Ante celada palaciega, Monreal reitera: ¡Yo soy el coordinador!

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Desde el lunes comenzaron a tenderle la emboscada. Hace ya un par de semanas se veía venir. Las versiones de que la fracción de Morena en el Senado se dividía y que Ricardo Monreal dejaría la coordinación, corrieron el lunes con fuerza por redes y pasillos.

Los indicios eran ya por demás claros de que intentarían sacarlo de una vez por todas de la sucesión. Él no fue nombrado en la lista de prospectos de la mañanera de Palacio del lunes 5 de julio pasado, y desde entonces -dicen en la cúpula de la 4T y Morena- el zacatecano debería haber entendido que simplemente no estaba invitado a ese proceso.

Pero Monreal no es de esos que se da por rendido a la primera, y hoy es el precandidato más abierto y firme, con mayores posibilidades a suceder a Andrés Manuel López Obrador en Palacio y para continuar y consolidar al Proyecto de la 4T.

Para dejarlo en claro ayer citó a conferencia de prensa y advertir que:

1) Sigue como coordinador de la mayoría de Morena en el Senado.

2) Que el grupo no se divide, porque es tiempo de unidad nacional.

3) Que cualquier decisión que se tome en eso o en otro asunto será por mayoría. Es decir, no por celadas.

4) Que a diferencia de los radicales que pululan en el gabinete presidencial, él es de corte socialdemócrata, conciliador y concertador de acuerdos, respetuoso de la pluralidad y consciente de que Morena no domina en el Congreso y por lo tanto necesita de negociar acuerdos para sacar adelante reformas constitucionales, como ha ocurrido hasta ahora.

5) Que sabe perfectamente lo que le están preparando desde el Poder: «Entiendo muy bien lo que está pasando. Veo con mucha claridad lo que está sucediendo en el país y por eso voy a actuar con prudencia, pero con firmeza en mis convicciones, en mis principios y en mi propia idea de lo que representa esta transición. No vamos a abandonar este proceso de transición, no vamos a dejar de insistir en profundizar los cambios y la transformación de las instituciones y en el Grupo Parlamentario de Morena se actuará como se ha actuado hasta ahora, con la opinión mayoritaria de los integrantes del Grupo Parlamentario. No es momento de divisiones internas. El momento es de unidad nacional. Soy Coordinador… pero soy un ser humano y conozco bien el ritmo de la política. Conozco bien los tiempos de la política y conozco bien de las tormentas de la política. Así es que he pasado muchos años en la adversidad… estoy muy consciente de lo que está pasando, estoy muy consciente de mi posición, de mis principios. Estoy muy consciente de lo que está sucediendo y tengo claridad en el futuro del país.

El mensaje está enviado a quien debe recibirlo.

Por lo demás, indicó que la plenaria de los 61 senadores de Morena -que en esta ocasión justo por todo lo anterior cobrará mayor interés-, se realizará el 29 y 30 del mes y que existe ya una agenda legislativa en la que sobresalen 3 iniciativas de reforma constitucional del presidente López Obrador: la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la electoral.

Que en esta plenaria participarán el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al menos otros 6.

Consideró que sería un ingrato si no continúa en su defensa de Juan Manuel del Río Virgen, cuyo caso es absolutamente político, agregó.

Dijo creer que al final Hacienda dará los recursos suficientes al INE para que se realice la Consulta de Revocación de Mandato como está establecido en la Constitución.

Y se dijo convencido de que las comparecencias de la directora del Conacyt y del titular de Migración se realizarán, ya sea en lo que falta del mes de enero o en el período siguiente de sesiones que inicia el 1 de febrero.

Hasta aquí va la confrontación entre AMLO vs Monreal.

