Mon Laferte, en la Feria Internacional de Arte Distrito 13 de París

Junto a destacados artistas urbanos y de arte popular

“Algunos de estos cuadros los hice mientras estaba en tratamiento hormonal para quedar embarazada”, dijo la cantante chilena

La exhibición abrirá al público de enero 13 al 16

Mon Laferte exhibe sus obras de arte en la Feria Internacional de Arte Distrito 13, representada por la Galería de Arte Bahía Utópica de Valparaíso, en el Hôtel Drouot, ubicado en el corazón de París, donde se ubica la casa de subastas pública más grande del mundo desde 1852. Esta feria es una coexistencia atrevida y dinámica que une a las galerías más representativas del Street Art y Pop Art, a una casa de subastas con la convivencia de diferentes medios para apoyar y promover a los artistas del arte urbano.

Del jueves 13 al domingo 16 estarán disponibles y a la venta las pinturas de la artista chilena, junto a un grupo de 6 artistas chilenos de Valparaíso, en el Stand 10-B ubicado en la Rue Drouot 9 de París.

La pintura «Gracias» formará parte de una exclusiva subasta final, junto a 27 destacados artistas del mundo del street art y el pop, el domingo 16 y se requiere registro previo para participar: https://auth.drouot.es/sign-up

«Gracias» fue creada en 2021 en Acrílico y técnica mixta sobre lienzo y está firmada en la zona inferior derecha, sus dimensiones son 122 x 91 centímetros.

Sobre esta pieza Laferte añadió:

“Algunos de estos cuadros los hice mientras estaba en tratamiento hormonal para quedar embarazada. Nunca he escuchado a nadie hablar del terror que sienten, cada día es un logro. Estos han sido los meses en los que más miedo he sentido en toda mi vida. Nunca antes me cuidé tanto como ahora. Antes podía beber y no dormir durante muchos días y nada me importaba, ahora todo ha cambiado para mí.

“CADA DECISIÓN ES CRÍTICA PARA EL FINAL EXITOSO DE MI EMBARAZO”

También las hormonas han sido completamente violentas. A veces paso de la felicidad a una profunda depresión. El embarazo no es todo tierno y color de rosa. Hay días en los que siento que un agujero negro que vive dentro de mí me está tragando».

Drouot Group y su plataforma Drouot.com son clave en el mercado del arte. Se ofrecen 15 salas de subastas a más de 60 casas de subastas con una oferta anual de 230,000 obras de arte de 21 especialidades principales, desde antigüedades hasta arte callejero, que atraen a unos 3000 postores cada día. Cerca de 2 millones de artículos son ofrecidos por 600 casas de subastas y sus actualizaciones se transmiten cada semana por La Gazette Drouot.

La cantante, compositora y artista visual Mon Laferte explora las diferentes ramas del arte como expresión con versatilidad. Con su obra pictórica ha logrado un gran reconocimiento en diferentes países, con exposiciones en varias ciudades, entre ellas “Gestos” en el Museo de la Ciudad de México y también destacándose en el área del arte callejero con murales en Chile, México y Los Ángeles.

Hace unas semanas, Mon Laferte recibió una nominación al GRAMMY en la categoría de “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluye Tejano)” por su álbum “Seis”, el cual fue incluido en la lista de los mejores álbumes del año por The New York Times, la revista Rolling Stone, Billboard y NPR (Radio Pública Nacional). Meses antes, en 2021, la cantautora recibió la estatuilla de los Latin Grammy a “Mejor Álbum Cantautor” por el mismo disco.

Sigue las redes:

@district13artfair @galeriabahiautopica @bahiautopicaparis

@Drouot_paris @monlaferte @monlafearte

La pintura «Gracias» formará parte de una exclusiva subasta final, junto a 27 destacados artistas del mundo del street art y el pop, el domingo 16 y se requiere registro previo para participar: https://auth.drouot.es/sign-up