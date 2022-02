Denuncian presiones en elección del STPRM

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Poco pudo hacer la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, para que la elección de dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros que se llevó a cabo el 31 de enero no dejara más dudas y desaseos de los anticipados, muy lejos de que lo ella consideró “un ejercicio de transparencia y de democracia”.

Fue un “triunfo inobjetable”, claro, a favor del favorito de Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana, quien fue tesorero durante 25 años y muy cercano a él (a Deschamps), ambos ligados al escándalo del “Pemexgate”.

Recordemos que en 2001 se descubrió que fondos provenientes del STPRM fue indiscriminadamente utilizado para solventar la campaña presidencial de Francisco Labastida, candidato por el PRI en 2000.

Además de un desfalco a Pemex por 20 mil millones de pesos que llevó a cabo el ex secretario general, Carlos Romero Deschamps en connivencia con el actual dirigente del sindicato de Pemex, Ricardo Aldana durante el sexenio pasado. En este caso el gobierno federal no procedió porque no puede hacer nada si no hay pruebas.

El caso es que con pruebas o sin ellas, no pasa nada y Aldana ya es el nuevo secretario general del STPRM en espera de la toma de nota.

Con lo sucedido cobra sentido lo dicho por una de las candidatas a la dirigencia sindical, Esbayde Villaverde Acevedo, quien acusó a Alcalde Luján de ser “un estorbo” para la justicia por permitir la participación de otros candidatos que no cumplen con los requisitos para participar en la elección, “pido que de verdad no sea una traidora”, le dijo.

Ahora, María Cristina Alonso García, otra de las candidatas a la dirigencia del STPRM, denunció en un comunicado que los datos dados a conocer por la Comisión Electoral del sindicato, son el resultado de las presiones o coacción que sufrieron los trabajadores, además de una operación fraudulenta para hacer ganar al representante del régimen anterior del sindicalismo antidemocrático.

Asegura Alonso García que los resultados son estadísticamente imposibles, dadas las condiciones de hartazgo de la base trabajadora en que se desarrolló la votación, por lo que presumiblemente, además de las irregularidades ya señaladas y documentadas por medios nacionales e internacionales, posiblemente haya habido manipulación del sistema.

Sabemos que el sistema remoto de votación laboral “sirvolab” es nuevo, y confiable, pero no así quienes estuvieron a cargo de su manejo, por lo que atacaremos contundentemente las anomalías de fondo que desde el inicio hemos apreciado y de las cuales tenemos pruebas irrefutables.

Cristina Alonso hizo un llamado a la autoridad laboral a ser sensible ante la imperiosa necesidad de transparentar todo el proceso y, en su caso, negar la toma de nota y proceder a la reposición de la elección, en beneficio de miles de trabajadores que pusieron su confianza en el mismo.

“Estaremos atentos a las respuestas a este reclamo y, mientras tanto hacemos un llamado a nuestros compañeros petroleros a mantener la calma y la confianza en que las instancias legales actuarán conforme a derecho y de manera satisfactoria, ya que a todos nos conviene darle a este procedimiento la certeza y legalidad que se necesita en el gremio como ejemplo de un nuevo modelo para todo el país, señaló Alonso García.

Lamentable situación de los “zoo”

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma Suárez, indicó que a nivel mundial los zoológicos enfrentan problemas para garantizar el bienestar de los animales silvestres que los habitan, pues “persiste el aislamiento, el estrés y el cautiverio sin fundamento”.

La invitación que hacen a las autoridades de la CDMX a participar en este ejercicio de parlamentó abierto, es como “predicar en el desierto”. No tuvieron respuesta. Sesma Suárez lamentó que por segunda ocasión el doctor Fernando Gual Sil, Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre en la Ciudad de México se haya ausentado del ejercicio de parlamento abierto que organiza la Comisión a fin de analizar, debatir y retroalimentar la ley que busca la transformación de los zoológicos de la Ciudad de México.

En el marco del diseño de la Ley de Protección a los Animales de la CDMX, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino llevó a cabo el segundo Foro “Rumbo a la transformación de los zoológicos”, a fin de avanzar en la conformación de un dictamen que cuente con las opiniones de los diversos sectores, expertos y académicos, sobre las condiciones y necesidades actuales de los zoológicos.

En representación de la Profepa, la Bióloga Alma Rocío Mendoza Rodríguez, Inspectora Federal en la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, señaló que actualmente en nuestro país hay 95 zoológicos que tienen como fin la investigación, conservación, el esparcimiento, la educación ambiental y el resguardo de los ejemplares decomisados por la autoridad. En la capital están en funcionamiento tres zoológicos: el de Chapultepec, el de San Juan de Aragón y en de los Coyotes; los que han funcionado también como depósito y resguardo de los ejemplares decomisados por la Profepa.

lm0007tri@yahoo.com.mx