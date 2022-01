Crisis por Covid-19 traería escasez de personal médico

Piden evitar rebrote en sector salud

Este problema ya ocurrió en Argentina, España y EU por cuarta ola

Con el rebrote de Covid-19, que el gobierno federal se niega a aceptar como una cuarta ola de la enfermedad en México, ya comienzan a dispararse de una forma alarmante no sólo los contagios, sino las hospitalizaciones por esta causa, de tal manera que de nueva cuenta se empiezan a saturar los servicios médicos, llevando a una crisis de personal, por lo que ahora el temor es que surja un brote de coronavirus entre los propios doctores, enfermeras y demás trabajadores de la salud, por lo que activistas hacen un llamado a priorizar su cuidado y vacunación.

El escenario que se quiere evitar es la escasez de personal médico por contagios a la enfermedad, tal como ya ocurrió en países como Argentina, España y Estados Unidos, y es urgente porque no estamos lejos de llegar a ello, por ejemplo, en Durango y la Ciudad de México, la carga de trabajo desde hace un par de semanas ya es muy evidente.

El doctor Gabriel Torres, activista los derechos del gremio médico en Durango, afirmó que “de persistir los contagios a este paso, en Durango se podría poner en riesgo al Sector salud. En estos momentos, la carga de trabajo en las áreas Covid-19, se encuentra controlada, o al menos no representan un riesgo como lo fue en las pasadas cepas como la delta o alfa, pero en el caso de otras áreas que no son de urgencia se puede sobrecargar el trabajo para quienes se encuentran en labores habituales”.

Asimismo, destaca que “la complicación en estos momentos, es que siga el contagio en el personal de salud en las áreas que no son Covid-19 y varíe la cantidad de trabajo por la ausencia de sus compañeros. No ha ido bien en el sentido que los que se han contagiado tienen una enfermedad leve. No conozco de ningún personal de la Secretaría de Salud o de los trabajadores de la salud que estén internados por la ola de covid. Pero hay muchos contagiados, y puede haber riesgo si no se implementan las medidas necesarias, no por los hospitalizados sino por la falta de personal”.

Finalmente, aseveró que “las hospitalizaciones para el número de infectados está tranquilo. Las hospitalizaciones han estado al 40 por ciento. Las reconversiones, todavía no se realizan. Están tranquilos en ese aspecto, los servicios de ginecología donde hay hasta 8 compañeros infectados” y reiteró que la preocupación es que pueda colapsar el sistema por la falta de personal de persistir el contagio.

Por su parte Gustavo Olaiz, especialista de la UNAM, afirmó que “en algunos países ya está pasando la escasez de personas, si sucede en México sería terrible. Para evitar ese escenario es necesario que aquellos que trabajen en primera línea de atención y presenten síntomas, sean los primeros en recibir las pruebas covid y tratamiento. Con ello se puede reorientar y agilizar cuando regresen al trabajo en caso de estar contagiados. O si tienen una carga viral importante, para saber si van a requerir quedar fuera del sistema temporalmente o no”.

De modo que una de las estrategias es cuidar las pruebas Covid y aplicarlas prioritariamente al personal de salud, sobre todo a los que tienen alguna comorbilidad.