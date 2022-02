Siguen acciones anti-Covid, aun con semáforo amarillo en Quintana Roo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Pese al semáforo de riesgo epidemiológico en color amarillo para el territorio quintanarroense, las acciones de combate contra la Covid-19 se mantienen vigentes y se invita reiterativamente a la población y a los turistas a que se apeguen estrictamente al uso de cubrebocas en espacios públicos, respetar la sana distancia y sobre todo no protagonizar aglomeraciones, de lo cual las autoridades estarán al pendiente a través de operativos y verificaciones en los establecimientos comerciales.

De tal manera que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, se mantendrán las medidas de prevención sanitaria en la entidad para contener el crecimiento de contagios, que si bien ha comenzado a disminuir, aún no en cifras tan bajas como hace un par de meses.

Del 7 al 13 de febrero la entidad estará en color amarillo en el Semáforo Epidemiólogo Estatal y se espera que con la aplicación de los protocolos de salud, pronto se pueda avanzar al verde.

Por ello, se anunció que también continuará el cierre de vialidades y avenidas principales iniciando desde la 01:30 horas hasta las 5:30 horas de cada día, con filtros parciales e intermitentes a fin de reducir el tráfico vehicular y la movilidad peatonal especialmente en las zonas de mayor afluencia turística, como Cancún, Tulum y Chetumal.

Por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), los cierres viales contemplan la avenida López Portillo con Rehoyada. Avenida López Portillo con Torcasita; avenida Chichén Itzá con Tulum, avenida Bonampak con avenida López Portillo; avenida Tulum con avenida Sayil; avenida Uxmal con avenida López Portillo. Asimismo, en el cruce de peatones y aforo vehicular en el kilómetro 2.5 Boulevard Kukulcán, en el kilómetro 25 Boulevard Kukulcán. Y Peatones en el Círculo Rojo kilómetro 9.

Mientras que en Cozumel, los cierres viales incluyen la avenida Rafael E. Melgar con calle 5 sur, colonia Centro; en la Quinta Avenida con calle 2 norte centro. Quinta Avenida con calle 6 norte centro. Avenida Rafael E. Melgar con avenida Boulevard Aeropuerto, colonia Centro

Asimismo, en Othón P. Blanco (Chetumal) los cierres son en el Boulevard Bahía, en la avenida Maxuxac, en la Calzada Veracruz y en la avenida Constituyentes.

En Tulum, habrá cierres en la avenida Tulum y Cobá; avenida Tulum con Kukulkán, calle Centauro con Tulum. Avenida Boca Paila, a la Altura de la Glorieta de Sa–House, y en la avenida Boca Paila con Kukulkán. Y finalmente, en el municipio de Isla Mujeres, se realizarán cierres temporales en la avenida Juárez.

En el caso de Tulum, las autoridades también informaron que reforzarán las verificaciones y operativos en el sentido de que es el lugar donde más fiestas clandestinas se han detectado y es que en esos lugares los organizadores permiten que los asistentes se aglomeren sin la aplicación de ningún protocolo de salud, es decir, que nadie usa cubrebocas y no hay sana distancia, por lo que se convierten en focos rojos de contagios.

Este punto lo tienen más presente, con la previsión de la llegada de al menos 20 mil springbreakers en los próximos días, a quienes están invitando a sumarse a las acciones de combate contra la Covid-19. Asimismo, se pide apoyo a la ciudadanía para reportar cualquier fiesta de este tipo que conlleve a romper las normas sanitarias.

Contagios comenzarían a disminuir en este mes

Con el avance al amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico en Quintana Roo, los especialistas refieren que la situación dentro de los hospitales aún podría persistir unas semanas más, aunque ya en constante descenso.

El ex comisionado para la atención de la Influenza en la entidad, Alejandro Macías, explicó que aunque todavía el número de personas que se infectan diariamente es muy alta, la estadística sanitaria indica que las cifras están bajando y que será durante el mes de febrero cuando sea más notorio, no obstante, pide como todas las autoridades no confiarse.

“Si consideramos cifras previas, la caída parece ya irreversible hacia la endemia. Los hospitales, sin embargo, permanecerán presionados por casos en curso y las muertes seguirán aumentando por un tiempo, de modo que no hay que bajar la guardia, debemos mantener los protocolos de salud, aún avanzando en el semáforo de riesgo epidemiológico”, aseveró.

