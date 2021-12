Darian Rojas nos abre su corazón con su libro “De la fantasía a la realidad”

Abriéndose camino desde TikTok

Habla del cambio que dio su vida gracias a la viralidad de sus videos llevándola a ser una estrella de las redes sociales

Isabel Violeta

Darian Rojas, una joven mexicana, que alcanzó la fama en TikTok y ahora decidió compartir con sus fans y lectores un poco de su historia y cómo fue que empezó a cumplir sus sueños. Incluso recibió el premio al challanger del año en los Kids’ Choice Award México del año 2020. En la actualidad, es integrante del team Lxgia21y cuenta con más de 36 millones de seguidores en sus redes sociales que ganó gracias a su carisma, simpatía y buena vibra.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, la simpática Darian contó detalles de su libro “De la fantasía a la realidad”. “Principalmente empecé este proyecto porque quería que mis fans me conocieran un poquito más, que supieran el trasfondo de mi realidad, de cosas que ni se imaginan, por que hay cosas que no he contado en redes, más que nada que sepan un poquito de mi vida, de cómo pasé de ser ‘Godín’ y trabajar en una oficina con horarios, a que mi vida diera un giro de 360 en un mes, trata también de motivación superación de que de ti depende si quieres lograr algo, que tomes la decisión y te dejes los miedos atrás, que es algo muy importante.

Este libro podría ser el parteagüas para que la joven realice más publicaciones, “tengo la idea loca en mi cabeza de hacer un libro con Jean Carlo, de nuestra historia, porque es una historia de película, que quisiera contar, y ese sería el próximo libro que quisiera sacar”.

Al preguntarle qué la motivó a escribir este libro, afirmó que “siempre he sido muy romántica, siempre me ha gustado escribir cartas, y siento que ser romántica implica plasmar tus sentimientos, y la verdad se me dificulta mucho hablar, y para mí es más fácil plasmarlos, además de que me gusta mucho escribir”.

Su fama en TikTok creció muy rápido y sin duda fue algo que no esperaba, ella cuenta que “Yo no tenía en la cabeza el, ‘quiero ser famosa’, y tener muchos seguidores, obviamente como cualquier persona te lo preguntas y lo piensas, pero nunca dije, haré lo imposible por tenerlos, todo salió de la nada, fue algo muy orgánico, mi plan de vida era seguir con mi carrera de mercadotecnia, terminarla, tener un trabajo, una vida ‘normal’ y ahora solo disfruto el proceso, y les regalo sonrisas a mis seguidores”.

Nos adelantó también que se desapareció un poco de las redes, pero que no tarda en volver y lo hará con algunas sorpresas, que irá revelando, y sobre todo mientras el tema de la pandemia se lo permita estaría encantada de poder presentarles de manera presencial su libro a sus fans y hacer algunas convivencias. Estaremos pendientes de sus redes sociales para conocer sus sorpresas y próximos proyectos.

El libro se encuentra a la venta en tiendas departamentales como, Liverpool, Sanborns, El Palacio de Hierro y mas, así como en tiendas en línea como Claro Shop, Mercado libre y tiene un consto aproximado de $249 pesos.

“Este libro podría ser el parteagüas para que la joven realice más publicaciones, “tengo la idea loca en mi cabeza de hacer un libro con Jean Carlo, de nuestra historia, porque es una historia de película, que quisiera contar, y ese sería el próximo libro que quisiera sacar” Darian Rojas