Ricardo Monreal “regresó” ayer a Palacio… ahora a la mañanera

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La pregunta sobre Ricardo Monreal, sugerente, llevó ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador a ser presa de su subconsciente:

– Entonces, Presidente: ¿las puertas de Palacio Nacional están abiertas todavía para Monreal, para un tamal de chipilín?, interrogó el periodista.

«¡Claro que sí!… ¡claro que sí¡… para él y para todos, ¡claro que sí!… hasta para los adversarios, o sea, para todos. Yo no odio y no tenemos enemigos, tenemos adversarios, yo no quiero tener enemigos».

A ver, a ver, a ver… reflexiono yo: ¿entonces Monreal es ya del montón?, ¿o adversario? ¿alguien que debiera ser odiado, o enemigo, o adversario? ¿Por qué AMLO aclara -cuando le mencionan al zacatecano- que él no quiere tener enemigos?

Previamente, otra pregunta sobre el zacatecano había llevado a López Obrador a recordarlo como un aliado.

-¿Para su proyecto de nación, para la Cuarta Transformación que ha significado, qué significa Ricardo Monreal? Y, ¿sí sigue teniendo abiertas las puertas de Palacio Nacional para él presidente?

«Sí, es un precursor de este movimiento como muchos…»

Confirma que Monreal y él mismo son parte de un proceso de transformación democrática nacional que surge desde la Revolución de 1910, en el que participaron personajes como «el doctor (Salvador) Nava… Maquío… el ingeniero Cárdenas, el ingeniero Heberto Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia, dirigentes sociales, muchos».

Agrega:

«…el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, él tomó una decisión en su momento. En Zacatecas en ese entonces, 1998, nosotros teníamos una posibilidad de triunfo en la gubernatura del cinco por ciento y él decide abandonar el partido en el que estaba, se suma y se gana la gubernatura, como Cota Montaño ayudó para ganar en Baja California Sur, como Sánchez Anaya en Tlaxcala y el ingeniero Cárdenas gana aquí, en la Ciudad de México… muchos, muchos, muchos…

Divaga: Cuando creamos Morena, dirigentes, intelectuales nos ayudaron: Monsiváis, Gutiérrez Vega, Hugo Gutiérrez Vega, José María Pérez Gay, Arnaldo Córdova, Luis Javier Garrido y muchos otros… Jaime Avilés… Elenita Poniatowska, Jesusa Rodríguez, muchos, muchos, muchos… dice con la obvia intención de diluir en la mención de muchos otros nombres el de Monreal y la participación de este a su lado en la construcción de Morena y de su llegada a Palacio.

La mención del zacatecano le recuerda que el objetivo superior entonces era:

«Establecer en definitiva la democracia en México, convertirla en hábito y, lo que ya hablé, desterrar la corrupción… es un movimiento impulsado por todos, es un ‘nosotros’, no un ‘yo'», subraya.

Aprovecha para reiterar que las encuestas —y no la consulta a la base como lo reclama Monreal— son el mecanismo más eficiente para escoger candidatos:

«Y acerca de los relevos, es muy sencillo, para no equivocarse lo mejor es preguntarle al pueblo. Afortunadamente en eso se ha avanzado, en la técnica de las encuestas y no fallan. Entonces, en su momento se le pregunta a la gente y el que esté mejor posicionado, ese es y vamos todos a apoyarlo«.

Interesantes respuestas, más las entrelíneas, entender que a veces (muchas) lo domina el subconsciente. Tanto como a nosotros hacerle al psicoanálisis de barrio, cafetero, una revisión para intentar obtener explicaciones a comportamientos de AMLO.

En esto, la obviedad nos dice que a López Obrador no le gusta que Monreal haya decidido ir por la candidatura de Morena a la presidencial de 2024, y que no sólo no lo va a volver a invitar a Palacio, sino que quizá intente —como ya lo hizo la semana pasada—, quitárselo del camino.

Por lo pronto, Monreal va ganando. Logró quedarse donde está. Y que AMLO lo mencione en sus mañaneras.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa