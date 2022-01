La nueva justicia mexicana

Ramón Zurita Sahagún

Dichos y señalamientos que establecen medias verdades son el sinónimo de la nueva justicia mexicana, donde los testigos protegidos juegan un papel primordial.

Los principales casos judiciales, donde se involucran a personajes de fama pública, buena y mala, son respaldados por decires de personajes poco confiables y que basados en la figura de testigos protegidos, aportan supuestas pruebas de la culpabilidad de los acusados.

Incluso, muchos de los considerados delincuentes usan la misma figura para paliar sus condenas o hasta ser absueltos, de acuerdo al tipo de pruebas que aporten.

El criterio de oportunidad es un recurso que se viene usando recientemente en los asuntos judiciales, sin que hasta el momento aporte mucho a una justicia que se ha vuelto sumamente selectiva.

Un caso de ese ejemplo de la nueva justicia mexicana, basado en el criterio de oportunidad, es el caso de Emilio Lozoya Austin, un ex funcionario del llamado gabinete ampliado, donde ejercicio como director de Pemex y quien aceptó haber recibido sobornos, pero medió con las autoridades para acusar a otros personajes que hicieron lo propio y que el gobierno mexicano requería de enjuiciarlos para mostrar la voraz corrupción de las anteriores administraciones.

Fue así, como dos empleados de senadores del pasado decidieron aportar supuestas evidencias sobre el reparto de “mordidas” a miembros del Poder Legislativo, mientras que el implicado Lozoya Austin se comprometió a hacerlo con miembros del gabinete o altos mandos de gobierno, supuestamente, inmiscuidos en los sobornos por él recibidos.

No sucedió así y el tiempo pasó, sin que nadie se preocupara de los tiempos y el ex director de Pemex, se encontraba en libertad, después de haber sido extraditado.

Pero el asunto Lozoya y los sobornos no es el único en el que la justicia mexicana recurre al criterio de oportunidad y a los testigos protegidos, ya que uno más que se encuentra actualmente en la discusión pública es el del dos veces ex diputado federal, José Manuel del Río Virgen, detenido desde diciembre pasado en el estado de Veracruz, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un entonces candidato de Movimiento Ciudadano, partido en el que también milita. Con del Río Virgen no se han presentado pruebas concretas y todo se basa en señalamientos nada probatorios de eventuales militantes de su partido.

Hasta el momento hay dos versiones, la acusatoria, basada en eventuales conjeturas, sin hechos ni pruebas reales que lo vinculen al asesinato de Remigio Tovar.

Hay versiones de que el propio juez de control, Francisco Reyes, reconoció que en la carpeta de investigaciones no existen pruebas vinculatorias que lo señalen como el autor intelectual del homicidio.

Por lo pronto, las autoridades judiciales de Veracruz lo vincularon a proceso, aunque los detractores de esta medida, consideran que existieron una serie de anomalías en el asunto.

El caso Del Río Virgen alertó sobre eventuales irregularidades que vienen sucediendo en Veracruz, como fue el asunto en que se vieron involucrados seis adolescentes acusados de ultraje a la autoridad y que motivaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación al gobierno veracruzano, aunque ya habían sido puestos en libertad dichos jóvenes.

El tema de Del Río Virgen, un alto empleado el Senado de la República, provocó la creación de una Comisión Especial de esa parte del Poder Legislativo, la que ha documentado otros casos de abuso de autoridad y violación al estado de Derecho de los muchos que se cometen en esa entidad del sureste del país.

Hasta ahora, los senadores han recibido un poco más de 50 denuncias de violaciones a derechos humanos en Veracruz, por ultrajes a la autoridad.

Esta es en parte la forma en que se ejercita la justicia en algunas partes del país, donde no todo se encuentran conforme, con lo selectiva que suele ser, en ocasiones, la aplicación de la justicia.

Este lunes es probable que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reaparezca en la conferencia mañanera, después de haberse marginado físicamente de la misma, aquejado por el coronavirus, enfermedad que lo aquejó por segunda ocasión. El Ejecutivo federal aparecía en imagen y daba un escueto mensaje sobre su estado de salud, aunque se considera que el virus lo atacó sin tanta agresividad.

