Y, sin embargo, estamos en recesión

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

AMLO niega un hecho económico

Lo peor es que tenemos estanflación

Inflación sin crecimiento

Sigue en defensa de López-Gatell

Salud, el Talón de Aquiles de la 4T

Cierra opción de investigaciones

Nissan escala despidos en Cuernavaca

Con una mentira es posible que engañes a alguien; pero cualquier

mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible: eres débil

Tom Wolfe (1931-2018), periodista y escritor estadounidense

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador salió a “desmentir” lo que los economistas han concluido a través de décadas.

Quiere darle clase a los estudiosos de la economía; a premios Nobel y a otros científicos.

Una cosa es el discurso político y la descalificación desde una tribuna pública, y otra es la realidad.

Mira estimado lector. Tengo más de 4 décadas trabajando como reportero en el país y, en algunos casos, en el extranjero. Sé cómo se comporta la clase político. La verdad no les creo, a pesar que su versión es la oficial o la que se escribe en los libros de historia.

Los agarran con dinero en los bolsillos y lo niegan o inventan una coartada, para liberarlos de culpas. Este no es un fenómeno exclusivo de México, sino es casi universal. No me sorprende, pero sigue golpeando nuestra inteligencia. La mentira es un insulto para el hombre o mujer, inteligente.

Después de este rollo, voy a lo dicho por López Obrador.

Primero, técnicamente una economía se encuentra en recesión luego de 2 trimestres con caídas económicas. México cayó en el tercero y cuarto trimestre del año pasado.

Segundo, aunque el Presidente desestime este axioma, la verdad es clara. Ahora nos dice que en los siguientes 2 años creceremos 5%. Aunque lo logre, sigue siendo insuficiente. De ahí puede seguir jugando con las cifras y controlando tanto al Inegi como a Banxico, para dar una imagen que no corresponde a la realidad.

La economía no es manejada profesionalmente. Como en el sexenio del izquierdista y mediocre presidente Luis Echeverria, la economía se maneja desde el despacho presidencial.

López Obrador no es economista y, por si fuera poco, su proyecto de nación está enfocado en el regalo de dinero y en la compra de votos. Es una administración obsesionada en mantener el poder, cueste lo que cueste. Incluso, a costillas del empobrecimiento de las clases medias y, obviamente, los más pobres.

México ni crece, ni su economía es un instrumento para el desarrollo del país. Esta estancada y conforme se va deteriorando es mas difícil la recuperación y, sobre todo, será lenta. Esto sentenciará, al término del dominio de la Cuarta Transformación, a la miseria a millones de mexicanos “más” de los que tenemos ahora.

Es muy fácil destruir un país. Se logra en mucho menos de un sexenio. Recuperarlo, nos tardaremos lustros.

PODEROSOS CABALLEROS

POR QUÉ DEFIENDE A LÓPEZ-GATELL: Muchos mexicanos se preguntan el motivo por el cual, todos los días el Ppresidente defiende con vehemencia. en sus conferencias mañanera a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Lo colma de virtudes que no tiene y lo considera el más sabio de los encargados de la pandemia en todo el mundo. Claro que eso es completamente falso. México está entre las naciones que encabezan la lista de las naciones que peor han llevado el control de la pandemia. Aunado a cifras del Inegi, 700 mil muertos por Covid, lo confirman. López-Gatell quien es un servil burócrata de la medicina, miente y desorienta a los mexicanos; desde el uso de cubrebocas, sistemas de protección, hasta la distribución de vacunas. Un muerto, para él es estadística. AMLO defiende a López-Gatell, por que sabe que cualquier investigación o juicio en materia de Salud, es abrir la puerta a la revisión de la administración lopezobradorista. Nadie aguanta una auditoría contable, ni social.

NISSAN: En estos días, la planta Jiutepec, Morelos, de Nissan mexicana, despedirá a un segundo bloque de trabajadores. El consorcio automotriz que preside José Román, liquidará a esos trabajadores a partir de mañana y el viernes; el tercero el 4 y 5 de febrero; y el último el 11 del mismo mes, para hacer un total de 562 despidos tras el cierre de la línea uno de producción de las camionetas Van que se comercializaban en Estados Unidos y cuya venta se finiquitó a finales de 2021. La armadora japonesa no pretende invertir ni un sólo dólar más en el país y, en cambio, disminuye sus aportaciones en el país, principalmente en Morelos. Sus inversiones del Bajío se mantienen, según hemos sido informados por grupos de trabajadores.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos