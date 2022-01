Gobernadores, de mal en peor

Índice político

Francisco Rodríguez

Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Sheinbaum

Y los ex, cooptados por la 4T

Por simple lógica. Se apoya sólo aquello que se observa débil.

Lo que está firme y fuerte no requiere ningún apuntalamiento.

Por eso la estrategia de apoyar al mandatario veracruzano Cuitláhuac García por parte de la señora Claudia Sheinbaum, el fin de semana, y ayer por el mismísimo presidente López Obrador sólo revela lo políticamente enclenque -el colega Aurelio Contreras dixit- del oriundo de Xalapa.

Ahí, en el Palacio de Gobierno de la capital veracruzana el hombre fuerte es el secretario de Gobierno Eric Cisneros, quien sólo usa al gobernador como parapeto y en muchas ocasiones hasta como clown, para diversión de chicos y grandes.

Cisneros está tan firme en su puesto que incluso la petición del chihuahuense Bryan LeBarón a Joe Biden para que lo investigue junto con el mandatario morelense Cuauhtémoc Blanco por sus presumibles y muy probables ligas con la delincuencia organizada les están haciendo lo que, dicen, le hace el viento al Benemérito de las Américas.

Tienen ambos el apoyo de AMLO.

Y en consecuencia, el de la señora Sheinbaum que como lorito bien amaestrado sólo atina a repetir la voz de su amo.

El de Blanco, como el de García y el de Cisneros, ya es un caso policiaco más que político. Los cadáveres, las matanzas y los eficaces medios de comunicación que son las llamadas narcomantas han hecho mella en la efectividad de sus administraciones y en la credibilidad de la 4T en la que dicen militar, así y el morelense haya sido postulado a la alcaldía de Cuernavaca y al gobierno de la entidad por un partido pelele de Morena.

¿Cuándo recibe la señora Sheinbaum a Cuauhtémoc Blanco en sus oficinas del viejo Palacio del Ayuntamiento? ¿Cuándo a Eric Cisneros?

Quizá cuando deje la actitud de cuentachiles y ya no reclame a los consejeros del INE la adquisición de croquetas que no son para sus mascotas, sino para los perros que prestan servicios de seguridad en las instalaciones del Instituto.

Dispendio en la Jefatura de Gobierno de CDMX

Toda la mala publicidad que le acarrea a la jefa de Gobierno las reuniones como la sostenida con Cuitláhuac García, pretende ser neutralizada con recursos públicos.

Y es que apenas el PAN advirtió que Claudia Sheinbaum es quien verdaderamente “goza” de gastos “superfluos” con más de 850 millones de pesos para promover su nombre e imagen en víspera de construir una candidatura presidencial.

Tras los ataques de la mandataria al INE, el GPPAN calificó de “sospechosa” esta actitud en el conflicto político de AMLO, cuando la CDMX vive la peor coyuntura sanitaria por el pico de la peor semana de contagio.

“Tal pareciera que se presta al juego sucio de López Obrador para desviar la atención de la galopante ola de contagios Covid-19”, refirieron los panistas al solicitarle el sábado pasado a la mandataria no inmiscuirse en los asuntos de agenda política y fuera de su competencia.

Recordaron que quien sí verdaderamente tiene gastos superfluos para 2022, es ella: 400 millones de pesos para su imagen personal con cargo al erario. 346 millones de pesos para su promoción personal en radio y televisión. 104 millones de pesos más para mover su nombre por internet.

¿Por qué tenemos que pagar por ello los pagaimpuestos de la capital nacional?

Indicios

Otro gobernador, ahora el neoleonés Samuel García, vuelve a estar en la picota de la opinión pública por sus desplantes y los de su señora esposa. La “adopción, just for the weekend” de un bebé alojado en la Casa Cuna del DIF de la entidad norteña para subir fotos a las redes sociales los muestra tal y como son: ignaros, frívolos, cínicos. Los empresarios de la entidad insisten en poner de gobernador a cada ejemplar que… * * * Pregunta un lector, cuya entidad me reservo para no provocarle problemas. “¿Por qué nadie comenta lo peligroso que es un personaje con Adán Augusto López? No debemos perder de vista que con su “ley garrote” intentó criminalizar las protestas. Tampoco dejar de lado que, al igual que AMLO, es enemigo de la transparencia, ya que descabezó el Instituto de Transparencia de Tabasco haciendo renunciar a sus integrantes y poniendo a sus incondicionales, tal y como hicieron en Veracruz y Chiapas. * * * Desde el día de las elecciones federales, y estatales en el caso de Sonora, se sabía que Claudia Pavlovich tendría un premio de la 4T. Primero, por hacerse a un lado aún y cuando el candidato de la alianza en la que participaba el PRI, Ernesto El Borrego Gándara aventajaba la contienda allá por el mediodía. En ese momento, cuentan por allá, personeros del crimen organizado comenzaron a operar, intimidando y hasta secuestrando a quienes apoyaban al contrincante de Alfonso Durazo. La señora, por eso, ha sido designada consulesa en Barcelona, la capital de Catalunya. * * * No es muy distinto el caso de Carlos Miguel Aysa González, en el caso de Campeche. También abonó, por omisión y hasta por comisión, en el triunfo” de Layda Sansores. Pero aquí el golpe a los priístas es más severo, toda vez que el personaje fue ¿o aún es? el hombre de todas las confianzas de Alejandro Alito Moreno, a tal grado que fue a Aysa a quien heredó el cargo de gobernador cuando vino a Ciudad de México a acabar de matar al PRI. * * * Atendible el tweet de Enrique de la Madrid Cordero (@edelamadrid):

A mí me dan penita los ex gobernadores y ex gobernadoras (sic) que aceptan chambas en el servicio exterior mexicano acabando de perder las elecciones en sus estados. Se ve mal, se presta a malas interpretaciones. ¿O no?” * * * Y esas amenazas de Alito Moreno de expulsar a Pavlovich y a Aysa mueven a risa. ¡Si ya no existe el partido! * * * Sinteticemos: los gobernadores del sexenio peñista fueron pillos redomados. También los de la 4T, sólo que estos últimos, además, son cínicos. * * * Por hoy es todo. Agradezco la lectura de estas líneas y, como siempre, deseo que usted tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez