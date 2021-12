Supervivencia de la Conago

Desde el portal

Ángel Soriano

Con un nuevo panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con los gobernadores de los estados de la República este jueves 16 en Villahermosa, Tabasco, para luego realizar una gira de supervisión de los 1,500 kilómetros del Tren Maya, para ver desde arriba, desde los helicópteros de la Fuerza Aérea, la realización de la magna obra.

Destacó que con los mandatarios verá lo relativo a protección civil, para enfrentar eventuales siniestros, seguridad pública y pensiones, y dialogarán los mandatarios sobre la Conferencia Nacional de Gobernadores, como foro de intercambio de opiniones y análisis de problemas comunes, y si lo invitan participará en la misma una vez que decidan el futuro de la Conago.

Ojalá y persista, dijo el Presidente, al señalar que acudirán gobernadores y gobernadoras, que han aumentado en su número lo mismo que en origen partidista. Hoy, la República ya no es unificada por uno o dos partidos, sino es una composición plural si es que se toma en consideración el ascenso de nuevos institutos políticos.

Pero, independientemente del origen partidista, diferencias personales o proyecciones hacia otros cargos de elección popular, lo importante es que prevalezca la unidad y privilegiar el interés mayoritario por encima de los partidistas o facciosos. En esa línea de acción, es de considerarse la actitud presidencial de hacer a un lado el perfil partidista en beneficio del país.

Turbulencias

Unidad de gobernadora y alcaldesa en BC

Durante su gira de fin de semana por Baja California, el presidente López Obrador propició el encuentro mediante un abrazo de la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda con la alcaldesa de Tijuana, la oaxaqueña Montserrat Caballero, quienes tienen diferencias sobre la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como la federal, y de la que el Presidente dio su visto bueno, así como la municipalización de Tijuana. Ambas son mujeres talentosas dijo el Presidente al pedir que superen sus diferencias… Y el problema del CIDE cada vez encuentra mayores dificultades de solución y al igual que el problema laboral de Notimex, cada vez se prolonga más. La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que crea más conflictos que soluciones, y los alumnos inconformes con la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director, no cede a las demandas de los inconformes y no hay acuerdos ni para establecer el sitio para el diálogo ni para el inicio de este… El gobernador Alejandro Murat dio a conocer que el Paquete Fiscal 2022 no contempla nuevos impuestos ni de derechos, sólo actualizaciones de acuerdo a la Unidad de Medina y Actualización (UMA) y se destinarán, de acuerdo a la Ley que establece los montos, 581.6 millones de pesos al proceso electoral de 2022. Y en ese contexto, la senadora Susana Harp anda ya en campaña por territorio estatal en tanto el senador Salomón Jara demuestra su ignorancia política al llamar a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, como gobernadora “de un importante estado”. Y aunque en la práctica así es, desde el punto de vista político y jurídico Sheinbaum sólo es Jefa de Gobierno de la Ciudad de México… Durante la reunión con 28 coordinadores territoriales de 20 estados donde opera Sembrando Vida, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, informó que ya se pagó a sembradoras y sembradores su ingreso de noviembre y diciembre, por 4 mil 471 millones 705 mil pesos. Acompañado por el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Hugo Raúl Paulín Hernández, recordó que cada sembrador recibe un monto mensual de 5 mil pesos, de los que 500 se destinan al ahorro, además que el pago se efectúa al concluir cada mes trabajado, pero diciembre se saldó por adelantado e indicó que el programa avanza sin distracciones para cumplir el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforestar un millón de hectáreas con más de mil millones de árboles.

