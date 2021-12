El IECDMX retiene prerrogativas a partidos

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Con un bloqueo a la sede del Instituto Electora de la Ciudad de México, que inició el pasado viernes, trabajadores de los partidos políticos advirtieron que allí se mantendrían hasta que el IECDMX les pague su sueldo de noviembre y diciembre.

Los partidos políticos tampoco han recibido las prerrogativas correspondientes porque el instituto argumenta “no tener dinero”; pero las prerrogativas las tuvo que haber previsto desde principio de año.

Los trabajadores manifestaron su total preocupación debido a que carecen de dinero para las fiestas de este mes y de año nuevo, sobre todo porque han trabajado puntualmente los pasados 40 días.

En la sede del organismo electoral denunciaron que los consejeros electorales y demás funcionarios se presupuestaron compensaciones por más de 261 millones de pesos, y otros estímulos de los que no han dado explicación alguna por más de 43 millones de pesos. Señalaron que en total, el Instituto retuvo a los partidos políticos 76 millones de pesos correspondientes al pago de nómina y de proveedores de todos los partidos políticos de la CDMX.

Los consejeros justificaron su postura con el argumento de que el Congreso capitalino sólo les autorizó mil 586 millones de pesos de los 2 mil 174 que solicitaron para este año, motivo por el cual suspendieron las prerrogativas a los partidos.

Destacaron que la Constitución y leyes electorales señalan con claridad que el IECDMX deberá entregar puntualmente sus prerrogativas, de otra manera estarían incurriendo en una grave violación a la normatividad en la materia. Y advirtieron que no se moverían del lugar, hasta que se les deposite el salario que se les adeuda.

En los días previos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había declarado que el instituto tiene la obligación de pagar las prerrogativas a los partidos políticos.

Sin embargo, reconoció que el IECDMX tiene un déficit presupuestal de casi 71 millones de pesos y requiere una ampliación presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas para pagar las prerrogativas que le debe a los partidos. O sea, lo que dijo no resuelve el problema.

Investigarán la “tarjeta Claudia”

Ya que hablamos de este Instituto, el Tribunal Electoral capitalino resolvió a favor de los diputados Federico Döring y América Rangel que el IECDMX investigue las denuncias hechas por la “Tarjeta Claudia” en contra de la jefa de Gobierno.

Döring y Rangel explicaron que originalmente el Instituto se había declarado incompetente y los había canalizado a la Auditoría Superior y la Contraloría, “pero impugnamos y el Tribunal nos dio la razón; ahora se investigarán las irregularidades de los actos de promoción de la ´Tarjeta Claudia´ en beneficio de Sheinbaum”.

Añadieron que “en el pecado lleva la penitencia” el Instituto Electoral que por servilismo, para tratar de conseguir los recursos presupuestales, se ha negado a tocar a Sheinbaum.

Desde luego, dijeron, no estuvimos conformes de que el IECDMX se haya declarado incompetente para no revisar sus fechorías electorales, afortunadamente el TE nos dio la razón”.

De acuerdo a la resolución, se confirma que la acción ilegal de Sheinbaum vulnera el artículo 134 constitucional, por promoción personalizada y “se actualiza la competencia de la autoridad electoral”.

“No se comparte la decisión de la autoridad responsable de declinar la competencia, puesto que no es suficiente para considerar que los hechos denunciados no corresponden a la materia electoral, el que preliminarmente no se vinculen a algún proceso electoral”, se lee en el documento.

Ante ello, Döring insistió en que es inadmisible que la Secretaría de Finanzas envíe al Congreso local un presupuesto para la imagen de Sheinbaum por 400 millones de pesos.

“¿Por qué mejor no apoyan a las personas heridas de la Línea 12?, ¿o las familias de las víctimas? Eso es lo que debe hacer el gobierno, ir a Tláhuac y ayudar a las personas”, recalcó.

Proponen sistema nacional de compras

Con el objetivo de que la Federación cuente con un Sistema Nacional de Compras Públicas, el diputado José Mauro Garza Marín, de Movimiento Ciudadano, propuso reformas al artículo 134 de la Constitución Política.

La iniciativa precisa que el Sistema tendrá por objeto establecer lineamientos, bases generales, normas, políticas y mecanismos de evaluación, coordinación e intercambio de información para asegurar que los procedimientos de contratación pública se realicen apegados a los principios de eficiencia, eficacia, legalidad, independencia, imparcialidad, economía, transparencia, máxima publicidad y honradez.​

