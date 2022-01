Arranca Trenzatón 2022 en Huixquilucan para recuperar confianza de las pacientes con cáncer

El cabello será transformado en pelucas oncológicas

Huixquilucan, Estado de México.— Con la donación de 325 trenzas recolectadas en el último año, elg de Huixquilucan y el Sistema Municipal DIF pusieron en marcha el “Trenzatón 2022”; iniciativa con la que se busca cambiar la vida de aquellas mujeres que padecen cáncer, pues el cabello será transformado en pelucas oncológicas que les permitirán recobrar su fortaleza para hacerle frente a esta enfermedad.

Al encabezar la firma del convenio de colaboración con la Fundación Amoxkalli para poner en marcha este programa, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, indicó que el objetivo del Trenzatón 2022 es cambiarles la vida a las pacientes con cáncer, pues al recuperar su cabello por medio de una peluca oncológica, también recobran su autoestima, lo que les posibilita no ser señaladas y contar con el ánimo para seguir luchando hasta superar esta enfermedad.

“Nuestra lucha es una lucha en conjunto. Sepan que no están solas, tienen el respaldo, por supuesto, de todo el ayuntamiento, de las fundaciones y de los corazones generosos. Ésta es la sinergia que se hace con la sociedad civil y, por parte del Gobierno de Huixquilucan, sepan que tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo y que no están solas en esta lucha. Seguimos comprometidos no solo en el mes de octubre, que es cuando se conmemora esta lucha, sino que, en el DIF Huixquilucan, los 365 días del año estamos luchando de la mano con ustedes contra el cáncer”, mencionó.

Romina Contreras explicó que, a través de la firma de este convenio, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan se compromete a recolectar el cabello de las mujeres u hombres interesados en donarlo, en sus oficinas del DIF Central, así como en los Centros de Desarrollo Comunitario que administra, mientras que la Fundación Amoxkalli tendrá la tarea de procesarlo en nuevas pelucas oncológicas.

Subrayó que su administración tiene un fuerte compromiso con la lucha contra el cáncer, por lo que la Unidad Rosa continúa recorriendo las 49 comunidades y fraccionamientos que conforman Huixquilucan, con el objetivo de seguir avanzando hacia una detección temprana de los casos de mama y cervicouterino que se presentan en la población para que sean atendidos a tiempo.

Agregó que también mantiene vigente la colaboración con Fundación Alma y otras instituciones de salud para que los pacientes puedan recibir su tratamiento oportunamente y cuenten con los recursos para hacer frente a esta enfermedad, mientras que algunos cirujanos plásticos de la fundación referida donan sus servicios al hospital Mater Dei del Complejo Rosa Mística, con el fin de poder llevar a cabo la reconstrucción de mama a las pacientes de cáncer que lo requieran.

Por su parte, la vicepresidenta, fundadora y directora general del programa “Pequeños Guerreros” de la Fundación Amoxkalli, Erika Verdejo Cruz, reconoció el compromiso del Gobierno de Huixquilucan y de su Sistema Municipal DIF para generar lazos de apoyo para estos pacientes de cáncer, con la intención de que no se sientan solos y no los invada el miedo por esta enfermedad.

Mencionó que la donación de cabello es uno de los actos de generosidad más grandes que una persona pudiera tener, ya que el interesado se desprende de un elemento de su cuerpo al que vio crecer, con la intención de ayudarle a una persona a adaptarse nuevamente en la sociedad, lo que le brinda la fortaleza para seguir adelante en la lucha contra el cáncer.

En este acto, Berenice Cuello Martínez decidió renunciar a su larga cabellera para que ésta se transforme en una peluca oncológica para María Cristina Aguilar, quien enfrenta al cáncer.

Las y los interesados en donar su cabello, el cual deberá contar con un largo de 30 centímetros como mínimo, estar limpio, no trenzado y sin haber sido procesado, podrán acudir a entregarlo al Departamento de Capacitación de la Mujer en el DIF Central, ubicado en carretera Huixquilucan – San Ramón número 66, en la comunidad de San Juan Bautista, o en alguno de los Talleres de Cultora de Belleza de los Centro de Desarrollo Comunitario existentes. La recepción será de lunes a jueves, de 09:00 a 17:00 horas; y viernes de 09:00 a 15:00 horas. Se recomienda transportarlo en una bolsa tipo ziploc, con un papel en su interior, con los datos generales de la persona donante.