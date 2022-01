Edgar Oceransky, pisará por primera vez el Auditorio Nacional”

Festejando los 20 años de su primer disco “Estoy Aquí”

Primer cantautor mexicano independiente en tocar en este recinto

Llenará de música y romanticismo el lugar el 16 de marzo del 2022

Con su gira pisará más de 20 ciudades de México

Isabel Violeta

En una conferencia de prensa realizada en el Auditorio Nacional el cantautor contemporáneo Edgar Oceransky anunció su primer concierto en ese recinto, el cual se realizará el 16 de marzo del 2022 como parte de su gira y festejo de los 20 años de su primer disco “Estoy Aquí”.

Edgar llama a este logro un sueño largamente anhelado “Estoy muy agradecido esto es una celebración, estoy aquí celebrando los 20 años de mi primer disco y decidí celebrarlos ahora haciendo duetos con varios artistas como, Mario Domm (Camila), Alejandro Lerner, David Summers (Hombres G), Benny, Los Claxons, El Gran Silencio, Elefante, Ana Cirré, Luis y más”.

Las canciones de esta nueva versión han ido saliendo, paulatinamente, pero dice que estará completo en plataformas a partir de diciembre “Fuimos liberando las canciones por partes, pero, quisimos que el punto más importante fuera el Auditorio ya que para mi es un reto presentarme en el recinto más importante en México por la calidad del foro y los espectáculos que se dan aquí con grandes artistas, trataré de traer varios de los invitados”.

Sobre como surgió su colaboración con David Summers expresó “Cuando surgió la idea del disco la primera persona en quien pensé fue David por que cuando estaba en sexto de primaria fue el primer disco que compre con mi dinero, era algo que deseaba por la admiración que le tengo, cuando obtuve la respuesta inmediatamente me fui a Madrid a grabar para agradecer en persona, así fue la historia de ‘Canción para quedarse en casa’.

Momentos después confesó que se siente nervioso, pero se sigue preparando para esta importante fecha en su carrera “Me siento muy emocionado he de confesar que, si tengo poquitos nervios, hace mucho no los tenía, más bien siempre era emoción, pero estoy disfrutando estos nervios, son nervios que me estimulan, creo que, si grabaremos el concierto por que para mi es una celebración, no es un concierto más, es una celebración y quisiera conservar un testimonio. En cuanto a la venta de boletos no se como van, quiero llegar a sorprenderme de lo que va a pasar en el concierto mi trabajo es prepararme para dar el mejor concierto de mi vida y que la gente lo disfrute”.

También agregó que de lo que si esta seguro es de quien quiere ver con el ese día. “Tengo claro que quiero ver a mi banda, a mi ingeniero de hace años conmigo y en los asientos a mis hijas todas ahí, me quiero dar esa sorpresa de ver caras familiares que me siguen”.

Sobre su evolución como artista nos contó “Me cuesta evaluarme, pero puedo decir que, a 29 años de mi carrera, encontré mi voz y la manera de como decir las cosas, encontrarla es lo que me a hecho ver a que público tengo que llegar, y gracias a eso creo que podemos presentarnos aquí. Del Metropolitan al Auditorio si hay una evolución importante pero también del público que no me conocía, por que, gracias al trabajo desde la oficina, el club de fans, en la pandemia tuvimos tiempo de crear contenido y pensar lo que queríamos hacer”.

Casi al terminar sobre su próxima presentación dijo “Me gusta meterme en la planeación para ver que luces se requieren, los arreglos que faltan, pero también confío en mi gente siempre, ellos me ayudan a redondear mis propuestas.”.

Llegando al final confesó que “Bolero de los días grises” es una canción que le escribió a su abuelo una canción que estará presente en este show al igual que su abuelo así que dijo la cantará con todo su amor”.

Adelantó que ya prepara más repertorio “Si tengo ganas de sacar disco el próximo año, pero quiero dejarme sorprender con este disco no lo quiero cortar, si la gira decide alargarse lo haré, aun que si estoy haciendo canciones que saldrán cuando tengan que salir”.

Por ultimo y no menos importante contó, que acaba de presentar en puebla “Un millón de puertas y ventanas” su libro que ya esta a la venta en librerías, como Gandhi, Sanborns, y algunas tiendas digitales como mercado libre.

Ya se pueden escuchar varias de las nuevas versiones de las canciones en plataformas digitales, para disfrutarlas y prepararnos como él para esta esperada presentación.