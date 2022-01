Monreal, entre la violencia y la política

Desde el portal

Ángel Soriano

Mientras en Fresnillo se reportan tres nuevos ejecutados, los adversarios políticos han filtrado lo que consideran un nuevo acto de corrupción en Zacatecas, entidad dominada por la violencia y centro neurálgico de la IV-Transformación, donde la familia Monreal mantiene un severo control de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

No sólo el presidente de la Jucopo, senador Ricardo Monreal, está en la mira por su talento y capacidad política que lo coloca como uno de los más fuertes presidenciables, sino su familia. En ese tenor, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer que la empresa Multiservicio La Plata es favorecida por las delegaciones del gobierno federal con contratos, la mayoría, sin licitación.

Esto no es nuevo. En todos los gobiernos de los estados y municipios ocurre lo mismo: el mismo gobernador de Nuevo León, Samuel García, despidió al coordinador de Desarrollo Fronterizo, Eduardo Garza Robles, por favorecer con obras a empresarios cercanos e indicó que “todo lo que huela a corrupción se separa y en lo que hay evidencia se querella”.

Sería interesante que todo lo que huela a corrupción, no a política, se haga a un lado; esto al margen de intereses político-electorales para que no haya duda de que, al igual que la violencia, exista la sospecha de que hay intereses más allá de los mayoritarios para dañar a personajes políticos. Eso es tareas de las autoridades y los tres niveles de gobierno tienen la obligación de combatirlo.

Turbulencia

Ya es gripa Ómicron dice el Presidente

Aparte de recomendar la defensa contra la discriminación a nuestros paisanos migrantes, principalmente en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador al enviar un mensaje virtual a cónsules y embajadores durante su reunión anual, confío en que la nueva variante de Covid-19, Ómicron es como una gripa y no hay por qué alarmarse… Otro afectado por el mismo mal es el gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispiro, que dio positivo a Covid, en tanto el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, al estrenarse en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, dijo que todos los colaboradores que se han reunido con el Presidente han observado los protocolos sanitarios correspondientes de sana distancia y están en observación permanente… Los nuevos cambios ordenados por el presidente López Obrador, Adriadna Montiel Reyes a Bienestar, María del Rocío García Pérez, subsecretaria de Bienestar, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la SICT, Javier May Rodríguez como director general de Fonatur y Carlos Morán Moguel, como director del Aropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), más que todo obedecen a que no se creen intereses ni se beneficie a cercanos con el manejo multimillonario de las obras en marcha y para enviar un mensaje de que nadie es indispensable y hay un sólo mando. Los secretarios o altos funcionarios sólo ejecutan órdenes… El Centro Cultural “Álvaro Carrillo” albergará la magia de las ocho regiones de Oaxaca dijo la presidenta del DIF, Ivette Morán, durante la visita a la magna obra que será otro de los atractivos de la ciudad de Oaxaca al reunir todo lo que ofrece a nativos y turistas en un solo lugar y que constituye una de las obras emblemáticas de la actual administración del gobernador Alejandro Murat… Pedro Zenteno al frente del ISSSTE tendrá que revisar los elevados intereses que pagan los empleados federales que solicitan créditos al FOVISSSTE, mismos que se ofrecen con mucha facilidad, pero que a la larga es una verdadera tortura, de acuerdo con los derechohabientes.

