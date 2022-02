Diplomacia y futbol

Desde el portal

Ángel Soriano

México entrará, en breve, en la disputa mundial por el comercio luego de que se ponga en marcha el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, lo cual significará una competencia para el Canal de Panamá, y aunque este país tiene la tecnología y la experiencia suficiente en la materia, no deja de ser sensible en un rubro que domina durante décadas.

Y no es, evidentemente, una competencia abarrotera: Se trata del aprovechamiento de la situación geográfica privilegiada para las naciones en lo que la naturaleza dio a cada quien. Sin embargo, no deja de tener presencia significativa en la lucha mundial geopolítica por el dominio y posesión de territorios.

Por ello, no hay quien relacione esta situación por el aparente conflicto derivado del rechazo a la nominación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá y la rectificación en favor de la activista Jesusa Rodríguez, ambos de polémica trayectoria por sus inclinaciones sexuales -inapropiadas para muchos- que lastiman a los panameños.

Y a esta disputa se sumó el triunfo de México, en futbol, de 1-0 sobre Panamá, lo cual viene a emparejar las carreras entre los dos países que, sin duda, serán superados, pues son coincidentes en los que, por un lado, interviene la caprichosa geografía, la poca atinada diplomacia y la afición por futbol.

Turbulencias

El litio, en el terreno de la disputa mundial

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que México no será tierra de conflictos entre las potencias -Rusia, China, EU- por la posesión de litio, luego de que la empresa china Ganfeng obtuvo en lo oscurito una concesión para su explotación minera bajo una concesión a una filiar en Caborca. Esto se investigará, adelantó el Presidente al saberse que altos funcionarios de COFECE otorgaron tal concesión. De acuerdo a las investigaciones sobre el llamado oro blanco del siglo XXI, México posee ese recurso en mayor proporción que el triángulo del litio ubicado en Argentina-Chile y Bolivia. Una empresa nacional, como Pemex, se encargará de su explotación en beneficio del país, adelantó el presidente… En Oaxaca, la presidenta de la Jucopo del Congreso local, Laura Estrada, pidió al gobernador Alejandro Murat enviar de inmediato una terna para integrar la Comisión de Atención a Víctimas, acéfala desde hace 4 años… Y el mismo gobernador Murat se encargó de anunciar millonaria inversión para transformar el sur de la ciudad de Oaxaca, que pese a contar con los recursos naturales y turísticos suficientes, densidad de población y vías de comunicación, se mantiene en el rezago. La zona sur comprende una vasta zona turística que incluye el aeropuerto, universidades, Congreso Local y las riberas del río Atoyac, pero que no se ha podido aprovechar por negligencia, falta de visión y omisión de los sucesivos gobernantes. Ahora el gobernador Alejandro Murat lo hará y transformará lo que es una de las zonas más atractivas del Valle de Oaxaca… El presidente López Obrador enfrenta una dura embestida por la casa de Houston que habitó su hijo José Ramón y que es propiedad de un contratista de Pemex. Acostumbrado a las acometidas a lo largo de su vasta trayectoria como dirigente social, habrá qué ver cómo supera los ataques que se han centrado sobre la vida sentimental del joven tabasqueño. Y en defensa del también atacado Hugo López-Gatell, el mandatario ha señalado que sus adversarios pensaron que “iban a agarrar pollito, pero les resultó gallo”. Y es cierto, López-Gatell no se ha intimidado antes los ataques infundados, pues la pandemia barre a nivel mundial y ni las potencias ni los científicos han podido con ella. No es culpa ni responsabilidad de una sola persona…

