó en entrevista con Julio Astillero.

Por su parte, durante una entrevista realizada a Vicente Fernández hace meses, él mismo dijo que repartió sus bienes entre sus hijos: “Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, dijo en una ocasión.

Se desconoce qué porcentaje dejará para Maria del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa, y que tanto de su fortuna le corresponderá a sus hijos con todo y su extensa descendencia.

Escándalos

*** En 2019, Vicente Fernández fue señalado de homófobo, debido a sus declaraciones tras rechazar un trasplante de hígado. Querían ponerme un hígado de otro cabrón. Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey, ni sé si era homosexual o drogadicto”, comentó el cantante en televisión

*** En enero de 2021, Fernández desató otra polémica luego de colocar su mano sobre el pecho de una fan mientras se tomaba una foto con su familia. Unos días después, Fernández emitió una disculpa a la familia de la mujer, manifestando: “Admito que me equivoqué, no sé si estaba bromeando, tal vez fue una broma (…). No sé. No me acuerdo, había mucha gente (con la que tomé fotos), sinceramente les ofrezco una disculpa”.

Premios

En 1977, recibió en Brownsville, Texas, la distinción de “Míster Amigo”, que se concede anualmente a un mexicano destacado. En 1990, lanzó el álbum Vicente Fernández y las clásicas de José Alfredo Jiménez, que le valió el premio Billboard y el América de Univision Music Award por “Artista Masculino Regional Mexicano del Año”, que ganó cuatro veces, entre 1990 y 1993. También recibió el premio Billboard a la Música Latina por el álbum de grandes éxitos del año Historia de un Ídolo Volumen II, presentado en 2001.

Permaneció en la lista de popularidad con dos paquetes de grandes éxitos, Historia de un Ídolo Volumen I, un álbum de 17 canciones presentado en 2000 que incluye: Lástima que seas ajena, Me voy a quitar de en medio y Nos estorbó la ropa. Gracias a estas producciones, recibió la certificación de doble platino de la RIAA.

Con su extensa trayectoria musical y más de 76 millones de discos vendidos, consiguió cuatro Grammy Latino a partir de 2002, dos Grammy en 2010 y 2015, respectivamente, y seis premios Billboard. Además, se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, que se desveló en 1998.

“Hemos cambiado con los años, pero el brillo de tus ojos es más intenso que nunca, y mi amor por ti es incluso más fuerte. #TeAmoCuquita” Vicente Fernández