Por su parte, la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que da seguimiento a la contingencia sanitaria por la Covid-19, indica que Quintana Roo presenta un descenso de casos positivos en la penúltima semana, con respecto a la antepenúltima semana, lo que significa menos 187.49 casos positivos por cada 100 mil habitantes, no obstante, “no podemos asegurar que la reducción sea irreversible. Eso deberá ocurrir en febrero”, señalan los especialistas.

De acuerdo con la base de datos de la Red IRAG, hasta el fin de semana pasado, son tres hospitales del estado con más de 60% de ocupación, dos de ellos ubicados en la zona sur. En 100% se encuentra el Hospital General de Zona número 3 de Cancún; en 63% está el Hospital General de Zona número 1 de Chetumal y el Hospital Integral de Bacalar, en 60%.

Mientras que los demás nosocomios se encuentran por debajo del 40%, incluso el Hospital General de Cozumel se encuentra en 5% y con una tendencia a seguir bajando este porcentaje. De acuerdo a las proyecciones epidemiológicas de la Secretaría de Salud del estado, también se espera que la tendencia de casos cambie notablemente durante el mes de febrero en curso.

“No se ha llegado al punto máximo. Tal vez unas tres semanas podría decirse, pero es solamente una proyección. Si la población no hace lo que le corresponde y no se adhiere a los protocolos, los casos van a seguir aumentando”, declaró en su momento, Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia.

En este caso, se suma al llamado de todas las autoridades, para que la ciudadanía mantenga el uso de cubrebocas, distancia social, uso de alcohol en gel, lavado de manos constante,y obtener la dosis de refuerzo o el esquema de protección contra la Covid-19, de acuerdo con su edad y municipio.

Positividad nunca había sido tan alta

De acuerdo con una especialista de Harvard, la positividad de pacientes a Covid-19 nunca había sido tan alta en México, como lo ha sido durante la cuarta ola de la enfermedad y es precisamente Quintana Roo, uno de los estados con los índices más altos de contagios; la ventaja es que en esta ocasión han sido en su mayoría casos no graves, gracias a que una inmensa mayoría y están vacunados contra la enfermedad.

De tal manera que, en medio de la cuarta ola por coronavirus, la Doctora en Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyve, advirtió sobre los altos niveles en la positividad del virus en 29 de 32 estados de la República. “Durante toda la pandemia, jamás la positividad en los estados había sido tan alta”, aseveró a través de su cuenta de Twitter.

De igual manera, la académica señaló que al 2 de febrero pasado, 25 entidades registraban una positividad mayor del 60%; de estos, 6 sobrepasan el 80%, tales como Quintana Roo (87.8%), Nayarit (86.8%), Sinaloa (83.3%), Chihuahua (81.5%), Colima (81.1%) y Baja California (80.1%). “Entre las demarcaciones con menor índice, únicamente San Luis Potosí y Baja California Sur han presentado una ‘disminución real’ de contagios”, dijo en su momento.

A lo anterior, aclaró que “en mi opinión, los 2 estados anteriores son los únicos en los que el descenso observado en los casos no parece ser consecuencia de la insuficiencia de pruebas sino de una disminución real de contagios”.

La tasa de positividad refiere al porcentaje de personas que son confirmadas como positivas al virus del SARS-CoV-2 de todas aquellas que se sometieron a una prueba, ya sea de PCR o serológica.

De acuerdo con el portal Worldometer, México ha aplicado 14 millones 404 mil 278 test, entre una población de poco más de 131 millones de personas. Es decir, 109 mil 878 exámenes realizados por cada millón de habitantes; hecho que figuraría como un obstáculo para obtener una muestra más objetiva del panorama pandémico.

De hecho, el pasado 15 de enero advirtieron: “México hace muy pocas pruebas, entonces detecta muy pocos casos. No sabemos en realidad cuál es el índice, porque este siempre ha estado sobreestimado, porque no se detectan los suficientes casos”.

Ximénez-Fyvie proyectó que a pesar de la aparente baja en las cifras de contagios, entidades como Ciudad de México, Puebla, Yucatán o Querétaro siguen registrando alzas en la positividad, lo cual proyecta la imposibilidad de que sus positivos y activos sean reales “Sin pruebas suficientes, vamos a ciegas”, comentó.

Este 7 de febrero, 15 entidades entraron al semáforo epidemiológico naranja (de alto riesgo), es decir, seis más que la semana pasada: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes y Querétaro.

En el color amarillo (riesgo moderado) se mantienen 13 estados: Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Mientras que solo cuatro seguirán en verde (bajo riesgo): Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Campeche.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com