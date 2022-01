Héctor Gamaliel pone la belleza de la música ranchera “En tu mirada”

Con su nuevo y romántico sencillo

Se presentará en febrero de 2022 en el Lunario del Auditorio Nacional

Héctor Gamaliel es un cantante del género regional mexicano, nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, comenzó sus estudios bajo la guía de los maestros Alejandro Treviño y Sergio Peña, más tarde en el año 2019 recibe el nombramiento como “Embajador de Cultura” de Nuevo Laredo y en el 2020 gana el concurso tributo a Jorge Negrete.

Asimismo, ha compartido escenario con artistas de la talla de Irma Dorantes, Cristina Ortega, Estelita Núñez, Carlos Cuevas, La Mafia y Alejandra Ávalos con quien grabó 6 temas a dúo; ahora nos sorprende con el lanzamiento de su nuevo corte titulado “En tu mirada”, autoría de Carlos Macías y con el que pretende poner la música ranchera al alcance de las nuevas generaciones.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, platica “es una canción bella, poética, con una letra hermosa y melodía, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Macías en un concierto, nos echamos un palomazo, le dije que me gustaría interpretar alguna de sus canciones y me respondió que tenía una lista de canciones mexicanas, de las cuales elegí esta, porque me pareció bastante poética. Quedó bonita, es buena interpretación y estamos promoviéndola con todo, afortunadamente ha tenido una enorme recepción”.

Al tener la oportunidad de cantar un tema del maestro Macías reconoce “es un gran honor y un gran compromiso que un compositor de esa talla te permita cantar una de sus canciones es confiarte un bebé, un hijo, entonces lo hicimos con mucho amor y se refleja en la producción. El mariachi no es convencional y se siente más completo, es más una balada ranchera”.

Y lamenta que “es muy difícil colocar la música ranchera porque nosotros dependemos de los medios, que nos dejen promover nuestra música, y sin afán de generalizar, muchos medios ven al ranchero como subgénero no le dan importancia, aunque se trata del patrimonio cultural y musical de los mexicanos, son nuestras raíces. De modo que, si se batalla, porque prefieren meter reggaetón, otra música y esto creen que no funciona, por eso agradezco mucho a DIARIO IMAGEN, que me permita compartir mi trabajo”.

Afirma que la música ranchera “sí funciona porque no hay fiesta, ni celebración que no acabe con mariachi, si le pones mariachi a los mexicanos ellos van a cantar y van a estar felices, por eso hay que aportar nuevas cosas al género para que no lo vean como algo viejo sino algo a la vanguardia. En mi caso, lo que trato es que no suene convencional, meto más instrumentación, incluso, hasta guitarra eléctrica, batería, para hacerlo novedoso, pero sin perder las raíces, que es buena letra y buena melodía, bien cantado, porque en la música ranchera debe haber estándares de voces. En la música mexicana tuvimos a Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves, Alejandro y Vicente Fernández, que son grandes voces y debemos seguir en esa línea”.

Adelanta que “En tu mirada” es parte de un long play, no obstante, por las plataformas digitales, prefiere trabajar canción por canción, “son otros tiempos, no queremos sacar el disco completo en un mes, porque se quema todo el trabajo, lo vamos dosificando sobre todo ahora en tiempo de pandemia. Quiero aportar a la música mexicana, grandes melodías, arreglos y voz porque es un género que tiene mucho para dar. Por eso también incorporamos temas nuevos, para que corra sangre nueva por el género, aunque tenemos un repertorio popular clásico muy hermoso, debemos sumar más”.

De los conciertos en vivo, dijo “acabamos de estar en Guadalajara en el Auditorio Telmex con Julión Álvarez, Alexander Acha, Samo y estuvo súper padre, empezamos a tener conciertos, estamos por cerrar fechas para diciembre, y el próximo año, de hecho para finales febrero tendremos un Lunario, donde cantaré temas rancheros, muy mexicanos, nuevos, que estoy haciendo, asimismo, dos nuevos temas de este disco, así que esperamos que a la gente le guste, vamos a tener artistas invitados para engalanar la presentación y apadrinarme los temas” concluyó.