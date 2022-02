El presidente López Obrador causa conflicto diplomático con Panamá

Adriana Moreno Cordero

Ex presidente Pérez Balladares señala al tabasqueño de infantil

En el pasado, durante la gestión del ex presidente Vicente Fox, cuánto se criticó el conflicto que él mismo creó con Cuba, con aquella famosa frase que el guanajuatense le dijo al entonces presidente del país caribeño, Fidel Castro, “comes y te vas” para evitar que quien en ese entonces era presidente de Estados Unidos, George W. Bush, viera al añoso líder cubano en una comida previa a la celebración de la Cumbre Extraordinaria de Las Américas en la ciudad de Monterrey.

Ya hace casi veinte años —en abril del 2002— sucedió lo que ahora, al paso del tiempo, es considerado como una anécdota pero que, definitivamente, marcó la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países; de hecho, fue vista como la peor crisis diplomática.

Otro de los más criticados en ese hecho, fue el diputado Santiago Creel, que en ese entonces se desempañaba como poderoso secretario de Gobernación. Entonces, el PAN, se hizo una sola voz en contra de Cuba y las posiciones siguieron enfrentadas durante la gestión foxista.

Casi 20 años después, es el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador quien crea otro problema, esta vez con Panamá, que puede derivar en una crisis, cuya magnitud aún no se conoce.

Antes de lo que se perfila como un serio problema con la nación panameña, como se recordará, el de Tepetitán intentó crear un conflicto ni más ni menos que con España, a lo que su esposa, Beatriz Gutiérrez, colaboró significativamente. Como se recordará, el Ejecutivo insistió en que la nación ibérica ofreciera disculpas por los excesos y violencia vividos durante la Conquista, algo a lo que nunca quiso hacer el rey Felipe de Borbón.

Y como no le hicieron caso a López Obrador y ya hasta le dieron el beneplácito a su propuesta de embajador, el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que vive preocupadisimo y no puede dormir porque el líder del tricolor, Alejandro Moreno, ya anunció que lo expulsará del PRI, pues entonces, el tabasqueño dirigió la mirada hacia otro país.

Así, entre el tremendo berrinche que le causó el rechazo por parte del gobierno panameño para que Pedro Salmerón se convirtiera en embajador de México en dicho país, el inquilino de Palacio Nacional no tuvo mejor pretexto para atacar especialmente a la canciller panameña, Erika Mouynes, acusándola de erigirse como Santa Inquisición. Y es que no puede ser que el Ejecutivo mexicano llegue a grados delirantes de querer que otros países se sometan a su voluntad. De plano, no tiene magnitud de los sucesos ni idea de lo que deben ser las relaciones internacionales de México.

El problema es que con tal de llevarse la nota, López Obrador anunció su flamante propuesta para Panamá aun antes de que ese país otorgara el beneplácito. Con esto, el tabasqueño, tan doméstico como suele ser, si le canta hasta a los tamales que se va a comer, viola reglas de oro en la diplomacia y se le olvida, que cada país está en su absoluto y total derecho de otorgar o no en el beneplácito.

De ahí, vino la reacción del ex presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, que por las “ex benditas redes”, señaló: “La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México”.

Así que con pronunciamientos como éste, que se agarre el tabasqueño porque a lo mejor, ni a la “diplomática” Jesusa Rodríguez le aceptan.

*** Donde las cosas han dado un giro de 180 grados es en el municipio de Puebla, pues las encuestas que evalúan a los gobiernos locales antes ponían a aquel Ayuntamiento como uno de los peores a nivel nacional, pero a tan sólo 120 días de gobierno, el alcalde Eduardo Rivera Pérez cambió la percepción ciudadana; ahora la administración angelopolitana aparece entre las mejores calificadas, según diversas encuestas. A escasos 4 meses de su llegada, el intensivo trabajo en bacheo, poda y limpieza de camellones, reparación de alumbrado público, entre otras acciones, Eduardo Rivera ha confirmado que un trabajo permanente y con visión, que mejore la calidad de vida de las personas con la prestación de servicios públicos de forma eficaz y eficiente, es suficiente para lograr la confianza de la ciudadanía.

*** La Fundación Esperanza de los Niños A.C., exhortó a la sociedad mexicana a que participen este 2 de marzo en el evento “El Corazón más grande del Mundo”, que se llevará a cabo en el Zócalo, de la Ciudad de México. Informó que debido a la pandemia por Covid-19 que azota al mundo, el objetivo es concientizar sobre la importancia de la existencia humana, por ello se impulsará el “Día Internacional de la Vida”. Al respecto, el embajador Jesús Valdés Peña invitó a los mexicanos a participar en el evento, porque ahí se buscarán a través de cuatro talleres alternativas por parte de la sociedad civil en conjunto con los sectores gubernamentales, privado y académicos para fortalecer la economía, la salud y la paz en México.

*** Todo pasó ayer en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica; la bancada de Morena, con sus desatenciones, descortesías y reclamos desesperados, nada que no se sepa ya. El caso es que ayer sí pudo participar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), Carlos Salazar, luego de que en días anteriores, los tan educados diputados morenistas lo desinvitaron. El flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de plano no se presentó y su ausencia, la defendieron los morenistas porque el ex gobernador poblano ya había ido en días anteriores, aunque sí envió a Miguel Santiago Reyes Hernández, funcionario de la CFE que dejó mucho qué desear, pues adoptó el discurso lopezobradorista al decir que los empresarios y otros participantes a dicho Parlamento Abierto, sólo decían mentiras y en tono de reclamo, señaló que ojalá y grandes empresas como Oxxo, Bimbo o Walmart participaran. La grosería vino cuando Reyes Hernández retó a Salazar a que renunciara, si las cifras que presentó no estaban bien. Justificadamente, el líder empresarial llamó a los del partido oficial a no actuar como escolapios queriendo retarse a golpes a la salida de la escuela

*** La versión que esparcieron los morenistas como el coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, es que se supone que el 25 de febrero se podría estar dictaminando la reforma eléctrica. Lo cierto es que Mier y compañía, ya no sabe ni qué hacer para convencer a la oposición que reiteró que será después de las elecciones de este año, cuando este candente tema se discuta, así que ni se hagan ilusiones los de Morena.

