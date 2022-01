En México, 20 mil niñas y niños son víctimas de las redes de explotación sexual

Luis Muñoz

Con el objetivo de proteger a las personas menores de 18 años, la diputada federal Olga Luz Espinosa Morales, del PRD, planteó establecer como actos de corrupción de menores, las acciones u operaciones efectuadas a través de tecnologías de la información que dañen sus bienes o su persona.

Se estima que hay alrededor de 20 mil niñas y niños en México que son víctimas de las redes de explotación sexual, incluyendo tráfico, pornografía y prostitución.

La iniciativa, que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia, precisa que a quien cometa ese delito se le impondrá pena de prisión de seis a diez años y de cuatrocientos a novecientos días multa.

De igual manera, la propuesta eleva la pena de diez a veinte años de prisión (actualmente es de siete a doce años) a quien cometa el delito de pornografía de personas menores de 18 de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

También, alcanzará de diez a veinte años de prisión quien cometa el delito de “turismo sexual”, es decir, quién promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio, a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexual real o simulado con una o varias personas menores de 18 años.

Señaló además que en el caso del delito de lenocinio de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, la pena mínima será de diez años de prisión.

La iniciativa de reforma también establece que a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, la pena aplicable será de 15 a 25 años de prisión.

Los delitos antes mencionados no prescribirán.

En su exposición de motivos, la diputada mencionó que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que la corrupción de personas menores de edad registró un alza de 22% en 2019 con relación a 2018, al pasar de mil 487 en 2018 a mil 817 en 2019. En el primer trimestre de 2020 el alza fue de 11.7% con relación al mismo periodo de 2019.

En 2020 la Dirección General Científica de la Guardia Nacional dio a conocer que, derivado del confinamiento, las denuncias por pornografía infantil en el país crecieron 73% entre marzo y abril. La razón en este aumento en los delitos, según la corporación, es por el encierro de los usuarios en sus casas, quienes empiezan a tener mayor actividad en la red con fines de entretenimiento y educativos.

Sobre turismo sexual, la diputada refiere que se estima que hay alrededor de 20 mil niñas y niños en México que son víctimas de las redes de explotación sexual, incluyendo tráfico, pornografía y prostitución.

Da Fiscalía protección a diputada Ávila

Durante 60 días el diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio, deberá acatar las medidas de protección dictadas por la Fiscalía capitalina: Estará impedido de realizar conductas o actos de intimidación o molestia contra la legisladora de Morena, Martha Ávila o personas relacionadas con ella, y se le brindará auxilio policial inmediato si así lo solicita.

Lo anterior es el resultado de los hechos ocurridos el pasado 16 de Diciembre de 2021, cuando la diputada Avila Ventura presentó una denuncia ante la FGJCDMX por la agresión e intimidación en su contra por parte de Rubio Torres, quien es señalado por menoscabar y afectar los derechos políticos de la diputada por el Distrito 28 de Iztapalapa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), emitió las medidas de protección para la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, diputada Martha Avila Ventura, al considerar que el diputado panista Ricardo Rubio Torres “representa un riesgo inminente para la seguridad de la legisladora”.

La diputada Ávila fue notificada a través del oficio FGJCDMX/FEPADE/INV/3431/2021-12, de dichas medidas, “en virtud de estar en riesgo o peligrar su integridad psico-física y con el fin de salvaguardar su integridad y evitar que se sigan generando agresiones”.

Respuesta del diputado Ricardo Rubio

Ante dichas medidas, difundidas por el Grupo Parlamentario de Morena, esta fue la respuesta del diputado Ricardo Rubio:

Informó que presentará un juicio de amparo en contra de esas medidas, debido a que constituyen un acto arbitrario y desproporcionado, pues se dictan con dichos de una sola de las partes y que además que no han sido probados y en donde la autoridad solo tiene una sola versión de la historia, aunado a que no ha sido notificado o citado a declarar y no conoce la denuncia de la diputada Martha Ávila, por lo que se está actuando de forma excesiva e injustificada en su contra, ya que no ha podido ejercer su garantía de audiencia y presentar sus argumentos y pruebas que desvirtúen los dichos de su colega de Morena.

