Espiral de violencia en Zacatecas

Punto por punto

Augusto Corro

El gobierno federal decidió apoyar a Zacatecas en su lucha contra la delincuencia organizada que siembra terror entre la población.

La espiral de violencia crece cada día ante el azoro de los zacatecanos convertidos en simples observadores atemorizados.

Ante esa situación, las autoridades federales decidieron intervenir para brindar seguridad a los ciudadanos.

Como se sabe, los enfrentamientos entre los cárteles del narcotráfico dejaron un saldo de 142 personas asesinadas el mes pasado. La guerra tiene a dos organizaciones definidas: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Los narcotraficantes pelean por el control del territorio y por cuestiones relacionadas con la producción y comercialización del fentanilo, una droga que se hizo popular en Estados Unidos. Zacatecas es un centro de comunicaciones de nueve estados y representa un mercado importante para el narcotráfico.

Funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acudieron a Zacatecas a apoyar a las autoridades estatales. Más de cinco mil soldados y guardias nacionales participarán en el rescate a la citada entidad. Vamos a esperar, pues, los resultados de esta nueva guerra.

En el país varios estados se encuentran en la espiral de violencia desde hace varios años.

Ninguna autoridad fue capaz de brindar seguridad. Eso sucede en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, etc.

¿Cuál será la diferencia de lucha en Zacatecas que augure el triunfo de la fuerza pública? Ya veremos.

Bajo nivel de la “grilla”

Empieza a organizarse el Frente Cívico Nacional (Frecin) con políticos muy desgastados. Los políticos que promueven esa nueva organización se reuniron para anunciar su proyecto. Entre otros temas abordaron el relacionado con su candidatura presidencial en 2024.

La ex diputada federal Cecilia Soto mencionó a Patricia Mercado y a Javier Corral como posibles aspirantes al máximo cargo del poder.

Dijo la ex legisladora que el Frecin no es un asunto partidario, sino de organizaciones de la sociedad civil.

Declaró también que personalidades y ciudadanos se organizan porque piensan que “el país va muy mal” y que el presidente López Obrador representa un proyecto con el que no concuerda mucha gente.

Lo singular de Frecin es que quienes lo promueven son “grillos”, que si alguna vez brillaron en la política, en el presente se encuentran apagados.

Por ejemplo, el ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, a quien rechazan en su propio partido. No sería remoto que buscara reacomodo en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En las mismas condiciones se encuentra Gustavo Madero, quien ni siquiera pudo conseguir la candidatura para gobernador de Chihuahua. No quiere saber nada del PAN. También se citó a Graco Ramírez, ex gobernador de Morelos, un perredista que fue acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente del gobierno morelense. La oposición política no tiene, pues, “cartas fuertes” para la contienda electoral presidencial.

Así no, Marko Cortés

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) no encuentra la brújula.

En su desesperación busca entre los escombros de la política a quienes puedan apoyarlo en su gestión al frente del blanquiazul. A los panistas ya no les sorprende las decisiones de su dirigente. Hace poco tiempo se reeligió.

La ultraderecha española (VOX) invadió al PAN y Marko Cortés no pudo evitarlo.

Su última decisión fue nombrar al diputado Gabriel Quadri de la Torre coordinador de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático del Partido Acción Nacional (PAN).

El citado Quadri fue candidato presidencial por el partido Nueva Alianza en 2012. En los comicios intermedios del pasado 6 de junio, participó como candidato del PAN a diputado federal. Le ganó al controvertido Pablo Gómez, flamante titular de la Unidad de Investigación Financiera.

Quadri tuvo la mala fortuna de declara que “si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país en desarrollo medio y potencia emergente”.

Lo que dijo el funcionario panista levantó una ola de críticas de políticos, funcionarios, legisladores y dirigentes sociales.

aco2742@hotmail.com