Cómo combatir el Trastorno Afectivo Estacional

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Accidentes de auto aumentan hasta 30% en estas fiestas

Aunque en esta temporada predomina la alegría, muchas personas experimentan el Trastorno Afectivo Estacional “depresión decembrina”, el cual se manifiesta por no sentir empatía, alegría, amor por nada. Según los expertos una de las principales causas de esta depresión es la disminución de la luz solar captada por el hipotálamo. Al haber menos luminosidad, por una cascada de eventos químicos, se ven afectados los niveles de serotonina, sustancia responsable de mantener el equilibrio del estado de ánimo de las personas. Otro motivo por el que la gente padece tristeza por la constante exposición a la exposición social que indica que existan lazos afectivos y emotivos con toda la familia y seres queridos. De acuerdo con datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, este trastorno afecta más a las mujeres que a los hombres, sin embargo, el sexo masculino suele sufrir en silencio cualquier problema de salud mental. La doctora Gina Chapa, psiquiatra y especialista en TILA®, asegura que es frecuente que en estas épocas se olvidan algunos hábitos que ayudan a mantener una buena salud mental el resto del año. “Para muchas personas, la época navideña puede ser difícil. El tráfico, el estrés, los gastos y la presión por estar alegre puede ser abrumador, incluso para personas que no tienen algún problema de salud mental. Además debido a la pandemia de Covid-19, se agrega la dificultad de que algunos no pueden estar cerca de sus familias y, para otros, ésta será la primera navidad que vivirán el duelo de la muerte de algún familiar. Por ello y a fin de que se logre un estado de equilibrio mental y se sientan en paz consigo mismas y con su entorno durante esta época, la experta de TILA® comparte algunos consejos: Lo primordial es hacer tiempo para comer adecuadamente, convivir con personas de confianza que nos hagan sentir cómodos y animados, realizar alguna actividad física y practicar técnicas de relajación que nos pueden apoyar a tener más control sobre nuestras emociones. Además, asegura, que aunque los días son más cortos, hace frío y estamos muy ocupados, es necesario hacer tiempo para comer adecuadamente, convivir con personas de confianza que nos hagan sentir cómodos y animados “Para evitar el estrés y la sensación de prisa, es conveniente recordar que se puede pasar estas festividades sin necesidad de gastar mucho dinero o tiempo procurando que todo salga perfecto”. Para Tila® el cuidado de la salud mental es importante, por ello, es importante acercarse a especialistas que puedan ayudar no sólo en esta temporada, sino el resto del año. “Recuerda que esta Navidad es un excelente regalo para tratarse bien, dedicar tiempo para cuidarse y pedir ayuda si es necesario para mejorar y proteger tu salud mental”.

*****

Los accidentes automovilísticos aumentan hasta 30% durante las fiestas decembrinas, según cifras del Consejo Nacional de la Prevención de Accidentes, perteneciente a la Secretaría de Salud. Los datos del Inegi revelan que 7 de cada 10 accidentes de auto están relacionados con el consumo irresponsable de alcohol frente al volante. Esta es la principal causa de accidentes viales en la época navideña, siguiéndole el aumento de velocidad mientras se conduce. Frente a este escenario y tomando en cuenta que las consecuencias de estos accidentes las sufren, en su mayoría, personas que no estaban dentro del vehículo (por ejemplo: peatones, ciclistas, motociclistas), es de suma importancia contar con un seguro de automóvil, no sólo para respaldar al auto y su conductor, sino para amparar posibles daños a terceros. En este contexto, los expertos de Rastreator.mx, el comparador de seguros líder en México, aconsejan como primer paso para adquirir un seguro de automóvil, informarse de los tipos de cobertura existentes en el mercado. “El seguro más básico no siempre es el ideal. Es recomendable conocer las coberturas que tiene cada aseguradora para saber cuál es que se ajusta al uso de auto y el conductor. Aunque las compañías de seguros tienen nombres diferentes para los paquetes de coberturas, es importante conocer al menos las coberturas mínimas para saber qué se está buscando”, afirman. Por lo general, las aseguradoras manejan cuatro tipos de póliza diferentes: Amplia Plus: Cubre toda eventualidad, además de proteger contra robo total o parcial. Por ser la más completa, tiene más beneficios que otras pólizas.

