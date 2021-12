“A(m)lito”, ¿presidenciable?

Índice político

Francisco Rodríguez

También descarta, como AMLO

Olga y la fe pública

La semana que inició ayer pinta bien. Al menos la comenzamos con estentóreas carcajadas y, en no pocos casos, con sarcásticas sonrisas mal disimuladas.

Porque de risa loca está esa aspiración de Alejandro Moreno Cárdenas (aka o, en español, conocido también como) Alito y las más de las veces como A(m)lito de auto destaparse como precandidato a la Presidencia de la República para el periodo 2024-2030.

Sí. Contenga la risa y siga leyendo, por favor.

Tras un reciente evento que reunió a los más conspicuos cupuleros de lo que Peña Nieto les dejó del PRI, A(m)lito abrió su campechana boca para auto elogiarse, ¡faltaba más!

“… yo tengo 46 años de edad (sic), pero he sido más de tres veces diputado federal, senador, gobernador, presidente nacional del PRI. Al final del camino lo que se necesita es un buen cuadro, un buen liderazgo para enderezar el camino del país…”

¿Y quién cree usted, sonriente lector, que es ese “buen cuadro”?

Pues él mismo, ¡qué caray!

Aunque, como le comentaba a usted en días recientes en este espacio, ¿cuál es la obra real de A(m)lito? En sus “más de tres veces” (?) como diputado federal ¿qué legislación redactó o impulsó que haya beneficiado a la sociedad mexicana? Ninguna, que se recuerde. Sólo cobró jugosas dietas, compensaciones y aguinaldos por sólo levantar el dedo.

¿Y como senador? ¿Qué hizo? Pues estar bajo la bota y a las órdenes del impresentable Emilio Gamboa Patrón para que le ayudara con EPN para la postulación al gobierno de su ahora súper endeudada entidad natal. Con razón ahí lo conocían desde chamaco como VandAlito.

Y es que, de su paso por la gubernatura de Campeche sí hay registro en los anales del cinismo y de la corrupción que, en el caso de los politiqueros mexicanos, se caracteriza por la compra de propiedades inmobiliarias que cada vez son de mayor tamaño.

En la “casología” –de casas, pues— política, se convierten en coleccionistas de boletas del impuesto predial.

Ya para qué le seguimos de su paso por el PRI donde sólo ha acumulado derrotas. Una tras otra. Al hilo.

¡Y las que faltan!

No es, tampoco, de firmes convicciones. Un día insultaba al candidato López Obrador de la manera porril que le caracteriza. Y al día siguiente se lanzaba al piso, como tapete, del Presidente Electo López Obrador.Como veleta, pues.

Esa es la hoja de vida del precandidato presidencial que ya se agandalló al PRD y al PAN.

Luego de terminar de carcajearse, ¿qué van a decir Los Chuchos y Marko Cortés?

¿Usted qué cree?

Indicios

Por cierto que, en su fingida similitud con AMLO, A(m)lito también descarta a quienes más posibilidades tienen de obtener las candidaturas de sus respectivos partidos. El tabasqueño ya cargó los dados a favor de Claudia Sheinbaum y, en una parrafada, omitió el nombre de Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista en el Senado de la República. Y el campechano hace como que se le olvida la legítima aspiración de Enrique de la Madrid Cordero quien tiene escasas posibilidades, pero eso sí, muchas más que las del presidente del CEN priísta. * * * En estos días en los que la presidente de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, ha olvidado su valiente papel como ministro de la Corta de Justicia para asumir un papel lacayuno frente a las creencias, imaginaciones y designios quasi divinos del Presidente de la República, han salido a relucir el montonal de parientes que logró colar en altos y bien remunerados puestos dentro de esa incubadora de nepotismo que es el Poder Judicial. En el muy rentable bisne de la fe pública no se queda atrás. Olga heredó la notaría de su padre, el maestro emérito Jorge Sánchez Cordero. El esposo de Olga, Eduardo García Villegas, también es notario. Su hermano Jorge Sánchez Cordero Dávila es notario también. Y en todas caen las escrituraciones de viviendas populares del Fovissste, Infonavit y de otros muchos negocios de dependencias públicas desde hace décadas. Por eso ahora se agacha ante el Ejecutivo la presidente del Senado. * * * Y ahora el quijotesco señor López Obrador va en contra de otro molino de viento: los videojuegos. Que dizque por violentos. La realidad, señor Presidente, es más dura y está más teñida de rojo sangre que la virtual creada con ingeniosos softwares. Contra esa es en la que debería poner todo su empeño y no salir con su ya clásica mafufada de “abrazos y no balazos”, mientras el país se desangra. * * * Y doña Margarita Zavala no escarmienta. Si hace unos días se le demostró que su maridito hizo más reformas a la Constitución que las que, hasta ahora, lleva AMLO… son estos los días en los que le reviran su crítica al régimen actual que dizque por no apoyar a la ciencia. Felipe Calderón presupuestó 21 mil 872.2 millones de pesos durante su sexenio a este rubro, mientras que la cantidad de presupuesto en este mismo ramo durante la administración de Andrés Manuel ha sido de 26 mil 573.1 millones de pesos, 4 mil 700.9 millones de pesos mayor al del sexenio de Calderón… hasta la fecha. Ya no se esfuerce, señora Zavala, en buscar comparaciones. Siempre sale perdiendo. * * * Y por hoy es todo. Deseo que no se le borre esa sonrisa durante el resto de la semana y que, como siempre, tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

