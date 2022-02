Subvariante de Ómicron BA.2 es 33% más contagiosa: estudio

Sería más difícil de diagnosticar

La “variante sigilosa” ya representa la mayoría de casos Covid en Dinamarca y EU

Un estudio que analizó las infecciones por coronavirus en más de 8 mil 500 hogares daneses, entre diciembre y enero, descubrió que las personas infectadas con la subvariante BA.2 tenían aproximadamente un 33% más de probabilidades de contagiar a otras, en comparación con las infectadas por Ómicron.

En todo el mundo, la subvariante “original” BA.1 representa más del 98% de los casos de Ómicron, pero BA.2 se ha convertido rápidamente en la cepa dominante en Dinamarca, destronando a la BA.1 en la segunda semana de enero. Concluimos que Ómicron BA.2 es intrínsecamente más transmisible que la BA.1 y que además posee propiedades inmunoevasivas que reducen aún más el efecto protector de la vacunación contra la infección”, señalan los investigadores del estudio.

El estudio, que aún no ha sido revisado por pares, fue realizado por investigadores del Statens Serum Institut, la Universidad de Copenhague, la Oficina de Estadística de Dinamarca y la Universidad Técnica de Dinamarca.

Si usted ha estado expuesto a Omicron BA.2 en su hogar, tiene un 39% de probabilidades de infectarse en siete días. Si en cambio ha estado expuesto a BA.1, la probabilidad es del 29%”, declaró el autor principal del estudio, Frederik Plesner. Esto sugiere que BA.2 es un 33% más infecciosa que BA.1, añadió.

También se han registrado casos de BA.2 en Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Noruega, pero en mucha menor medida que en Dinamarca, donde representa aproximadamente el 82% de los casos.

Pero las vacunas siguen desempeñando un papel importante, subraya el estudio, ya que tanto los individuos vacunados con dosis de refuerzo como los totalmente vacunados tenían menos probabilidades de infectarse y transmitir cualquiera de las subvariantes, en comparación con los no vacunados.

El estudio también confirma los análisis preliminares realizados en Inglaterra, que mostraron que BA.2 parece tener una ventaja de crecimiento sustancial sobre el tipo BA.1, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

Contagios en Estados Unidos

La aparición de la subvariante BA.2 está rodeada de incertidumbre, pues a pesar que ya representa más del 50% de los casos activos de Covid-19 en Estados Unidos, se requiere de más tiempo para estudiar y conocer sus propiedades y los efectos que podría causar.

Sin embargo, luego de analizar el estado de las personas que ya la han contraído, las expertas y los expertos sugieren algunos de los síntomas que indicarían que has contraído esta nueva variante.

Si bien, en varias regiones del mundo la incidencia por Ómicron va en detrimento, los contagios de su subvariante, también conocida como la “variante silenciosa”, ya que pareciera que es más díficil de diagnosticar, van a la alza.

Es por ello que se ha considerado que es tan transmisible como su versión original, pero lo que todavía no está claro si generaría riesgos adicionales a los vistos durante esta última ola de contagios.

De acuerdo con el Statens Serum Institute, otra de las regiones en las que BA.2 se ha convertido en la variante dominante, esta forma del coronavirus “no parece ser motivo de alarma adicional por ahora”. En cambio, el personal sanitario de este centro médico destacó que pese a que es muy contagiosa, no genera una infección por Covid-19 grave y, además, no escapa a la respuesta inmune de las vacunas, por lo que los preparados anti-Covid siguen siendo efectivos y no tienen por qué modificarse.

“Por el momento, lo que sabemos sobre BA.2. es que es bastante contagiosa, parece que no produce una enfermedad más grave y que nuestras vacunas actuales seguirán brindando protección contra la enfermedad grave y la hospitalización”, dijo William Schaffner, especialista de la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos.

Vacunas protegen “ligeramente mejor”

contra subvariante que contra Ómicron

En consonancia con las declaraciones del experto en enfermedades infecciosas, un informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido indica que la efectividad de las vacunas es igual a la que ofrecida frente a Ómicron y más eficaz en cuanto la prevención de sintomatología, lo que quiere decir que, Ómicron causaría más molestias, en quienes la contraen, que la propia BA.2.

A propósito de sintomatología, hasta la fecha se cree que BA.2 produce los mismos sintomas generados por Ómicron como son: fiebre, tos, fatiga extrema, taquicardia, dolor de cabeza, garganta, y muscular, y en algunos casos, náuseas, vómito o diarrea.

Las recomendaciones más recientes, en torno a la subvariante, es mantenerse alerta de los síntomas que podrían manifestarse y aislarse, de forma inmediata, de presentar uno o más, ya que BA.2 carece del gen “S”, a través del que las pruebas PCR rastrean la presencia del SARS-CoV-2 en el cuerpo humano. Por ello, es imprescindible evitar el contagio, pues al tratar de identificar si se contrajo la enfermedad podrían producirse falsos negativos y, por ende, propiciar brotes en las áreas donde nos desarrollamos; la casa, escuela o trabajo.

Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado a la subvariante como una subvariante de interés (VOI) y no de preocupación (VOC), como es el caso de Ómicron, pero según el doctor Schaffner esto no quiere decir que BA.2 no suponga ningún peligro, sino que no han indicios suficientes aún que argumenten lo contrario, por lo que al cabo de unas semanas podrá definirse su comportamiento.

“Las investigaciones sobre las características de BA.2, incluidas las propiedades de escape inmunológico y la virulencia, deben priorizarse de forma independiente (y comparativa) a BA. 1.”, instó el organismo sanitario.

Hasta ahora se han registrado casos de la “variante sigilosa” en más de 40 países como Dinamarca (donde representa más del 40% de los nuevos casos), Reino Unido, Suecia, Singapur, Australia, Canadá o Israel, con 8.500 casos detectados, siendo unos 6.700 confirmados mediante secuenciación del genoma del virus. En España, los primeros casos se han detectado la semana pasada. La OMS ha pedido que se vigile su desarrollo.