Se abarata la diplomacia

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La diplomacia mexicana ha merecido desde hace décadas reconocimiento de nivel mundial, salvo pequeños incidentes, aunque siempre se destacan los principios de la Doctrina Estrada.

Precisamente Genaro Estrada y Alfonso García Robles lograron reconocimientos de nivel mundial. El primero con su doctrina que es parte esencial de la diplomacia mexicana, basado en la sentencia de que ninguna nación puede intervenir en los asuntos internos de otro país. El segundo con el otorgamiento del Premio Nobel de la paz.

Pero la presencia diplomática mexicana se siente en distintas partes de la historia del Siglo XX, como la participación de Gilberto Bosques, cónsul mexicano en Francia, que salvó a miles de persona del exterminio nazi.

Curioso, pero sí hay grandes nombres de los diplomáticos mexicanos que son conocidos por sus acciones en la materia, por lo que llama la atención que ahora se encuentren tan cuestionados los nombramientos de Embajadores y Cónsules propuestos por el Ejecutivo.

Si la designación de ex gobernadores priistas generó protestas hasta de los propios dirigentes de ese partido, malestar que hasta la fecha no se encuentra diluido, el nombramiento de Embajador mexicano en Panamá está dejando en claro como las cosas no serán tan fáciles para los diplomáticos improvisados.

Los priistas Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa desconocen el mundo diplomático, aunque su sentido político les servirá para aleccionarse en ese sentido, sin llegar al extremo de Luis Videgaray, nombrado secretario de Relaciones Exteriores, quien declaró que no sabía nada de diplomacia, pero que podía aprender.

Mucho se especuló que el nombramiento de Ordaz tardó mucho ante la resistencia del gobierno español para su arribo, aunque finalmente se consiguió el “plácet”.

Sin embargo, donde el gobierno mexicano ha encontrado una fortaleza es en Panamá, país al que van dos designaciones que no han sido bien recibidas. Primero fue objetado el historiador Pedro Salmerón, por su historial de acoso, tanto en su papel de maestro, como de dirigente político, por lo que el gobierno panameño negó su aprobación como representante mexicano ante el gobierno de aquel país.

De inmediato se designó a Jesusa Rodríguez una activista y militante de Morena, quien se distingue en los escenarios por presentar una crítica social en sus espectáculos. Jesusa es una seguidora del presidente López Obrador durante sus años de activismo político y fungió como senadora, ya que llegó al Legislativo como suplente de Olga Sánchez Cordero, mientras ésta se desempeñaba como secretaria de Gobernación.

El nombramiento de la senadora suplente no fue bien acogido en diversos círculos del país en el que se ubica el famoso canal.

La Alianza Panameña por la Vida y la Familia rechazó la designación de la senadora Jesusa Rodríguez como embajadora ante el gobierno de Panamá, por “representar todo lo contrario a los valores sobre los que se fundó nuestra nación”. “No aceptaremos que a nuestro país se le envíe todo lo que estorba”, recalcó el grupo.

En ese sentido, solicitó que “así como se rechazó a un acosador, se rechace a una abortista, defensora de la marihuana, quien, además, ha demostrado no tener ningún respeto por las creencias religiosas de un pueblo como México al representar a Sor Juana Inés de la Cruz en marchas del orgullo gay”.

La Alianza, al mismo tiempo, manifestó que comparte los comentarios del ex Presidente Felipe Calderón, al preguntar: ¿Pero qué cosa nos han hecho los panameños, sino tratarnos bien?

Por tanto, señor Presidente (Laurentino Cortizo), Panamá, representado por usted, no tiene precio, no se merece ser tratado con la falta de respeto con la que el señor López Obrador, pretende seguir tratando. En usted confiamos para que nos represente con dignidad, recalca dicha alianza.

En un mensaje publicado en twitter, el ex presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, consideró: La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más nos necesita México s nosotros que nosotros a México, dijo

