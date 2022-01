¿Cómo que “El rap no es para niñas”? denuncia Missi Ashee

Desde Culiacán, Sinaloa

Se lanza con nuevo sencillo a tomar el lugar que las féminas merecen

Arturo Arellano

Nacida en Culiacán, Sinaloa, Tania Beatriz Montoya, mejor conocida en la escena musical como Missi Ashee, con tan solo 25 años de edad, muestra un enorme talento en el rap y desde los 14 ya tenía claro su deseo de convertirse en una de las primeras mujeres mexicanas en incursionar dentro del rap.

De tal manera que “El rap no es de niñas” es el primer sencillo de su carrera y surge de una necesidad de sobresalir como mujer en un círculo en donde dominan los hombres, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “me he enfrentado a ideas machistas como: no hay espacio para las mujeres en este género, la escena del rap es para hombres, sin embargo, poco a poco hemos abierto un poco de espacio para nosotras las mujeres. Buscamos tomar un lugar en la escena del rap”.

Si bien reconoce que no conocía del rap mexicano “empecé a los 13 años escuchando a 50 Cent, Eminem, luego comencé a conocer el rap mexicano, Davo, Smoky, entre muchos otros y dije ‘ay caray, eso me llama la atención, me identifico y es en mi idioma’, eso fue lo que me gustó. A los 14 escribí mi primera rola y de ahí vienen más canciones donde trato de plasmar situaciones mías, de personas cercanas, de la sociedad, también rimas de la calle, fiesta, barrio, tenemos la amplitud para abordar muchas cosas”.

Asimismo, dice que busca quitarle los estigmas al género “Aún hay estigmas porque dicen que tienes que ser hombre, pero además tener vicios y ser malandro, pero no es cierto, es eso un estigma en el rap; a mí me negaron un micrófono por ser mujer, pero la tirada de todas es posicionarnos en la escena como mujeres y quitarle los estigmas a las letras que pueden ser rimas bien chingonas en doble, triple tempo, con mensajes buenos”.

Si bien, el sencillo es justo eso, que vean que las mujeres pueden, afirma que también “cualquiera se va a identificar porque hago alusión a la gente que te dice que no, a quienes te cierran las puertas, a quienes te dan la espalda, en mi caso, por obtener oportunidades que ellos querían, pero fui perseverante y me lo gané”. También, dice que “hay más temas, hay románticos, porque el amor es un sentimiento que a todos nos mueve, amor o desamor, ya sea que estés en las nubes o que te rompan el corazón. Las temáticas dependen las vivencias que haya tenido yo o de las personas, espero ser una influencia para que se identifiquen”.

Su plan es seguir sacando sencillos, “para que conozcan quién es Missi con el fin de llegar más lejos, la situación esta cabrón con Ómicron, pero si cede un poco, buscaremos oportunidades para abrir conciertos, hacer una presentación, aunque sea en línea, a lo mejor un showcase, firma de autógrafos, quiero estar cerca de mi gente, porque son mis amigos, mi familia, no mis fans”.

Su aporte al género refiere “es el no casarte con un género como tal, no solo rap, porque también hay trap y r&b, entre otras cosas, creo que no debemos encasillarnos, porque en general me gusta la música. Si me invitaran a colaborar en un norteño, por ejemplo, sin duda lo haría como Missi, un rap acoplado a otros géneros, creo que esa es una de las cosas que puedo aportar”.

Recordó que cuando inició la pandemia “iba terminando mi universidad, el día 27 de marzo, fue un golpe duro, porque le dedicaba mucho tiempo a la escuela y no tenía para la música, llega esto y me pega el encierro, pero me llevó después a recordar, a escribir letras y le dediqué tiempo a la música para hacer todo de forma profesional”.

Invita a la gente a seguirle el paso en todas las redes sociales “ me llamo Tania Montoya, pero Missi es mi nombre por la cultura hip hop, que engloba al rap, los Dj’s, el grafiti, eso me motivó a ponerme el Hashee y Missi, es por señorita o maestra del rap”, concluyó.

Síguela en sus redes sociales como @Missi Ashee