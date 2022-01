Nos costó 32 años llegar al Auditorio Nacional: El Haragán y CIA

Van a documentar el concierto del próximo 3 de febrero

Ofrecerán un concierto lleno de invitados como Rubén Albarrán, Alex y Chela Lora, Triciclo Circus Band, Kenny y los eléctricos, entre muchos más

Arturo Arellano

Después de postergar en un par de ocasiones su concierto programado en el Auditorio Nacional; para el El Haragán y CIA ha quedado claro que lo mas importante hoy en día es estar vivos, y por ello se han preparado para ofrecer un repertorio plagado de estrellas invitadas, pero sobre todo con mucha alegría y agradecimiento de estar en ese escenario que anhelaban pisar desde hace años, que sin duda se lo merecen y hasta donde llegarán por fin el próximo 3 de febrero.

Continuando con la celebración de sus 32 años de historia, el Haragán y Compañía lanzan también su sencillo titulado “Aburrida la vida”, cuya nueva versión cuenta con la colaboración de Andrea Echeverri y que es la antesala para el concierto del Auditorio Nacional a partir de las 20:30 horas como parte del #Semehizofacil Tour 2022.

Luis Álvarez, vocalista, compositor y fundador del Haragán y CIA, platicó al respecto en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN. “Esta turbulencia de la pandemia nos sacudió a todos y dicen que después de la tormenta viene la calma, pero en este caso la tormenta no se ha ido, pero aprendemos a navegar en ella y nos adaptamos a todo, por eso, este concierto se hará por fin el 3 de febrero, la esperada tocada, después de varias postergaciones desde 2020, de junio a julio y luego a septiembre y por fin lo podremos hacer este febrero”.

Afirmó que definitivamente se maduró el concierto “todo lo que íbamos a hacer en un principio cambió, íbamos a tener infinidad de invitados, pero ya no es posible hacerlo con la misma cantidad de gente, entonces van a estar los esenciales, por ejemplo, Alex Lora y Chela Lora, que se van a aventar el palomazo, tenemos a Triciclo Circus Band, al Guadaña, a un talentoso percusionista de Panteón Rococó, obviamente a Rubén Albarrán y como cereza del pastel a mi comadre Kenn, además de los que se vayan sumando”.

Sobre el repertorio garantiza que será un concierto del que todos saldrán contentos. “Nos hemos guiado por la gente que hace sus peticiones, hay rolas que no pueden faltar, como ‘La muñequita sintética’, ‘A esa gran velocidad’ o ‘El no lo mató’, son canciones que forman un esqueleto del show y que si no las tocamos la gente se va a ir enojada. De ahí vamos viendo qué le gusta a la gente, qué nos piden en redes sociales, tocaremos ‘En el corazón no hay nada’, ‘Yo pensaba que’, que son rolas que a la gente le encantan ‘Purgante de amor’, ‘Un campeón’, y así nos vamos”.

EL HARAGÁN DARÁ CONCIERTO A LA ALTURA

Con la emoción de llegar a uno de los recintos de espectáculos más importantes de México, Luis Álvarez promete un concierto a la altura “El Haragán es una banda que ha evolucionado, hemos crecido, madurado, no por eso estamos en el Auditorio, no por cualquier cosa hemos sido aceptados para tocar ahí, entonces, lo haremos valer, será un día para la banda y para todos, se alquiló el lugar para hacerlo nuestro. El Haragán muestra madurez musical, ambición, vamos a estar con muchas ganas. Es un recinto sagrado porque he visto a infinidad de grupos ahí desde Sting varias veces, luego a Silvio Rodríguez, Rubén Blades y tanta gente que es increíble. Hay que hacer un concierto a la altura”.

Y es que, Álvarez y compañía llevan mas de tres décadas picando piedra y son una de las pocas bandas de rock mexicano que se mantienen vigentes después de tantos años. “Es por el aferramiento a seguir, porque hay que aguantar vara, no hay que aflojar, debes tener los guantes puestos y luchar por lo que quieres, porque si aflojas te vas a la lona. Nosotros hemos estado con la bandera del rock and roll y sabemos para quienes trabajamos, de modo que eso nos mantiene vivos. A mí me gusta el rock, por eso hago rock, si me gustara la cumbia, haría cumbia, pero a mí me gusta el rock y son 32 años de trabajo sin parar, por amor al rock y a la gente no hay otra razón”.

Adelantó que van a documentar todo en el Auditorio, “vamos a tener chance y permiso de grabar todo, así que muy probablemente luego se edite y se de a conocer en YouTube para la banda, para que lo disfruten, porque algo de este tamaño no se repite tan fácil y es necesario tener un recuerdo. Estar en un escenario como este es un gran logro porque nos costó 32 años llegar aquí, es un lugar a donde hay que llegar y besar el piso (risas). Tanto que desde ahora ya se siente la ‘adrenalinaza’, que te da un trancazo saber que va a haber alegría, luces, gente, caras, son cosas muy bonitas que ya estamos esperando”.

ES MOMENTO DE DESPERTAR: EL HARAGÁN Y CIA

Una vez cumplido este logro de pisar el Auditorio Nacional, Luis Álvarez afirma que seguirán adelante con canciones nuevas “El año pasado sacamos una rola que se llama ‘Yayo’ que fue un gran éxito y ahora tenemos una canción ecológica que queremos lanzar en febrero, tenemos mucho por hacer. Hay metas que aún queremos alcanzar, entregar cosas nuevas, hacer planes a futuro es difícil, sin embargo, quiero hacer un LP con una colección de canciones para el público”.

De la canción que van a lanzar sobre ecología en febrero manifestó que “es momento de voltear a ver al planeta, a los recursos naturales, después de esta sacudida tan fuerte que nos dio la pandemia y que nos pone un estate quieto, tenemos que pensar mejor las cosas como humanidad. Y eso nos está yendo bien, porque no fue tan arrasadora, de modo que por ahí va la temática de la canción, este tipo de pandemia nos deja muchas cosas de qué hablar y de qué actuar, porque antes estábamos dormidos, no sabíamos ni qué onda, ahora hablamos de soledad, discriminación, enfermedad, desigualdad, que siempre han estado, pero que la pandemia vino a agudizar”.

Finalmente, envió un agradecimiento y reconocimiento a los sonideros de México “porque sin ellos el rock mexicano no hubiera sido posible. No somos tan escuchados en radio comercial, ni en televisión, pero los sonideros nos han hecho famosos, de modo que les mando un agradecimiento a Apolinar, Polymarch, al sondio Condor, Winners, a La Changa, La Conga, a Yolanda, la verdad es que sin ellos no hubiera sido posible, incluso que El Haragán estuviera en el Auditorio Nacional, por eso les mando un abrazo a todos ellos y que no se pierda la costumbre de los sonideros del país”, concluyó.

Vocalista, compositor y fundador del Haragán y CIA