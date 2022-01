José Elías Moreno llega con pasión a un “Amor Dividido”

A partir de este lunes 17 de enero

El actor celebra que la telenovela resaltará los valores familiares

Arturo Arellano

El primer actor José Elías Moreno dará vida a “Domingo”, en “Amor Dividido”, nueva apuesta de melodrama de Televisa bajo la producción de Angelli Nesma, en la que el principal objetivo es entretener al público, pero también dejarle un mensaje de reflexión en torno a los valores de las familias.

José Elías Moreno describe a su personaje como un hombre sabio, tranquilo y trabajador, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN, afirma que es uno de los papeles que más ha disfrutado interpretar. “Mi personaje es una buena persona, con un gran arraigo a su lugar de origen. Noble, honesto, discreto, romántico y muy enamorado de su esposa. Además, es una novela muy bonita, aunque suene a frase hecha”.

Señaló que es básicamente una historia de amores y desamores “en el que una familia se ve en complicaciones, pero todos, desde el viejo, el patriarca, hasta los niños, cada uno tiene su historia y problemas, pero hay que enfatizar que son importantes todos, no se debe minimizar en la familia, el problema de nadie, porque suele suceder. Se habla del descuido del amor o de buscarlo en lugares incorrectos y no darte cuenta que lo que tienes en casa es el verdadero amor. Lejos de que, si hay villanos, prácticamente el gran villano es el destino la manera en que enfrentamos el problema”.

Afirma que la historia está muy bien escrita, lo mismo que los personajes, “los directores, Luis Eduardo Reyes y Sergio Cataño, lo tienen muy claro todo. Cuando me llamaron me explicaron y empezamos a hablar de los personajes, me puse muy contento porque el mío es una maravilla de personaje, aporté al escritor y fuimos construyendo algo muy bonito, lo fui entendiendo y tratando con ellos, nos gustó mucho, ahora falta el principal ingrediente, que le guste también al público”.

Sobre el formato de melodrama que maneja Televisa, asegura que “sigue y seguirá viva la telenovela, yo le llamo a ese tipo de trabajo que es uno que huele a sopa de fideo, entras a una casa que huele a que estás cocinando y sabes que hay gente y pasan cosas. Es orgánico real, la telenovela habla de esa gente, la que llora, ríe y necesita un abrazo o que sale a la calle a dar abrazos. De esa gente habla el melodrama, por eso no puede pasar de moda”.

José Elías Moreno comparte créditos con un elenco de primer nivel, entre los que destacan: Gabriel Soto, Eva Cedeño, Andrés Palacios, Arturo Peniche, Irina Baeva, Eugenia Cauduro, Federico Ayos, Ligia Uriarte, Ramiro Fumazoni, Jessica Más, Pedro Sicard, Laura Vignatti, Jorge Gallegos, Mara Cuevas, Ricardo Franco, Mar Bonelli, Pato de la Garza, Paulina Ruíz, Iker García, Sergio Madrigal y Fermín Zúñiga, entre otros.

Sobre lo anterior dijo “yo feliz de grabar con mis compañeros, voy, disfruto y con todos, desde los que ya había trabajado y conocía desde antes, porque los reencuentros son hermosos y con quienes no, también, como Eugenia Cauduro, la conocía, pero no habíamos trabajado y es maravilloso. Es padrísimo porque es un reparto profesional, Gabriel Soto, Arturo Peniche, amigos de toda la vida”.

Concluye que “es una de esas historias que nos invitan a la reflexión, porque los personajes hablan de amor y desamor, es algo que todos en nuestro caminar tenemos, ojalá podamos ayudar a alguien a resolver su problema o darse cuenta que lo tienen. Que la gente se entretenga y se divierta”.

“Amor Dividido” contará con alrededor de 190 episodios, es una adaptación de la telenovela colombiana “Allá te espero”, que aborda la importancia del amor a la familia e incentiva el esfuerzo como instrumento fundamental en la búsqueda del éxito y la consecución de los sueños. La trama de esta historia reconoce que los humanos cometen errores, pero siempre pueden aprender de ellos, para superarlos y salir adelante.

“Amor dividido” se estrenará el 17 enero de 2022 a las 18:30 horas, por “las estrellas”.

En “Amor dividido” se tocan temas como: * El amor otoñal

* Los problemas juveniles

* La migración

* Trata de personas