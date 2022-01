El fracaso en materia de seguridad

Segunda vuelta

Luis Muñoz

¿Qué cuentas van a entregar al final de su administración tanto el gobernador del Estado de México como la jefa de Gobierno de la CDMX en materia de seguridad?

Para decirlo de una manera coloquial: ninguno de los dos ha hecho bien su tarea.

Tan sólo de enero a julio de 2021 se denunciaron 7 mil 176 casos de robo en transporte público colectivo.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad mexiquense se ubica en el primer lugar de asaltos en este tipo de transporte, con 4 mil 93 denuncias en los primeros siete meses del año pasado.

La Ciudad de México le sigue en segundo lugar con 2 mil 133 denuncias por robos en transporte público colectivo. Los datos no mienten. Una realidad que no se puede ocultar ni negar. Alfredo del Mazo y Claudia Sheinbaum no han logrado combatir los asaltos en el transporte en sus respectivas entidades. Los esporádicos operativos, por lo visto, son un fracaso.

Del Mazo prometió durante su campaña acabar con este delito. Advertía que el único transporte al que subirían los delincuentes sería el de la policía. Pero… la situación de inseguridad no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado.

En el caso específico de la Ciudad de México, legisladores del PAN en el Congreso capitalino expresaron su preocupación por los altos niveles de violencia en el transporte público.

Acusan que la 4T y la jefa de Gobierno no han podido cumplir con la meta de reducir los robos y asaltos en vía pública. El coordinador panista, Christian Von Roehrich, dijo que la CDMX se ubica como la segunda entidad más peligrosa, después del Edomex, para moverse en unidades del sistema público y entre ambas urbes se acumula el 86.7% de estos delitos totales en 2021.

Frente a este sombrío panorama, el legislador reiteró su propuesta de operativos aleatorios en los principales paraderos y el botón de pánico para autobuses que cruzan la CDMX con el Edomex. Sin embargo, huelga decir que esas medidas han dado pobres resultados. Igual que las videocámaras instaladas en las unidades.

Dice Von Roehrich que “los videos de asaltos violentos y hasta balazos dentro de los peseros ya es comunes verlos viralizados en redes sociales, pareciera que el gobierno de Morena quiere patrimonializarlos en la metrópoli”. De cualquier manera solicitó a la jefa de Gobierno no descuidar la seguridad pública en el transporte público, ya que sus aspiraciones personales la van alejando del quehacer gubernamental.

Además, el diputado panista anunció que cuando las condiciones sanitarias lo permitan realizará audiencias con vecinos de Iztapalapa, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco, que es donde más se concentra el delito en peseros y combis para que indiquen dónde son los puntos o rutas más frecuente de asaltos con violencia.

“Con Morena vamos en la dirección de ser como el Estado de México, donde sus habitantes viven permanentemente asustados ante la debilidad de las autoridades para implementar estrategias que den resultados positivos”.

Por ello, dijo que le piden a Sheinbaum que vea en serio las denuncias de la gente en redes sociales y diseñe con Del Mazo estrategias para reducir los asaltos en los que despojan a indefensos ciudadanos del poco dinero que llevan y de sus pertenencias”.

Otro mal, es que la gente no denuncia porque no conoce los mecanismos y el “tortuguismo” de la Fiscalía para investigar y desmantelar a estas bandas que tienen “aterrada” a la gente, los desalienta.

Urgente vacunar a menores

El secretario de la Comisión de Salud, Ricardo Rubio Torres, señaló que legisladores de todas las fuerzas políticas tanto del Congreso de la Ciudad de México como de la Cámara de Diputados, han presentado exhortos para que todos los menores de edad sean incluidos en el programa de vacunación contra la Covid-19.

“México es de los países con mayores muertes de menores de edad entre 15 y 17 años por el coronavirus. Hasta el día de hoy en nuestro país, como revela la Secretaría del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, van 595 menores de edad fallecidos por Covid-19 del 12 de abril de 2020 al 25 de julio del 2021.

“Poco o nada se ha hecho al respecto. El gobierno ha sido indolente con nuestras niñas y niños bajo la falsa creencia de que a ellos no les pasa nada, de hecho, es una grave irresponsabilidad haberlos mandado a clases presenciales aún sin haberlos vacunado”.

Rubio Torres, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, dijo que Estados Unidos lleva meses vacunando a menores de 12 años con Pfizer y, según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la vacuna tuvo 90.7% de efectividad en la prevención de la Covid-19, en el grupo etario de entre 5 a 11 años de edad.

Mientras, en México no se hace nada por los menores de edad.

